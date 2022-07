Bezirksgericht Aarau Strafbefehl während der Scheidung – es ging um Betrug mit Fitnessgeräten Ein Ehepaar landet vor Gericht, weil sie ihn angezeigt hat – er soll versucht haben, sie während der Scheidung beim Verkauf gemeinsamer Fitnessgeräte über den Tisch zu ziehen. Florian Wicki Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Wegen eines Laufbands und eines Crosstrainers landete ein Ehepaar vor Gericht. Symbolbild: Minerva Studio

Dass eine Ehe vor Gericht landet, kommt in der Schweiz relativ häufig vor. Schliesslich wird hierzulande fast die Hälfte aller Ehen wieder geschieden, und das passiert nun einmal vor den Schranken des Gerichts. So auch die Ehe von Sabrina und Peter (beide Namen geändert) – die beiden befinden sich inzwischen schon seit fünf Jahren in der Trennung.

Den letzten Gerichtstermin nahmen die beiden aber nicht wahr, weil sie ihre Ehe auflösen wollten. Denn Sabrina hat Peter angezeigt, er hat einen Strafbefehl erhalten und diesen schlussendlich angefochten.

Die Geräte mit Tüchern abgedeckt

Auch wenn sich doch einige Ehepaare während der Scheidung nicht mehr viel schenken, der Vorwurf ist happig. So ist dem Strafbefehl zu entnehmen, dass sich Sabrina und Peter während der gemeinsamen Ehe einen Crosstrainer und ein Laufband angeschafft haben, für 12'900 und 13'890 Franken.

Im Eheschutzverfahren einigten sich die beiden 2018 darauf, dass Peter, der bis dato noch im gemeinsamen Haus lebte, die beiden Geräte an den Meistbietenden für mindestens je 3000 Franken verkaufen und Sabrina die Hälfte des Erlöses innert zehn Tagen nach dem Verkauf bezahlen soll. Nachdem Peter das nicht tat, wollte Sabrina die Geräte selber verkaufen, was aber daran scheiterte, dass ihr Noch-Ehemann angab, keine Zeit für die Übergabe zu haben.

Zwei Jahre später, im Scheidungsverfahren selber, sagte Peter dann via Anwalt aus, er habe die Geräte an einen Bastler verkauft. Leider habe dieser die Geräte schon längst abgeholt, aufgrund des Zustandes der Geräte habe Peter für beide Geräte zusammen aber nur noch 400 Franken bekommen.

Bei einer 2021 durchgeführten Besichtigung zur Schätzung des Hauses wurden dann laut Strafbefehl «mit Tüchern abgedeckte Geräte» entdeckt – offenbar waren die Fitnessgeräte immer noch im Haus. In der Hauptverhandlung der Scheidung gab Peter dann ein paar Monate später auch an, er habe sie noch bei sich, habe sie aber inzwischen für je 3000 Franken nach Österreich verkauft.

Für die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau war dies versuchter Betrug. Sie beantragte eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 110 Franken (total 3300 Fr.) und eine Busse von 800 Franken sowie Strafbefehlskosten von 800 Franken.

Der Anwalt sei nicht gut mit Zahlen

An der Verhandlung erklärte Peter der Gerichtspräsidentin Bettina Keller, es sei nicht so abgelaufen, wie es die Staatsanwaltschaft schildert. Er habe immer wieder versucht, die Geräte zu verkaufen; zuerst zum Originalpreis, sei aber im Internet dafür ausgelacht worden, weil der Wert solcher Geräte rapide abnehme.

Schliesslich habe er die Geräte nach Österreich verkaufen wollen, an den Bruder seiner neuen Partnerin, der sei Physiotherapeut. Die Angabe des Verkaufs mit den 400 Franken könne er sich auch nicht erklären, sein Anwalt habe da wohl was durcheinandergebracht, der sei nicht so gut mit Zahlen.

Er habe es aber sowieso gerade nicht leicht, erklärt er Richterin Keller. Die Ausbildung im Chauffeurbereich, die er nach dem Bürojob absolviert habe, habe er nach seinem Unfall abbrechen müssen. Nun sei er krankgeschrieben, ein Grossteil der Krankentaggelder werde aber gepfändet, er habe gut und gerne 100'000 Franken Schulden.

Nach dem Vergleich folgt der Freispruch

Ob Sabrina noch Anträge habe, will die Gerichtspräsidentin wissen. Sie wolle den Crosstrainer, brauche ihn gesundheitlich, antwortet sie. Sie kann sich die Bemerkung, warum Peter vor Gericht solche Lügenmärchen erzähle, nicht verkneifen.

Sie habe einfach langsam genug, die Scheidung – sie sei der ihrer Meinung nach unangebracht hohen Unterhaltszahlungen wegen bis vor Bundesgericht und sei dort unterlegen – habe sie finanziell ruiniert, sie lebe nun auch am Existenzminimum, habe Betreibungen und Pfändungen.

Ob sie Vergleichsgespräche führen wolle? Sie glaube zwar nicht daran, antwortet Sabrina, aber man könne es versuchen. Da sich Peter bereit erklärt, ihr den Crosstrainer zu überlassen, wird die Presse zu den nicht öffentlichen Vergleichsgesprächen rausgebeten.

Nach dem Vergleich, den Peter dem Anschein nach deutlich lieber unterschrieben hat als Sabrina, spricht Richterin Keller den Beschuldigten von Schuld und Strafe frei. Es sei in der ganzen Causa sicher nicht alles richtig gelaufen – insbesondere die Sache mit Peters Anwalt stiess offenbar auch ihr sauer auf. Der Tatbestand des Betrugs erfordere aber ein arglistiges – sprich ein besonders perfides und böswilliges – Vorgehen, das konnte Keller nicht erkennen.

