Bezirksgericht verurteilt 25-Jährigen wegen mehrfachem Betrug

Bezirksgericht Aarau Nach mehrfachem Betrug: «Als Kind wurde ich verhätschelt, jetzt will ich nur noch bei meiner Frau sein» Immer wieder betrügerische Diebstähle, Schwarzfahren oder Autofahren ohne Billett, dazu Kokainkonsum und unbezahlte Rechnungen – der Deliktskatalog des 25-Jährigen ist lang, auch seine Ex-Freundin soll er ausgenommen haben. Jetzt wolle er aber reinen Tisch machen, sagte er am Gericht. Daniel Vizentini 16.03.2022, 05.00 Uhr

Das Bezirksgericht Aarau. Severin Bigler

«Sind Sie zurück vom Morgestraich?», fragte Gerichtspräsidentin Karin von der Weid den Angeklagten Alenko*, wohnhaft im Raum Basel, als er etwas verspätet zur Verhandlung kam. Weil er beim letzten Mal nicht erschienen war und sich damals nicht den Weisungen entsprechend abgemeldet hatte, hätte ihn die Polizei dieses Mal auch am Morgen zu Hause abgeholt. Doch eben: in Basel war Fasnacht.

Trotz leichter Aufregung zu Beginn gab sich Alenko aber kooperativ. Er wolle mit der Vergangenheit abschliessen, «reinen Tisch machen», sagte er. Etwas, was die Richterin immer wieder als Mantra aufnahm, um den Angeklagten bei der Sache zu behalten und ihm bewusst zu machen, um was es da eigentlich ging.

Heute sei die Ehefrau die grosse Stütze in seinem Leben

So viel vorweg: Er wird, wohl schon demnächst, für sieben Monate ins Gefängnis müssen, unbedingt. Dazu 2300 Franken Busse und über 2000 Franken weitere Kosten zahlen. Er habe nach eigenen Angaben auch rund 13'000 Franken Schulden. Nach langer Arbeitslosigkeit arbeitete der Angeklagte zuletzt temporär als Elektroinstallateur, erlitt aber eineinhalb Monaten nach der Anstellung einen Arbeitsunfall, ist seitdem krankgeschrieben. Er erhält von der Suva 80 Prozent seines Lohns, laut ihm netto zirka 4400 Franken monatlich.

Dass er diese Anstellung hat, ist die Stütze in seinem Leben. Die noch grössere aber scheint seine Ehefrau zu sein: Ganz nebenbei erwähnte er während der Verhandlung, dass er am 22.2.22 geheiratet habe. Das Gericht wusste es nicht. «Ich habe die Frau gefunden, mit der ich mein ganzes Leben verbringen will», sagte er in Tränen. «Sie holt das Gute aus mir, bleibt trotz allem bei mir, wartet auch jetzt draussen auf mich.»

Vor Gericht gab er sich unbeholfen, seine Taten aber hatten es in sich

Seine Worte schienen ehrlich. Bei den wenigen Erklärungen, die er der Richterin gab, fasste sich der 25-Jährige immer wieder an den Kopf, sprach mit belegter Stimme. Vor Gericht gab es sich unbeholfen, seine kriminellen Taten waren aber ziemlich schlitzohrig.

Wann das Fehlverhalten genau begann, war an dieser Verhandlung nicht dokumentiert. Er hat eine Vorstrafe vom Kanton Baselland aus dem Jahr 2017, der Grund wurde nicht erwähnt. Von 2018 bis 2020 soll er mehrfach Kokain konsumiert haben, hiess es in der jetzigen Anklage vor dem Aarauer Bezirksgericht.

Nach eigenen Angaben war Alenko in den letzten Jahren in Entzugsbehandlung. Wegen der Drogen könne er sich an seine Taten nicht mehr genau erinnern. Richterin Karin von der Weid war aber nicht für solche Entschuldigungen zu haben und konfrontierte ihn immer wieder mit klaren Worten:

«Jetzt hören Sie mal auf. Entweder Sie wollen reinen Tisch machen, oder nicht.»

Alenko wollte aber nichts abstreiten und sagte, er bestätige schlicht alles, was er bereits in der polizeilichen Einvernahme zugegeben hatte. «Es sind so viele Sachen von damals, an die ich mich nicht mehr genau erinnern kann.» Seine chronischen Schwarzfahrten zum Beispiel: Als er von der SBB und der AVA unter anderem in Aarau oder Suhr erwischt wurde, gab er jeweils falsche Namen an – was seine Situation zusätzlich erschwerte, denn er machte sich auch der Urkundenfälschung schuldig.

