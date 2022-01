Bezirksgericht Kulm: Autofahrer ignoriert Haltesignal der Polizei

Bezirksgericht Kulm «Dachte, das gilt für die Gegenfahrbahn» – Autolenker ignorierte das Haltesignal einer Polizeikontrolle und fuhr einfach weiter Ein 61-jähriger Autofahrer geriet zwischen Menziken und Reinach in eine Verkehrskontrolle. Doch statt anzuhalten, betätigte er die Lichthupe und fuhr am Polizisten vorbei. Das kommt ihn jetzt teuer zu stehen. Pascal Bruhin 22.01.2022, 05.00 Uhr

Das Haltesignal sei klar und deutlich erkennbar gewesen, so die Staatsanwaltschaft.

KEYSTONE

Wegen einer Bagatelle stand Ardit (Name geändert) kürzlich vor dem Bezirksgericht Kulm. Auf eigenen Wunsch wohlverstanden. Er hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Die Busse in Höhe von 300 Franken, die ihm die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm aufgebrummt hatte, wollte er nicht bezahlen.

Mehrfache einfache Verletzung der Verkehrsregeln und Widerhandlung gegen die Verkehrsregelverordnung, so die Vorwürfe. Der Beschuldigte soll im November 2020 spätabends auf der Hauptstrasse zwischen Menziken und Reinach, auf Höhe der Fischer AG, in eine Verkehrskontrolle geraten sein. Doch als ihm der Polizeibeamte, der sich in der Strassenmitte befand und mit Leuchtkelle und nach oben gestreckter Hand deutlich ein Haltezeichen gab, betätigte der Beschuldigte nur die Lichthupe und fuhr unbeirrt am Polizisten vorbei. Erst später konnte er gestellt werden.

Er dachte, das Signal gilt für die andere Strassenseite

Ardit selbst äusserte sich vor Gericht nicht. Nach 30 Jahren in der Schweiz spricht der Kosovare noch immer sehr schlecht deutsch. Sein Mandant sei davon ausgegangen, dass das Haltesignal für ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn gegolten habe, so der Verteidiger. Zumal das Polizeifahrzeug laut Aussage des Beschuldigten ebenfalls auf der gegenüberliegenden Strassenseite, also in Fahrtrichtung Menziken, platziert war.

Dass der beteiligte Polizeibeamte in seiner Einvernahme die genau gegenteilige Aussage machte, tat der Verteidiger als Irrtum dessen ab. Lediglich dafür, dass sein Mandant den Sicherheitsgurt nicht angeschnallt hatte sei er mit einer Busse von 40 Franken zu bestrafen, für den Rest sei er freizusprechen.

Gerichtspräsident weiss, wo die Kontrollstellen sind

Pech nur, dass sich Gerichtspräsident Christian Märki in der Region bestens auskennt. «Auf der linken Seite ist dort schlicht kein Platz für eine Kontrollstelle», hielt er fest. Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass die Kontrolle auf der rechten Seite stattgefunden habe. Doch selbst wenn der Beschuldigte das Haltesignal tatsächlich aus Versehen nicht ernst genommen hätte, wäre er bestraft worden. Denn auch Fahrlässigkeit sei hier, gleich wie wenn man eine rote Ampel überfährt, strafbar.

Zusammen mit den «erhöht glaubwürdigen» Aussagen des Polizeibeamten sei für das Gericht damit der Sachverhalt rechtsgenüglich erstellt. Märki verurteilte Ardit zu der schon im Strafbefehl geforderten Busse von 300 Franken. Obendrein hat der Beschuldigte jetzt noch die Verfahrenskosten von 800 Franken und seine Anwaltskosten zu bezahlen.