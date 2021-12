Als Kind unsittlich berührt - 20 Jahre später zeigt sie ihn an

Bezirksgericht Sexuelle Handlung mit Kindern: Sie zeigt ihn 20 Jahre später an, er wird freigesprochen Auf dem Weg in die Badi hat eine 10-Jährige etwas erlebt, das sie auch 20 Jahre später noch belastet. Dass sie selber Mutter wurde, gab ihr den Mut, den vermeintlichen Täter anzuzeigen. Das Gericht sprach ihn in dubio pro reo jedoch frei. Eva Wanner Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Am Bezirksgericht Aarau wurde der Beschuldigte freigesprochen, weil zu viele Zweifel bestanden. Bild: Severin Bigler

Endrita (alle Namen geändert) ist an einem Mittwochnachmittag auf dem Weg in die Badi. Das 10-jährige Mädchen sieht einen älteren Mann auf sich zukommen, vor ihm ein frei laufender Hund. Das hellbraune, aus ihrer Perspektive grosse Tier macht ihr Angst, Endrita weicht aus. Der Mann folgt ihr und holt sie ein. Er fragt das Mädchen, ob es Haselnüsse sehen wolle. Endrita geht mit. Denn ihre Eltern haben ihr eingebläut, als Migrantin dürfe sie nicht auffallen und müsse folgsam sein.

Der Mann führt sie in Richtung Gebüsch und sagt ihr, sie soll sich an zwei Ästen festhalten und nach vorne sehen. Er kniet sich neben sie hin, hält ihr Fussgelenk fest und sagt ihr, sie soll die Beine leicht spreizen. Er hebt den Rock des Mädchens hoch, greift ihr zwischen die Beine. Endrita erstarrt, bekommt grosse Angst. Als sie merkt, dass er sie auch unter der Unterhose berühren will, fragt sie, ob sie gehen darf. Er richtet ihren Rock und lässt sie gehen.

Der Beschuldigte ist inzwischen weit über 80 Jahre alt

20 Jahre später sitzt Endrita im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Aarau. Sie schildert nochmals, was in jenem Sommer passierte, hat Tränen in den Augen und ihre Stimme zittert. Mehrmals sagt sie, wie nett ihr der Mann zunächst vorgekommen sei. Umso grösser das Gefühl von Verrat und Angst, das sie übermannt habe.

Zwei Jahrzehnte lang hat sie geschwiegen, nun hat sie Anzeige erstattet. Der Beschuldigte, nennen wir ihn Ruedi, war zum Tatzeitpunkt schon im Pensionsalter, davor langjähriger Lehrer. Vor Gericht erscheint Ruedi als unauffälliger über 80-Jähriger, der ab und an sein Hörgerät richten muss, wenig Auskünfte gibt, aber doch bestreitet, dass er mit dem Vorfall irgendetwas zu tun habe.

Sie gab sich eine Mitschuld

Der Straftatbestand der sexuellen Handlung mit Kindern verjährt nicht. Endrita sagt, sie habe nach der Tat niemandem etwas erzählt, weil sie Angst hatte, wie die Eltern reagieren würden. Nicht gegenüber ihr, aber gegenüber dem älteren Mann, «Selbstjustiz», deutete sie an. Sie habe auch niemanden verletzen wollen, gab sich eine Mitschuld an dem, was passiert war. Immer wieder haderte sie mit dem Erlebten, vor allem, wenn es um Intimität ging. Erst als es fast 15 Jahre später «nicht mehr ging» begab sie sich in Therapie. Und als sie schwanger wurde kam plötzlich der Gedanke: Was, wenn der eigenen Tochter auch so etwas passiert? Sie fasste Mut, wandte sich an die Opferhilfe, die ihr riet, den Mann anzuzeigen.

Endrita kannte Ruedi vor der Tat vom Sehen. Er wohnte neben dem Spielplatz, auf dem sie sich oft aufgehalten hat. Bei der ersten Einvernahme von Ruedi nach der Anzeige war auch Endrita da, sie kreuzten sich. Und sie geriet völlig aus der Fassung. «Er sieht immer noch gleich aus, er ist nur älter geworden», sagt sie vor Gericht. Sie habe ihn definitiv erkannt.

Ruedi hingegen spricht von einer Verwechslung. Er käme nie auf die Idee, jemandem so etwas anzutun. Vielleicht habe Endrita sich eingeredet, dass er es gewesen sei, das habe sich in ihrem Inneren dann manifestiert. Eine weitere Erklärung für ihn: «Es gab Kinder, mit denen ich schimpfen musste, weil sie Äpfel vom Baum holten. Vielleicht ist das jetzt die Revanche.»

Er zeigte keine Anteilnahme

Ruedis Tochter sagte vor Gericht als Zeugin aus. Es ging um den Hund; ihren habe der Vater manchmal gehütet, aber nicht im Zeitrahmen, in dem die Tat stattgefunden haben soll (Sommer 2001). Sie habe damals ausserdem einen schwarzen Labrador besessen, keinen hellbraunen Hund. Und freigelassen habe Ruedi das Tier sowieso nie, sagte die Tochter vor Gericht, lachte immer wieder etwas zu laut und etwas zu hell, und spielte mit ihren Fingerringen.

Ein Beweisstück war Ruedis Agenda von 2001, die ihm auch als eine Art Tagebuch diente, wie sein Verteidiger darlegte. Ruedi hatte darin jeweils notiert, wo er gewesen war und welches Wetter an diesem Tag herrschte. Demnach hätte er gar keine Zeit gehabt zu begehen, was ihm vorgeworfen wird. Endrita's Anwältin sah das anders – und sagte mehrfach, dass Einträge auch nachträglich hätten hinzugefügt werden können. Ruedi habe während der Einvernahme ausserdem wenig Anteilnahme gezeigt. So auch vor Gericht.

In seinem Schlusswort sagte Ruedi auch nicht viel. Er atmete schwer auf und fragte rhetorisch, wie er denn auf eine solche Anschuldigung hätte reagieren sollen? Mit Emotionslosigkeit habe das nichts zu tun, aber das alles sei so haltlos, da müsse er nicht reagieren. Ohne Regung nahm er denn auch den Freispruch entgegen. Dieser erfolge nicht, weil das Gericht dem Opfer nicht glaubt, wie Gerichtspräsidentin Bettina Keller bei der Urteilsverkündung sagte. Sondern weil es absolut sicher sein müsste, dass der Beschuldigte der Täter sei. In dubio pro reo: Bestehen zu viele Zweifel, muss ein Freispruch folgen. Endrita erstarrte und blieb auch dann noch in diesem Zustand sitzen, als die Gerichtspräsidentin die Verhandlung für geschlossen erklärte.