Ganz eigene Masche beim Betrug von Paysafe-Guthaben

Alenko fuhr auch mehrmals ohne Führerausweis Auto, wurde einmal innerorts mit 73 statt 50 km/h erwischt, tankte auch mal, ohne zu zahlen. Dazu beging er wiederholt betrügerische Diebstähle. Er hatte dabei seine ganz eigene Masche: Er ging in Kiosks und sagte an der Kasse, dass er ein Paysafe-Guthaben kaufen wolle. Als die Person an der Kasse die entsprechende Kaufquittung mit dem Pin-Code auf den Tresen legte, versuchte er, mit seiner abgelaufenen oder saldolosen Karte zu zahlen, die dann vom Gerät abgelehnt wurde. Die Zeitspanne aber, in der das Kartengerät die Zahlung prüfte, nutzte Alenko, um den Pin-Code zu fotografieren.

Den Code gab er danach im Internet ein und kam so, ohne zu zahlen, zu Paysafe-Geldguthaben. Dem Gericht sind drei Fälle bekannt: zweimal ging es um 75 Franken, einmal um 150. Bei letzterem musste die Kassiererin für den Schaden aufkommen.

Die Möbel-Pfister-Karte der damaligen Freundin missbraucht

Doch Alenko nutzte auch ihm nahestehende Personen aus. Seiner Ex-Freundin Sarah* etwa, mit der er zusammenwohnte und die als Zeugin vor Gericht erschien, entwendete er einst die Möbel-Pfister-Kundenkarte. Er bestellte damit teure Leuchtmittel und Lautsprecher sowie eine Küchenmaschine für 690 Franken, als Weihnachtsgeschenk für seine Mutter. Die Freundin wusste zuerst nichts davon, zahlte aber. Einst habe gar ihr Vater die Ware in Suhr abholen gehen müssen.

Auf die Frage der Richterin, warum er damals mit Geld der Freundin ein Geschenk für seine Mutter kaufte, antwortete er, er sei halt arbeitslos gewesen. «Und dann kaufen Sie ein Geschenk für 690 Stutz?», erwiderte die Richterin empört.

Als ihm die damalige Freundin auch ihre Post-Bankkarte samt Pin übergab, um für sie Geld abzuheben, kaufte er damit mehrere Dinge für sich ein und hörte nur auf, als sie ihm schrieb, er solle dies unterlassen.

«Und Sie haben ihr das Geld nie zurückgegeben? Können Sie noch in den Spiegel schauen?», so die Richterin.

Betrogen haben soll er aber auch seinen früheren Kollegen und Mitbewohner Mirko*, der ebenfalls als Zeuge erschien. Nebst mehreren Monaten unbezahlte Miete soll Alenko für fast 1200 Franken ein gebrauchtes iPhone 11 unter dem Namen von Mirko bestellt, nicht bezahlt und die Mahnungen im Briefkasten abgefangen haben, bis Mirko mit Inkasso-Forderungen konfrontiert wurde.

Diese Geschichte blieb aber diffus, am Schluss sagte die Richterin, die Aussagen von Alenko seien etwas glaubwürdiger. Mirko soll Alenko zudem gedroht haben: Vor Gericht spielte Alenko eine alte Sprachnachricht ab, in der Mirko ihm in mafiösem Machogetue mit Problemen droht. «Sein Bruder kam extra aus dem Appenzell, um mich abzufangen. Denken Sie, dass er für nichts nach Basel fuhr? Ich hatte Angst», sagte Alenko zur Richterin.

«Das ist bei uns Ex-Jugoslawen so»

Zum Schluss erklärte Alenko mit gebrochener Stimme, dass er einige Dinge heute wirklich anders betrachte. Als Knabe sei er von der ganzen Familie verhätschelt worden, «das ist bei uns Ex-Jugoslawen so». Als Erwachsener fühlte er sich dann alleine und desorientiert. Nun wolle er nichts mehr mit den Bekanntschaften von früher zu tun haben und nur noch bei seiner Ehefrau sein.

Seine Eltern oder Geschwister waren nicht an der Verhandlung anwesend. Alenko verzichtete auch auf einen Anwalt. Die Richterin behandelte ihn hart, aber korrekt: Er solle ein für alle Mal «mit dem Scheiss» aufhören, sagte sie zum Schluss unverblümt. «Jetzt sitzen Sie die sieben Monate, dann ist finito.»

* alle Namen geändert