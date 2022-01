Frau hat Bankauszüge gefälscht und wurde trotzdem freigesprochen

Bezirksgericht Kulm Sie hat Bankauszüge gefälscht, um mehr Geld vom Sozialamt zu bekommen – trotzdem wird sie freigesprochen An diesem Urteil dürften weder die Staatsanwaltschaft noch das Sozialamt einer Suhrentaler Gemeinde Freude haben. Obwohl sie gesteht, Bankauszüge manipuliert zu haben, wird sie freigesprochen. Pascal Bruhin 31.01.2022, 05.00 Uhr

Die Beschuldigte fälschte ihre Bankauszüge, um Einkünfte zu vertuschen und so mehr Geld vom Sozialamt zu bekommen. Symbolbild:

Skynesher / E+

Mit diesem Urteil hätte Helene (Name geändert) wohl nicht gerechnet. Sie hatte sich lediglich gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm gewehrt, weil ihr die darin geforderte Geldstrafe zu hoch erschien. Den eigentlichen Tatvorwurf bestritt die 63-Jährige nicht. Sie hat über mehrere Monate ihre Bankauszüge manipuliert, um trotz Nebenverdienst vom Sozialamt weiterhin die gleiche Summe überwiesen zu bekommen.

Wegen des Vorwurfs des Betrugs stand Helene deshalb kürzlich vor dem Bezirksgericht Kulm. Die Staatsanwaltschaft nahm nicht an der Verhandlung teil. Das hätte sie aber wohl besser getan. Denn so klar der Fall Anfang schien, so überraschend war die Wendung, die er nahm.

Sie gab die Straftaten von Anfang an zu

«Ich konnte nicht alles bezahlen, es hat mir einfach nicht gereicht», sagte die Beschuldigte vor Gericht. Die gelernte Serviceangestellte bezog seit Januar 2019 Sozialhilfe. Sie fand zwar immer wieder Arbeit, jedoch nur im Stundenlohn und jeweils nur für kurze Zeit. Aufgrund ihrer schwankenden Einkommensverhältnisse hielt sie das Sozialamt jeweils per E-Mail über ihre Finanzen auf dem Laufenden.

Und genau das nutzte Helene aus. Vom Dezember 2018 bis in den Mai 2020 änderte sie ihre Kontoauszüge regelmässig derart ab, indem sie die aus ihren Jobs im Stundenlohn resultierten Lohnzahlungen schlicht löschte. 8048 Franken soll sie so zu Unrecht an Sozialhilfe bezogen haben. «Ich habe das PDF in ein Word-Dokument umgewandelt, es abgeändert und dann wieder ein PDF daraus gemacht», schilderte sie etwas unbeholfen ihr Vorgehen.

Nicht nur als unbeholfen, sondern als geradezu «stümperhaft» bezeichnete Gerichtspräsident Christian Märki die daraus resultierten Fälschungen. «Man sieht auf dem ersten Blick, dass das keine originalen Bankauszüge sein können», hielt er fest. So fehlten unter anderem Kontonummern oder die Saldi stimmten nicht mit den aufgeführten Beträgen überein. Zudem löschte die Beschuldigte nicht nur Zahlungseingänge, sondern auch -ausgänge.

«Wenn Sie sich schon die Mühe machen, zu fälschen, wieso machen Sie es nicht richtig?»

Die Frage des Gerichtspräsidenten konnte die mittlerweile Frühpensionierte nicht beantworten.

Insgesamt viermal ist Helene bereits vorbestraft, unter anderem wegen Urkundenfälschung und einer groben Verletzung der Verkehrsregeln. Für beide bedingt ausgesprochenen Geldstrafen lief noch die angesetzte Probezeit von zwei Jahren, als Helene mit der zuletzt angeklagten Straftat begann. Die Staatsanwaltschaft forderte daher, den Widerruf und die drei Straftaten mit einer Gesamtstrafe von 180 Tagessätzen à 60 Franken, also 10'800 Franken, zu sanktionieren.

Verteidigung forderte Freispruch

Ob ihres Geständnisses erstaunte es nicht schlecht, dass die Verteidigung einen kompletten Freispruch für Helene forderte. Und das gleich aus mehreren Gründen. Einerseits habe das Sozialamt nur von den Fälschungen erfahren, indem es die E-Banking-App der Beschuldigten durchsucht hatte. Die Beweise seien daher rechtswidrig erhoben worden und entsprechend vor Gericht nicht verwertbar.

Andererseits mahnte der Verteidiger, dass seine Mandantin keinesfalls arglistig gehandelt habe. Für den Tatbestand des Betrugs müsse mit Raffinesse oder Durchtriebenheit gehandelt werden. Beides sei angesichts der leicht zu enttarnenden Fälschungen nicht der Fall gewesen. Der Verteidiger kritisierte das betreffende Sozialamt Helenes ehemaliger Wohngemeinde:

«Eine Überprüfung wäre zumutbar und leicht umsetzbar gewesen.»

Und auch die Staatsanwaltschaft kam im Plädoyer nicht gut weg. So legte sie in der Anklage nicht dar, ob Helene nicht tatsächlich Anspruch auf die fehlbaren 8048 Franken gehabt hätte. Entsprechend sei auch eine Verurteilung wegen Art. 148a (unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozial­versicherung oder der Sozial­hilfe) nicht möglich. «Der Beweis, dass diese Beträge zu Unrecht bezogen wurden, bleibt die Staatsanwaltschaft schuldig.»

Gericht folgt Argumenten der Verteidigung

Und tatsächlich folgte Gerichtspräsident Märki dieser Argumentation. «Es ist nicht nachzuvollziehen, wie sich der Betrag zusammensetzt», hielt er in der Urteilsbegründung fest. Dies sei allerdings nur ein Nebenaspekt. Denn das Sozialamt die dermassen schlecht gemachte Manipulation der Bankbelege über Monate hinweg nicht erkannt habe, könne der Beschuldigten keine arglistige Täuschung vorgeworfen werden.

«Die minimale Sorgfaltspflicht wurde nicht erfüllt», hielt der Gerichtspräsident mahnend fest. Daher käme auch keine Verurteilung wegen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozial­versicherung oder der Sozial­hilfe in Frage. «Bei dieser Sachlage ist es etwas stossend, aber aufgrund der rechtlichen Konstellation ist die Beschuldigte freizusprechen.»

Der Staatsanwaltschaft wird die schriftliche Kurzbegründung des Urteils in den nächsten Tagen zugestellt. Sie kann danach Berufung einlegen, um das Urteil ans Aargauer Obergericht weiterzuziehen.