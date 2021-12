Wegen Betrug verurteilt: Kundin haute mit Haarverlängerung ab

Bezirksgericht Aarau Nach der Haarverlängerung einfach abgehauen – verurteilt wegen Betrug Eine 23-jährige Deutsche landet vor Gericht und wird verurteilt, weil sie eine Coiffeuse betrogen haben soll. Einen zweiten Vorwurf der Pornografie vermochte die Staatsanwaltschaft nicht belegen. Florian Wicki 14.12.2021, 21.59 Uhr

Mit frischer Haarverlängerung auf dem Kopf wollte eine Kundin angeblich Geld aus dem Auto holen und kam nicht mehr zur Coiffeuse zurück. Keystone (Symbolbild)

Zofia (alle Namen geändert) steht nicht zum ersten Mal in einem Gerichtssaal. Im Gegenteil, die 23-jährige Pflegerin mit polnischen Wurzeln hat ein langes Vorstrafenregister, das von Urkundenfälschung über das Erschleichen von Leistungen bis hin zu Ladendiebstählen und Irreführung der Rechtspflege reicht.

Doch noch nie ging es um so viel wie diese Woche vor dem Bezirksgericht Aarau. Hier werden Zofia gleich zwei verschiedene strafbare Handlungen zur Last gelegt, die bei einem Schuldspruch ihr Leben für immer verändern könnten.

550 Franken für Haare und 20'000 Franken Schulden

Der erste Punkt der Anklage dreht sich um Betrug: So soll Zofia vor bald zwei Jahren über Facebook die in der Region Aarau wohnhafte Sandra kontaktiert und bei ihr eine Haarverlängerung für 550 Franken gebucht haben. Nach dem Einsetzen der Haarverlängerungen habe Sandra um Bezahlung gebeten, heisst es in der Anklageschrift, worauf Zofia erwiderte, sie habe das Geld im Auto vergessen. Als dieses nachher nicht vor dem Haus stand, log Zofia zum zweiten Mal, wie sie später zugeben sollte, und erfand eine Freundin, die das Auto habe und am Bahnhof Aarau warte. Darauf fuhr Sandras Ehemann Zofia nach Aarau, um das Geld zu holen, worauf Zofia am Bahnhof einfach einen Zug bestieg und davonfuhr. Spätere Kontaktversuche von Sandra verliefen erfolglos.

Weshalb sie das getan habe, will Gerichtspräsident Andreas Schöb am Montag wissen. «Ich hatte zu diesem Zeitpunkt kein Geld», erwidert Zofia. Hatte sie wirklich nicht, die Staatsanwaltschaft erwähnt in der Anklage offene Verlustscheine in Höhe von über 20’000 Franken, weshalb es auch als betrügerisch gilt, dass sie vor und während des Termins noch Zahlungswille und -fähigkeit vortäuschte.

Im zweiten Punkt geht es um Pornografie. So soll auf Zofias iPhone 11, das inzwischen beschlagnahmt wurde, ein Video gefunden worden sein, das zwei 14- bis 15-Jährige beim Geschlechtsverkehr im Wald zeigt. Da Zofia das Mädchen aus dem Video kannte, habe sie gewusst, so die Anklage, dass es sich bei dem Video um Pornografie mit Minderjährigen handle.

Krebskranke Mutter ändert den Lebensweg

Die Staatsanwaltschaft forderte eine unbedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 30 Franken. Dies als Gesamtstrafe, welche die beiden neuen Vergehen sowie zwei widerrufene Strafbefehle aus dem Jahr 2018 beinhalten sollte. Damals ging es um Urkundenfälschung, Zofia hat damals unter fremdem Namen Dinge im Internet bestellt. Zusätzlich zur Strafe fordert die Staatsanwaltschaft ein lebenslanges Tätigkeitsverbot für alle beruflichen und ausserberuflich organisierten Aktivitäten mit Minderjährigen und einen Landesverweis von fünf Jahren. Ausserdem soll Zofias iPhone eingezogen und vernichtet werden, was Zofia bedeutend mehr zu belasten scheint als das lebenslange Verbot.

Sie habe sich geändert, zeigt sich Zofia beim Schlusswort reuig. So habe sie eingesehen, dass das früher alles Dummheiten («Scheissdreck») waren. Und ausserdem sei ihre Mutter in der Zwischenzeit an Krebs erkrankt, deshalb habe sie ihr Leben komplett umgestellt, weshalb auch die Landesverweisung für sie überaus schlimm wäre. Schliesslich pflege sie die Mutter, gebe ihr die Medikamente ein und betreue die kleine Schwester, wenn die Mutter wieder im Spital sei.

Staatsanwaltschaft wird gerügt

Am Ende ist der Landesverweis aber sowieso vom Tisch, denn schuldig gesprochen wird Zofia nur wegen des Betrugs. In seiner Begründung rügt Richter Schöb denn auch die Staatsanwaltschaft: Er sei mit ihrer Arbeit unzufrieden, denn sie erwähne in der Anklageschrift ein Video, das weder die Verteidigung, das Gericht noch die Staatsanwaltschaft selber je zu Gesicht bekommen hat. So sei es natürlich nicht möglich, zu beurteilen, ob es sich dabei um verbotene Pornografie handle.

Mit dem Wegfall der Pornografie sind der Landesverweis, das Tätigkeitsverbot und der Einzug des Handys hinfällig. Richter Schöb verurteilt Zofia zu 90 Tagessätzen, jedoch à 80 Franken, weil sie durch einen Stellenwechsel bald mehr verdienen sollte. Die Strafe ist bedingt, bei einer Probezeit von stolzen vier Jahren. Dafür wird Zofia die beiden ehemals bedingten Strafen von 50 Tagessätzen à 30 Franken und 20 Tagessätzen à 30 Franken bezahlen müssen, denn diese werden tatsächlich widerrufen. Und die Hälfe der Gerichts- und der Anwaltskosten, weil sie ja in einem Punkt freigesprochen wurde.