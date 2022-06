Tele M1

Bezirksgericht Aarau Spielgruppenleiterin soll Kinder eingesperrt haben – am Montag stand sie vor Gericht Eine Spielgruppenleiterin aus dem Bezirk Aarau soll Kinder ohne Spielzeug eingesperrt haben. Sie soll aber auch ein Kind angeschrien, ihm auf die Hand geschlagen und es mehrmals an den Ohren gezogen haben. Wegen diesen heftigen Vorwürfen musste die Spielgruppenleiterin heute vor Gericht. Was steckt hinter diesen Anschuldigungen? 13.06.2022, 21.09 Uhr

Mehrfache Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht: So lautete die Anklage gegen eine Spielgruppenleiterin aus der Region Aarau, die sich am Montag vor dem Bezirksgericht verantworten musste und schliesslich freigesprochen wurde.

«Einerseits waren die Aussagen der Mütter widersprüchlich», erklärt Rechtsanwältin Barbara Borer gegenüber dem Regionalsender Tele M1. «Andererseits genügen die Vorwürfe an sich nicht.» So habe etwa einer der Vorwürfe gelautet, dass die Lehrerin den Kindern zur Sanktionierung eine Zeichnung weggenommen habe. Ausserdem soll die Beschuldigte Kinder auf die Finger gehauen, sie an den Ohren gezogen und ohne Spielzeug in ein Zimmer oder die Garderobe gesperrt haben. Die Mütter berichten, dass ihre Kinder bis heute unter diesen Erziehungsmassnahmen leiden würden, gewisse brauchten gar eine psychologische Behandlung.

Das Bezirksgericht kam allerdings zum Schluss, dass sich all diese Dinge nicht zugetragen haben. Dies wurde in der Verhandlung etwa auch durch Zeugenaussagen einer Mitarbeiterin gestützt.

Zwar könnte die Staatsanwaltschaft den Fall ans Obergericht weiterziehen. Laut der Verteidigung sei diese Chance allerdings gering. (luk)