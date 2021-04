Biberstein Der steinige Weg zum neuen Pfadiheim: Der Haselhaus-Umbau verzögert sich wegen Trinkwasserproblem Die Baubewilligung wäre da, die Finanzierung gesichert. Aber nun tauchen beim Bibersteiner Projekt des Vereins Pfadiheime St.Georg Zürich neue Schwierigkeiten auf. Nadja Rohner 22.04.2021, 05.00 Uhr

Das Haselhaus oberhalb von Biberstein. Nadja Rohner

Vor fast genau einem Jahr nahm der Verein Pfadiheime St.Georg Zürich die AZ mit ins Haselhaus. Dieses rund 90 Jahre alte Lagerhaus liegt auf der Haselmatte, am Südhang des Hombergs oberhalb von Biberstein:

1933 von einem Verein als Erholungsheim für die schuftende Arbeiterschaft gebaut, gelangte das dreigeschossige Haus in den 1970er-Jahren in Privatbesitz und wurde von einer Unternehmerfamilie als Feriendomizil genutzt. 2013 konnte es die Gemeinde kaufen – sie tat das auch, um das Sagen über die künftige Nutzung zu haben. Schliesslich zeigte der Pfadiheim-Verein, der schweizweit drei solcher Unterkünfte betreibt, Interesse – und konnte das Haselhaus im Baurecht übernehmen.

Das Haus sollte weitgehend energieautark werden

Seither kämpfte der Verein zuerst um die Bewilligung für die Nutzung und den Umbau. Das war kompliziert, weil das Haselhaus ausserhalb der Bauzone liegt und von Wald, Landwirtschaftsflächen sowie Naturschutzgebiet umgeben ist. Geplant ist eine Grundsanierung.

Energetisch sollte das Haus auf den neusten Stand gebracht werden: weitgehend energieautark, mit Sonnenkollektoren und Wärmespeicher-Batterie (Jenni-Speicher), und wie bis anhin mit eigener Quelle. Es dauerte drei Jahre, bis die Baubewilligung endlich da war. Und der Kanton machte strenge Auflagen: So darf beispielsweise jedes der 28 Betten pro Jahr zu maximal 50 Prozent ausgelastet sein. Sie können auch von Nichtpfadern gebucht werden.

Rund ums Haus liegen nur Wald und Wiese. Der Fernblick ist fantastisch. Nadja Rohner

Nachdem die Bewilligung endlich vorlag, sammelte der Verein erfolgreich 800'000 Franken – trotz Pandemie. Für den Umbau waren grob 1,5 Mio. Franken budgetiert. 100'000 Franken kann der Verein aus Eigenmitteln beisteuern. Weitere Beiträge sind in Aussicht gestellt, eine Bank hat ausserdem eine Hypothek zugesagt. Ziel war es, noch dieses Jahr mit dem Bau beginnen zu können.

Doch nun kommt alles anders. Dem Projekt ist ein weiterer Stein in den Weg gelegt worden, der Umbau verschiebt sich, von Vorarbeiten abgesehen, auf 2022. Denn: Ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten hat ergeben, dass das Wasser aus der Quelle unterhalb des Haselhauses – die Haselmattquelle – nicht immer zweifelsfrei Trinkwasserqualität hat. Und eine andere Wasserversorgung hat das Haus nicht; was überdies bereits Zweifel ausgelöst hatte, ob die Quelle in heissen Sommern überhaupt genügend Wasser führt.

Blick in die Küche. Nadja Rohner

Es ist wohl ein langer Graben nötig

«Da wir als Betreiber des Pfadiheims keine Schulklassen oder andere Gruppen erleben möchten, welche aufgrund von nicht einwandfreiem Trinkwasser erkranken, haben wir in Absprache mit der Gemeinde Biberstein eruiert, allenfalls eine Trinkwasserleitung von einem Reservoir zum Haselhaus zu bauen», sagt Stephan Hartl (v/o Togo) aus Erlinsbach, der im Vorstand des Vereins Pfadiheime St.Georg sitzt. Und wenn schon ein Graben ausgehoben werden müsse, werde man wahrscheinlich auch gleich einen Stromanschluss legen, fügt er an. Es würde ein langer Graben werden; das Reservoir liegt rund 120 Höhenmeter tiefer und einige hundert Meter ostwärts, am Fussweg zur Gisliflueh.

Eines der Schlafzimmer. Nadja Rohner

Dafür braucht es aber nicht nur Umplanungen, sondern erneut ein Baugesuch. Das kann dauern. Auch auf die Kosten wirke sich die Planänderung aus, sagt Hartl. Die Leitungsanschlüsse verschlingen einen sechsstelligen Betrag. «Dafür würden wir wohl anstatt des eher teuren Jenni-Speichers eine Wärmepumpe einbauen können, die erst noch weniger Platz braucht.» Er betont:

«Wir wollen weiterhin ein ökologisches und nachhaltiges Haus, das wenig Strom benötigt, das Meiste davon selber produziert und ausserdem Wasser spart.»