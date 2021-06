Hausbrand: Zwei Hausbesitzer erhalten unterschiedliche Urteile

Bezirksgerichte Aarau/Kulm Zwei Hausbesitzer, zwei Brände, zwei ähnliche Anklagen, aber zwei unterschiedliche Urteile – Wie kommt das? Am Dienstag standen zwei Hausbesitzer vor Gericht, die wegen «fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst» angeklagt wurden. Einmal löste eine Steckerleiste den Brand aus, einmal eine Kerze. Die Urteile vielen allerdings ganz unterschiedlich aus. Nadja Rohner, Florian Wicki 15.06.2021, 21.30 Uhr

In Buchs brannte es im Dezember 2020. Kapo Aargau

Gleich zwei Eigenheimbesitzer standen am Dienstag vor Gericht. «Fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst» hiess der vorgeworfene Tatbestand, und der in den Strafbefehlen aufgeführte Absatz des Strafgesetzbuchs: «Wer fahrlässig zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht, wird mit Frei­heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.»

9 Uhr, Bezirksgericht Kulm: Überlastung einer Steckerleiste

Beschuldigt war Ardian (Name geändert). Er hatte vor ein paar Jahren die Tiefgarage seines Hauses in einen Partyraum umgebaut. Dabei bohrte er ein Loch in die Wand, zog ein Stromkabel durch und schloss daran eine handelsübliche Steckerleiste an. Dermassen handelsüblich, dass er extra eine an den Gerichtsprozess mitgenommen hat. Obwohl er wusste, dass vieles davon nicht vorschriftsgemäss abgelaufen ist, nahm er alle diese Arbeiten selber vor und liess nichts von einem Fachmann überprüfen.

Die Staatsanwaltschaft schrieb im Strafbefehl, Ardian habe an die Steckerleiste neben verschiedenen EDV-Geräten zwei Heizschirme angeschlossen, mit einer gemeinsamen Leistung von 4200 Watt. Da die Steckerleiste jedoch nur für 2'300 Watt ausgelegt war, wurde sie im Oktober 2019 massiv überlastet, als Ardians Sohn die beiden Heizschirme in Betrieb nahm, was einen Brand mit 200'000 Franken Sachschaden verursachte.

Der Brand in Schöftland zerstörte nicht das ganze Haus, aber verursachte hohe Sachschäden. Kapo

Ardian sagte vor Gericht, er selber habe nicht beide Heizschirme eingesteckt, er wisse, dass sie zusammen zu viel Strom brauchen – sein Sohn sei es gewesen. Sein Verteidiger beantragte einen Freispruch, weil der Brand für Ardian nicht vorhersehbar sein konnte, was für Fahrlässigkeit aber zwingend wäre, sei es doch eben eine handelsübliche Steckerleiste gewesen.

Gerichtspräsident Christian Märki fand die Argumentation der Verteidigung überzeugend, und doch ging er nicht darauf ein. Weil er der Ansicht war, die Staatsanwaltschaft habe den falschen Gesetzesartikel herbeigezogen, weshalb auch niemand dagegen argumentieren müsse. Für die Verurteilung fehle einerseits die Gemeingefahr, also die Gefahr für andere unbestimmte Personen, und andererseits der benötigte Schaden an Dritten.

Auch der sei nicht gegeben, so der Richter, schliesslich sei es nicht strafbar, sein eigenes Haus anzuzünden. Am Ende sprach Märki Ardian der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst frei. Aber: Weil er die Brandvorschriften «in krasser Weise» verletzt habe, muss er 2000 Franken Busse bezahlen. Die beantragte Geldstrafe (50 Tagessätze à 760 Franken) bleibt ihm jedoch erspart.

14 Uhr, Bezirksgericht Aarau: Kerze im hölzernen Windlicht

Beschuldigt war Petra (Name geändert). In der Weihnachtszeit 2020 hatte ihr Haus in Buchs gebrannt. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Petra vergessen hat, eine Kerze auszulöschen, die sie unbestrittenermassen am Vorabend draussen angezündet hatte. Die Kerze stand auf dem Beistelltisch einer Rattanlounge, in einem hölzernen Windlicht, nahe der hölzernen Hausfassade.

Petra schilderte eindrücklich jene Nacht, die ihr Verteidiger als «Horror» bezeichnete. Wie sie erwachte und Geräusche hörte, die sie nicht einordnen konnte. Wie sie nachschauen ging und fassungslos auf die Flammen starrte, die sie durchs Fenster an der Fassade züngeln sah. Wie sie den Notruf wählte, ihre Kinder weckte. Wie sie gemeinsam nicht nur sich selber, sondern auch die Haustiere gerade noch rechtzeitig ins Freie retten konnten.

Das Haus brannte vollständig aus; es ist mittlerweile abgerissen. «Durch den verminderten Wert ist die Pfandforderung der Hypothekargläubigerin nicht mehr gedeckt», schreibt die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau im Strafbefehl. Aber war nun die Kerze Auslöserin des Brandes und Petra schuldig, den Brand fahrlässig verursacht zu haben? Sie sagt:

«Ich bin mir sicher: Ich habe alle Windlichter gelöscht.»

In ihrem Haushalt würde abends immer gut kontrolliert, ob alles verschlossen und sicher sei.

Der Verteidiger, ein langjähriger Aarauer Feuerwehroffizier, brachte als alternativen Brandauslöser den Lithiumionenakku der Sonnenstorensteuerung vor. Ausserdem könne man Fremdeinwirkung, etwa eine brennende Zigarette auf der Rattanlounge, nicht ausschliessen. Er beantragte entsprechend einen Freispruch für Petra. Auch, weil kein Drittschaden entstanden sei, da die Pfandforderung durch die Versicherung gedeckt werde.

Gerichtspräsidentin Bettina Keller folgte jedoch der Staatsanwaltschaft und verurteilte die Beschuldigte zu einer bedingten Geldstrafe (40 Tagessätze à 110 Franken). Die Berichte der Brandermittlung würden andere Ursachen als die Kerze ausschliessen, sie sei «die einzige plausible Erklärung». Und: Gemäss Bundesgericht sei der Tatbestand auch dann erfüllt, wenn der Schaden durch die Brandversicherung gedeckt ist.

Nun ist aber auch die Liegenschaft in Schöftland durch eine Hypothek belastet. Ein Drittschaden ist demnach, folgt man dem in Aarau zitierten Bundesgerichtsurteil, auch dort entstanden. Wieso dann der Freispruch?

Richter Christian Märki erklärt, dass die Staatsanwaltschaft Zofingen Kulm – im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft Aarau Lenzburg bei Petras Fall – in ihrem Strafbefehl gegen Ardian keinen «Schaden eines andern» aufgeführt hat. Und in seiner Beurteilung könne er nur das berücksichtigen, was er von der Staatsanwaltschaft erhalte.