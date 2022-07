Strafe: Rentner will Billett nicht zeigen und schlägt Kontrolleur

Bezirksgericht Aarau Rentner will Billett nicht zeigen und schlägt Kontrolleur – nun muss er rund 6000 Franken zahlen Ein über 70-jähriger Mann aus der Region weigerte sich, bei einer Billettkontrolle seinen gültigen Fahrausweis zu zeigen – obwohl er diesen bei sich hatte. Beim Aussteigen kam es zum Gerangel, er soll dem Kontrolleur eine Ohrfeige gehauen haben. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Bei einer Kontrolle von Aargau Verkehr in einer Buslinie in Aarau wollte ein Passagier sein Billett nicht zeigen und wurde offenbar handgreiflich (Symbolbild). Alex Spichale

Eigentlich tut der alte Mann einem leid. Rentner, hat teils Schwierigkeiten beim Laufen, laut seinen Angaben stets Schmerzen an den Schultern und anderen Körperstellen, war schon Sozialhilfebezüger, lebt heute von der AHV. Überhaupt scheint er diesem typischen Bild zu entsprechen von einem älteren, wohl leider verbitterten Menschen, der inzwischen ein wenig den Realitätssinn verloren hat, der sich selbst und sein Umfeld nicht mehr richtig spürt.

Ob er alleine lebt, erfuhr man an der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Aarau nicht, denn der Rentner wollte nichts von seinem Privatleben preisgeben. «Ich verlange, dass mir Fragen zum Fall gestellt werden», sagte er aufmüpfig zu Gerichtspräsident Reto Leiser. Und als dieser ruhig aber entschieden klarmachte, dass er vor Gericht gar nichts zu verlangen habe, erwiderte der Mann weiter: «Ob es passt oder nicht, ich verlange das!»

Es war womöglich ausgerechnet diese aufsässige Art, die ihm an der Verhandlung zum Verhängnis wurde. Denn am Schluss wurde er für etwas verurteilt, wofür es eigentlich keine eindeutigen Beweise gibt.

Was war geschehen

An einem Dienstagnachmittag im August letzten Jahres fuhr der Mann mit dem Bus zuerst vom Einkaufszentrum Telli zum Bahnhof Aarau und stieg dort kurz aus, um andere Passagiere hinter ihm aussteigen zu lassen. «Wir haben noch Anstand gelernt, die Jungen tun das nicht mehr», sagte er später in der Verhandlung dazu. Vor dem Bus unterhielt er sich mit drei Kontrolleuren von Aargau Verkehr (AVA) offenbar ein wenig über die leichte Verspätung des Busses. Vor Gericht sagte er, er habe dort seinen gültigen Fahrausweis einem der Kontrolleure gezeigt, der aber an der Verhandlung nicht anwesend war.

Der Mann stieg darauf wieder in den Bus ein, gemeinsam mit den drei Kontrolleuren. Diese gingen ihrer Arbeit wie gewohnt nach, kontrollieren Fahrgast um Fahrgast nach Bussektor verteilt, wie es üblich ist. Dabei lief auch die Körperkamera, die die Kontrolleure von AVA – da sie, anders als diejenigen der SBB, auch bahnpolizeiliche Funktionen innehaben – auf Brusthöhe tragen. Vor Gericht wurde die Aufnahme des Kontrolleurs gezeigt, der als Privatkläger antrat. Sein Chef war anwesend und sein Arbeitskollege sagte als Zeuge aus.

In der Videoaufzeichnung sieht man, wie der Kontrolleur die Passagiere nach ihren Fahrkarten fragt und Abokarten mit dem Handy kontrolliert werden. Gesichter sind keine zu sehen. Der Bus war relativ gut gefüllt, der angeklagte Rentner fuhr stehend gleich an der Türe. Auf die Aufforderung des Kontrolleurs, seinen Fahrausweis zu zeigen, reagierte der Rentner aber nicht. «Nein, ernsthaft jetzt», hört man den Kontrolleur in der Aufnahme seinen Ärger kundtun.

An der Haltestelle Kunsthaus stiegen die Kontrolleure und der Rentner bereits wieder aus. Beim Aussteigen griff der Kontrolleur dem Rentner an die Schulter, bat erneut, sein Billett sehen zu wollen. Der Rentner reagierte verärgert, redete wirr, wollte weglaufen. Der Kontrolleur hielt ihn am Arm fest, in der Videoaufnahme ist darauf kaum noch etwas klar zu erkennen. Man sieht aber, dass es zum Handgemenge kommt.

Laut Kontrolleur habe ihm der alte Mann aus der Drehung heraus eine Ohrfeige gehauen und ihn beschimpft. Beides ist in der Aufnahme nicht erkennbar. Die Ohrfeige sei nicht sehr hart gewesen, sagte er vor Gericht. Aber eben doch eine und damit eine Grenzüberschreitung, die er nicht dulden wolle.

Er war zu einem ähnlichen Vorfall vorbestraft

Angeklagt wurde der Rentner wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte und Beschimpfung. Er hat bereits eine auf zwei Jahre bedingte Vorstrafe zum selben Thema, ausgestellt im Mai 2020. Auch das war für Gerichtspräsident Reto Leiser ein Indiz, dass der Rentner tatsächlich wiederholt aufmüpfiges Verhalten gegenüber Behörden an den Tag legt und deshalb die Aussage des Kontrolleurs, der die Ohrfeige beschrieb, als glaubhaft zu werten ist. Dass der Rentner auch während der Verhandlung seinen Frust gegenüber Staatsbetrieben und anderen Behörden kundtat, unterstrich für den Richter sein Urteil.

Er sprach den Rentner schuldig. Die bedingte Strafe wurde mit der neuen zu einer unbedingten Gesamtstrafe zusammengelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte 130 Tagessätze à 40 Franken gefordert, der Richter senkte dieses Mass auf 120 Tagessätze à 40 Franken – total 4800 Franken. Dazu hat der Mann die weiteren Kosten und Gebühren von gut über 1200 Franken zu tragen.

