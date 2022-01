Aarau: Zwei Ärzte verleumden einen dritten – das wird teuer

Bezirksgericht Aarau Zwei Ärzte verleumden einen dritten – das kommt sie teuer zu stehen Zuerst waren sie Geschäftspartner. Dann stieg einer aus. Die beiden anderen verschworen sich gegen ihn. Dieser Arzt-Streit landete nun vor Gericht und endete mit zwei gesalzenen Rechnungen. Peter Weingartner 1 Kommentar 21.01.2022, 17.24 Uhr

Das Bezirksgericht Aarau. Severin Bigler (19. Februar 2020)

Es war ein absurdes Theater im Saal des Bezirksgerichts Aarau. Verhandelt werden sollte der Fall zweier Belegärzte einer Klinik der Region, die einem dritten übel mitgespielt haben sollen. Zuerst ist von Doktor B. (69), einer der beiden Beschuldigten, dessen Anwalt schon früher sein Amt niedergelegt hatte, auch 15 Minuten nach dem Termin weit und breit nichts zu sehen. Dabei wäre angerichtet: Die Übertragungstechnik ist bereit, denn Doktor B. würde, wenn er da wäre, aus einem anderen Zimmer für die Befragung zugeschaltet. Er will den beiden ehemaligen Arztkollegen nicht begegnen.

Immerhin anwesend ist der zweite Beschuldigte, Doktor A. (57), samt Verteidiger. Allein: Er gibt keine Antworten. In stoischer Ruhe stellt Einzelrichter Andreas Schöb seine Fragen zum Sachverhalt und zur Person. Hier wie dort sagt Doktor A. gefühlte 50-mal: «Dazu möchte ich nichts sagen.» Erst als der Richter wissen will, wer ihm zu diesem Verhalten geraten habe, sagt Doktor A: «Mein Anwalt.» Auch der Vertreter der Anklage beisst beim Beschuldigten, erwartungsgemäss, auf Granit.

Die Whatsapp verraten es

Doktor A.s Verteidiger wird’s offenbar etwas mulmig zumute, und er nimmt nach der ergebnislosen Befragung seines Klienten den Notausgang. Er beantragt eine kurze Pause, fünf Minuten, um sich mit Doktor A., zu beraten. Time-out. Es läuft nicht gut. Denn sichergestellte Whatsapp-Unterhaltungen zwischen den beiden Beschuldigten, obschon teilweise etwas verschlüsselt, sprechen eine deutliche Sprache: Da planten Doktor A. und Doktor B. Übles.

Die Täter, Doktor A. und Doktor B., sowie das Opfer, Doktor Z. (47), hatten von 2016 bis 2018 gemeinsam eine Firma. Bis Doktor Z. 2018 ausstieg und eine eigene Praxis eröffnete. Der Startschuss zu dem, was der Strafbefehl «mehrfache Verleumdung» nennt. Doktor A. und Doktor B. versandten Schreiben, in denen sie Doktor Z. vorwerfen, er operiere unnötigerweise, bloss aus finanziellen Motiven. Damit nicht genug: Bei zwei Operationen sei es zu Komplikationen gekommen, in einer mit Todesfolge, bei der anderen mit schwerer Schädigung.

A. und B. behelligen nun auch die Angehörigen dieser beiden ehemaligen Patienten von Z. mit anonymen Briefen und Telefonaten. Doktor A. habe sich zudem Zugriff zu einem vertraulichen Patientendossier verschafft, steht im Strafbefehl. Dem Doktor Z. warfen die beiden Beschuldigten vor, Urkunden gefälscht und ein Operationsvideo verschwinden lassen zu haben: Z. sei ein «Arzt ohne Moral und Ehrlichkeit». Ein Vorwurf, der auf die Doktoren A. und B. zurückfällt, als Richter Schöb Whatsapp-Dialoge zwischen den beiden Herren zitiert, die ein bewusstes Mobbing, ein Diffamieren nahelegen.

Die beiden Beschuldigten kommt ihr Verhalten teuer zu stehen. (Symbolbild) Keystone

Als der Anwalt von Z. den Doktor A. mit einer Aussage von Doktor B. konfrontiert, in der jener gesagt haben soll, er mache Z., fertig, verlangt der Verteidiger die erwähnte Pause. Sein Ziel ist klar: Schadensbegrenzung, zumal zusätzlich zum angefochtenen Strafbefehl noch Zivilforderungen im Raum stehen. Der Weg dazu: Rückzug der Einsprache gegen den Strafbefehl, der damit rechtskräftig wird. Richter Andreas Schöb schliesst die Verhandlung, die keine war.

Den Doktor A., offenbar die treibende Kraft des Komplotts, kostet die Sache 17’700 Franken, davon sind 7000 Franken Busse, der Rest Auslagen im Rahmen des Verfahrens. Eine Geldstrafe von 35’400 Franken wird bei einer Probezeit von zwei Jahren bedingt ausgesprochen. Die Kosten für den abwesenden Doktor B sind minim niedriger: 16’000 Franken, davon 6800 Franken Busse. Die bedingte Geldstrafe beläuft sich bei ihm auf 34’200 Franken. Dazu kommen Einträge ins Strafregister.

