Nach Schlägerei in Aarau: Eritreer wird des Landes verwiesen

Bezirksgericht Aarau Nach Schlägerei im Aarauer Graben: Eritreer wird des Landes verwiesen Zur ersten Verhandlung war er nicht erschienen, zwei damalige Mittäter wurden bereits wegen derselben Vergehen verurteilt: Ein Raufhandel mit unter anderem versuchter schwerer Körperverletzung im Graben in Aarau. Nun stand auch der dritte Täter vor Bezirksgericht. Er war vorbestraft. Daniel Vizentini 1 Kommentar 24.11.2022, 15.45 Uhr

In der Nacht vom Samstag, 4. April 2020, spielte sich die Schlägerei im Aarauer Graben ab. Bild: Nadja Rohner

Es geschah an einem Samstagabend Anfang April 2020: Der erste Corona-Lockdown war kürzlich verhängt worden, die Strassen Aaraus trotz Wochenende wie leergefegt. Kurz vor Mitternacht unterhielten sich drei eritreische Männer beim «Interdiscount» am Graben in Aarau. Sie waren alkoholisiert vom Park bei der Alten Kanti hergelaufen, der Lärmpegel offenbar dermassen hoch, dass sich Anwohnende stark gestört fühlten.

Darunter ein arabischstämmiger Schweizer, der am Graben wohnte. Vom Lärm gestört, soll er zuerst aus seinem Fenster zur Gruppe gerufen haben, sie sollen weggehen, da seine Kinder schliefen. Diese Rufe hätten die Männer unten am Graben nicht gehört, sagte der Angeklagte vor dem Aarauer Bezirksgericht. Offenbar völlig ausser sich stieg der Anwohner auf die Strasse und konfrontierte die etwa 15 Jahre jüngeren Männer. Es kam zum Wortgefecht und Gerangel. Den Schilderungen des Klägers und zweier Zeugen nach soll später beim Wehrmänner-Denkmal einer der Männer den Kläger am Boden festgehalten haben, während die anderen beiden auf ihn einschlugen.

Da stürmte die Ex-Frau des Klägers ebenfalls aus der Wohnung und versuchte, die Männer zu stoppen. Ihr soll angedroht worden sein, sich nicht weiter zu nähern, sonst käme auch sie dran, heisst es in der Anklage. Irgendwann sei der Kläger bewusstlos geworden. Später im Spital musste ihm ein kaputter Schneidezahn entfernt werden.

Zwei der drei Männer waren bereits verurteilt worden

Angeklagt war diesmal nur einer der drei Männer, die auf den Anwohner eingeschlagen hatten. Zur letzten Verhandlung war er nämlich nicht erschienen. Die anderen beiden wurden bereits vom Bezirksgericht schuldig gesprochen, haben das Verfahren aber ans Obergericht weitergezogen. Den Grund dafür lassen die Ausführungen des Anwalts des Angeklagten vermuten: Dieser hinterfragte die gemachten Schilderungen, in einer Schlägerei verliere man rasch die Übersicht und jeder erzähle eine Geschichte. Vor allem aber liess ihn eine mögliche Befangenheit der beiden Zeugen zweifeln. Der eine ist Nachbar des Klägers, mit ihm zwar offenbar nicht eng befreundet, aber dennoch zum Bekanntenkreis gehörend. Die andere ist die Ex-Frau und Mutter der Kinder des Klägers.

Sie wurden an der jetzigen Verhandlung nicht mehr befragt. Die anklagende Staatsanwaltschaft stufte deren Aussagen aber als konsistent ein, dazu hätte der Zeuge auch ausgesagt, dass der Kläger die Männer nach mehrmaliger Aufforderung, ruhig zu sein, sehr wütend konfrontiert und ebenfalls zugeschlagen habe. Überzeugend fürs Gericht dürften schliesslich die medizinischen Gutachten gewesen sein, die dem Kläger heftige Verletzungen am Kopf nachwiesen, bei zwei der drei Angeklagten hingegen zwar nicht nur, aber vorwiegend an deren Händen.

Er war bereits vorbestraft – bis vor Bundesgericht

Nach dem Schuldspruch für die beiden Mittäter gab es nicht viel Spielraum für ein anderes Urteil beim jetzigen Angeklagten. Da half es auch nichts, dass er vor Gericht geltend machte, der Kläger mit offenbar nachgewiesenen psychischen Problemen habe mit den Aggressionen angefangen, die Gruppe geschupst und beleidigt.

Das grundlegende Problem aber schuf sich der jetzige Angeklagte selbst: Er war vorbestraft. 2018 hatte er seiner damaligen, über 80 Jahre alten Vermieterin fast 15'000 Franken gestohlen, indem er mehrmals Geld mit ihrer Bankkarte abhob. Das Urteil wurde vor einem Jahr vom Bundesgericht bestätigt.

Zudem war er im Januar 2020 in einen Spielsalon beim damaligen WSB-Bahnhof Aarau eingebrochen. Er fand zwar kein Bargeld, nahm aber einen Spielautomatenschlüssel mit. Einen Monat später wurde er auch ohne Billett in der Buslinie 3 erwischt.

Sieben Jahre Landesverweis trotz Hintergrund als Geflüchteter

Vom Gesamtstrafgericht unter Präsident Andreas Schöb gab es kein Pardon: Der Mann wurde, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, zu 24 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, bedingt während dreier Jahre. Dazu muss er 2000 Franken Busse zahlen, 500 Franken Genugtuung an den Kläger und knapp 500 Franken Parteikosten. Sein Anwalt wurde vom Staat bezahlt.

Einschneidend sind die sieben Jahre Landesverweis, zu denen der vormals anerkannte Flüchtling ebenfalls verurteilt wurde. Seit zehn Jahren in der Schweiz, wurde seine Integration vom Gerichtspräsidenten als nur mittelmässig beurteilt. Vor Gericht wurde eine Übersetzerin beigezogen.

Dass der Mann mit der bedingten Strafe faktisch noch eine allerletzte Chance erhält, hat er seinen jetzigen Lebensverhältnissen zur verdanken: Er hat nach Jahren ohne feste Arbeit seit Mai eine temporäre Anstellung, laut ihm mit Aussicht auf einen unbefristeten Vertrag. Mit seinem Lohn als Lagerist kommt er für seine offenbar kranke Ehefrau und sein einjähriges Kind auf.

1 Kommentar Hans Leuchli vor 20 Minuten Und jetzt noch eine öffentliche Prügelstrafe mit einer gefährlichen Hühnerflaumfeder. Unglaublich was man sich als straffälliger Ausländer in der Schweiz alles leisten kann. Immer wieder eine letzte Chance! Alle Kommentare anzeigen