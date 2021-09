Vergewaltigungsprozess in Aarau: Bezirksgericht trifft Entscheid.

Bezirksgericht Aarau Wie freiwillig war der Sex auf der Zurlindeninsel? – das Bezirksgericht entscheidet über den nicht ganz eindeutigen Fall Junger Afghane stand vor dem Bezirksgericht Aarau, weil er seine noch jüngere Bekannte vergewaltigt haben soll. Sie sagt, sie habe sich gewehrt, sei aber nicht gegen ihn angekommen. Der Verteidiger findet das unglaubwürdig – und beleidigt die junge Frau.

Nadja Rohner 22.09.2021, 18.33 Uhr

Das Bezirksgericht Aarau. Severin Bigler / AGR

Ein klassisches «Aussage gegen Aussage»-Delikt sei das. Darin waren sich gestern am Bezirksgericht Aarau alle einig. Ansonsten gingen wie immer bei diesen Delikten die Geschichten in verschiedene Richtungen. Auf der Anklagebank, flankiert von Dolmetscherin und Verteidiger, sass Ali (alle Namen geändert). Auf der anderen Seite Bianca, das angebliche Opfer, mit ihrer Anwältin, der SVP-Grossrätin Barbara Borer-Mathys. In der Mitte die Staatsanwältin, die Ali vorwirft, Bianca im November 2020 vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben. Er war zu jenem Zeitpunkt 22, sie 16.

Ali, Afghane, in Pakistan aufgewachsen, kam Ende 2015 in die Schweiz. Sein Asylgesuch wurde abgewiesen, als vorläufig Aufgenommener schlägt er sich mit schlecht bezahlten Jobs durch. Bei einer Verurteilung drohten ihm zehn Jahre obligatorischer Landesverweis; auf einen Härtefall hätte er, dessen gesamte Familie in Pakistan lebt, wohl nicht pochen können. Die Staatsanwältin forderte ausserdem eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten, davon zwölf unbedingt.

Sie sagt, sie sei trotzdem an ihm gehangen

Ali spricht davon, Bianca sei seine Freundin gewesen. Sie sagt, es habe sich um eine lose Bekanntschaft gehandelt. Fakt ist, dass sie sich via eine gemeinsame Kollegin kennengelernt, dann auf mehreren elektronischen Wegen (Whatsapp, Instagram, Snapchat) kommuniziert hatten, etwa drei, vier Wochen lang. Viel geredet wurde nicht, er habe «nicht so viel über ihre privaten Sachen wissen» wollen, so Ali einmal. Aber es wurden Herzchen ausgetauscht, deren Bedeutung anlässlich der Verhandlung ebenfalls diskutiert wurde.

Einigermassen einig war man sich vor Gericht, dass es zu mindestens drei Sexualkontakten gekommen war. Zwei, bei denen Bianca zwar mitgemacht hatte, aber es sei eher ein «Hinhalten» gewesen, sagt sie. Und dazwischen einer, bei dem sie sich vehement gewehrt habe und von ihm vergewaltigt worden sei. Er sagte aus, es sei einvernehmlicher Sex gewesen.

Passiert ist es an einem Novemberabend zwischen 19 und 20 Uhr auf der Zurlindeninsel in Aarau. Bereits auf dem Weg dorthin sei es zu einseitigen Annäherungen gekommen, die sie aber nicht gewollt habe, so Bianca. Auf einem Bänkli auf der Insel habe er dann seine Hand in ihre Hose gesteckt, und als sie protestierte, habe er ihr schliesslich die Hose heruntergezogen, sie bäuchlings auf die Bank gedrückt und sei vaginal wie anal in sie eingedrungen.

Ein späteres medizinisches Gutachten zeigte Spuren dieses Sexualkontakts, die aber nicht eindeutig auf einen erzwungenen Geschlechtsverkehr hinwiesen.

Direkt nach dem Vorfall haben sich die beiden im Streit getrennt. Wegen der Vergewaltigung, sagt sie; weil er lieber mit seinem Kollegen Zeit verbringen wollte als mit ihr, sagt er. Fakt ist, dass es wenige Tage darauf nochmals zum Sex kam. Bianca gab vor Gericht zu verstehen, dass sie trotz des Vorfalles an Ali gehangen habe.



Frau abqualifiziert als «nicht gerade der schmalste Wurf»

Aus Sicht der Staatsanwältin hat Ali Bianca ausgenutzt, habe «ein junges, naives Mädchen, das schon genug Probleme hat mit sich selbst, zu seiner Bedürfnisbefriedigung eingesetzt», erklärte sie:

«In seiner Kultur hat die Frau nicht viel zu sagen, wenn es um die Sexualität geht.»

Alis Verteidiger fand dies «rassistisch». Indes: Seine Voten – die das Opfer, das den Saal mittlerweile verlassen hatte, nicht mehr hören musste – liessen ebenfalls Sensibilität vermissen. Mit Blick auf seinen eher kleinen und zierlichen Mandanten argumentierte er in Anspielung auf Biancas Statur, es sei unglaubwürdig, dass sie sich nicht erfolgreich wehren konnte, schliesslich sei sie «nicht gerade der schmalste Wurf in der Stadt Aarau». Und angesichts des «Zufalls», dass eine Bekannte von Bianca und Ali ihrerseits einen Mann wegen eines Sexualdelikts angezeigt hatte (vor dem Bezirksgericht gab es einen Freispruch), sagte er:

«Ich weiss nicht, was den jungen Frauen heutzutage in den Sinn kommt, was man da noch so für Contests veranstalten könnte.»

In einem hatte der Verteidiger indes Recht – jedenfalls folgte das Gericht seiner Argumentation: Biancas teils vage, teils widersprüchliche Aussagen gegenüber Dritten, der Polizei und dem Gericht wirkten unter dem Strich nicht glaubwürdig genug, um einen Schuldspruch fällen zu können. Das Gesamtgericht sprach Ali nach dem Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» frei.