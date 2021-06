Notorischer Krimineller erhält Geldstrafe

Bezirksgericht Aarau Verkehrsdelikte, Urkundenfälschung und Beschimpfung: Warum ein notorischer Krimineller ums Gefängnis herumkommt Ein 33-jähriger selbstständiger Geschäftsleiter stand vor Gericht, seine Straftaten summierten sich Schritt für Schritt wie ein Schneeball. Daniel Vizentini 22.06.2021, 05.00 Uhr

Die Aarauer Industriestrasse: Hier fuhr der Beschuldigte mit 95 km/h. Nadja Rohner

Der Geschwindigkeitsradar auf der Autobahn bei Härkingen SO nahe der Jura-Kaffeemaschinenfabrik wurde schon einigen Automobilisten zum Verhängnis. So auch einem heute 33-Jährigen aus der Aarauer Agglo, der sich vor dem hiesigen Bezirksgericht zu verantworten hatte: Er war im Mai 2019 mit 133 km/h geblitzt worden – an einer Stelle, an der zu der Zeit Höchstgeschwindigkeit 100 km/h galt. Die nach dem Abzug der Sicherheitsmarge von 6 km/h gemessene Überschreitung betrug 27 km/h.

Dem Beschuldigten war die Strafbarkeit offenbar bewusst. Um einen allfälligen Führerausweisentzug zu vermeiden, bat er einen etwas jüngeren Bekannten, sich bei der Polizei als Lenker auszugeben. Nach offenbar mehrfachem Nachhaken willigte dieser ein, wurde einvernommen und erlitt ein Strafverfahren. Er erhielt eine Busse von 400 Franken, dazu 200 Franken Verfahrenskosten.

Wie die Täuschung der Behörden später aufflog, wurde am Gericht nicht erklärt. Der eigentliche Schnellfahrer machte sich damit aber der Urkundenfälschung, falschen Anschuldigung und Anstiftung zur Irreführung der Rechtspflege strafbar.

Zudem begann die Liste seiner Verkehrsdelikte zu wachsen: Im Dezember 2019 fuhr er auf der Aarauer Industriestrasse in Richtung Buchs mit 95 km/h statt den erlaubten 50. Diese Überschreitung von nach Toleranzabzug 40 km/h innerorts führt zu mindestens drei Monaten Führerausweisentzug.

Der Entscheid der Behörden kam im Februar 2020: Der Beschuldigte wurde aufgefordert, seinen Führerausweis sofort und auf unbestimmte Zeit dem Strassenverkehrsamt einzusenden. Er tat dies aber nicht: Er sagte, er habe den Ausweis verloren – eine glatte Lüge.

Trotz Ausweisentzugs weiter Auto gefahren

Er fuhr darauf weiterhin mit seinem Auto durch die Gegend. An einem Abend im Mai 2020 verursachte er in Menziken einen Parkschaden. Eine Anwohnerin hörte den Knall und stellte den Mann damals zur Rede: Er solle immerhin einen Zettel mit seinen Kontaktdaten hinterlassen. Der Mann und seine Beifahrerin schauten sich kurz um, behaupteten dann, keinen Schaden gesehen zu haben, und fuhren davon. Die Anwohnerin aber notierte sich das Nummernschild seines Autos und informierte den Halter des mutmasslich geschädigten Autos, der die Polizei anrief. Als diese beim Beschuldigten zu Hause antrat, sagte er, eine Kollegin hätte das Auto an diesem Abend gefahren.

Die Anwohnerin wurde später von der Polizei einvernommen und sagte, sie sei sich sicher, dass eine männliche Person das Auto gefahren habe. Dies bestätigte sich auch als Zeugin vor Gericht.

Die vorläufige Autofahrt-Endstation für den Beschuldigten war aber erst im Juni 2020: Er geriet nachts an der Köllikerstrasse in Safenwil in eine Polizeikontrolle. Dort wies er seinen vermeintlich verlorengegangenen Führerausweis vor. Die Kantonspolizei erfuhr noch vor Ort über den verfügten Ausweisentzug und behielt diesen gleich bei sich.

Es wurde immer schlimmer – dann rastete er aus

Seine Lage war zunehmend verstrickt – und er machte die Sache von Tag zu Tag noch schlimmer. Am Tag, nachdem er in Safenwil ertappt worden war, geriet er mit dem Parkwächter im Aarauer Kasino-Parkhaus in eine Auseinandersetzung: Der Beschuldigte nervte sich darüber, dass der Parkwächter ihm offenbar wenige Wochen zuvor erneut eine Busse ausgestellt hatte. Er soll dem Parkwächter gesagt haben, er sei das Hinterletzte und er drohte ihm, er solle aufpassen. Als der Parkwächter entgegnete, er werde diesen Vorfall seinem Vorgesetzten melden und die Polizei informieren, spuckte der Beschuldigte ihm ins Gesicht.

Dies liess der Parkwächter nicht auf sich sitzen und reichte gleich am Tag darauf Anzeige ein. So lastete dem Mann zu seiner ohnehin langen Deliktliste noch der Tatbestand der Beschimpfung.

Dieser aggressive, entwürdigende Vorfall mit der Spucke, dazu noch während der Pandemiezeit, sei für den Parkwächter, der sich einiges gewohnt ist, in dem Moment einfach zu viel gewesen, sagte dieser im Wartesaal des Bezirksgerichts vor der Verhandlung. Er habe sich umgehend einem Coronatest unterzogen und diesen aus der eigenen Tasche bezahlt. Am Gericht dann nahm er seine Zivilklage im Rahmen eines Vergleichs aber zurück.

Geldstrafe im fünfstelligen Bereich – unbedingt

Vor Gericht zeigte sich der Beschuldigte kooperativ und gestand alle Tatbestände, wodurch seine Strafe deutlich geringer ausfiel. Er hatte indes früher bereits mit dem Gesetz zu tun gehabt. Der Gerichtspräsident erwähnte etwa ein Problem mit dem Waffengesetz – laut dem Angeklagten handelte es sich um Schlagringe, die er illegal besass.

Verurteilt wurde der Mann dieses Mal zu einer unbedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 70 Franken und einer Busse von 1000 Franken – 13'600 Franken insgesamt, dazu noch Kosten und Gebühren von über 1600 Franken. Die Staatsanwaltschaft hatte noch eine Freiheitsstrafe von elf Monaten gefordert, der Gerichtspräsident sah aber knapp davon ab. «Sie haben die Kurve gerade noch gekriegt», sagte der Gerichtspräsident. «Mit dem Entscheid, reinen Tisch zu machen, haben sie sich einen Gefallen getan.» Er könne dem über lange Zeit uneinsichtigen Beschuldigten keine gute Prognose geben, «aber auch keine schlechte».

Der Mann, der als selbstständiger Geschäftsführer wegen vieler Ausserterminen offenbar auf sein Geschäftsauto angewiesen war und deshalb unerlaubt weiter Auto fuhr, konnte etwas aufatmen. Sein Geschäft, das wegen Corona ohnehin am Boden sei, werde er Ende Monat schliessen. Dann gönne er sich eine Auszeit, vielleicht im Ausland, um alles zu verarbeiten und einen neuen Weg einzuschlagen.