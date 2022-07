21-Jähriger rast mit 150 km/h durch den Horental-Tunnel

Aarau Mit 150 km/h durch den Horental-Tunnel gerast: Italiener muss sich vor dem Bezirksgericht verantworten Im Dezember 2020 raste ein 21-jähriger Italiener mit einem Ersatzauto durch den Horental-Tunnel. Er krachte in den Kreisel und landete schlussendlich vor Gericht. Neben einer Gefängnisstrafe drohte ihm nun auch ein Landesverweis. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesen Kreisel krachte Francesco mit dem Mercedes-Benz. Ueli Wild

Francesco (Name geändert) ist leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer. Dass der 21-Jährige Italiener, der seit seiner Geburt im Aargau lebt, gerne schnell fährt, ist auch der Grund, wieso er vor dem Bezirksgericht Aarau sass. Denn er verunfallte vor anderthalb Jahren – mit einem Auto, nicht mit dem Bike.

Seinen VW Golf brachte Francesco Ende Dezember 2020 in den Service, als Ersatz erhielt er einen Mercedes-Benz. Damit wollte er samt Freundin kurz vor Mitternacht zu einem Aussichtspunkt fahren. Beim Kreisel an der Staffeleggstrasse entschieden sie sich um und fuhren zurück, bergab durch den Horental-Tunnel. Francesco wollte den Mercedes testen – und fuhr über 150 km/h statt der erlaubten 80.

Mit dem Kreisel kollidiert

Er war zu schnell, die Strasse nass, es fiel Schnee: Direkt nach der Tunnelausfahrt verlor Francesco die Herrschaft über das Auto, kollidierte mit dem dortigen Kreisel und krachte anschliessend in eine Betonmauer. Der Mercedes war nur noch Schrott, die beiden Insassen zum Glück unverletzt.

So demoliert sah das Auto nach dem Unfall aus. Kapo Aargau

«Wenn niemand die Polizei gerufen hätte, wäre der Wagen abgeschleppt worden und die Sache erledigt», sagte Francescos Verteidiger. Jedoch: Eine Person hat den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. So kam es zur Anklage.

Entschlossen über seine Zukunft

Francesco arbeitet aktuell bei einer Schweizer Transportfirma als Logistiker. Eine Ausbildung hat er nicht, die möchte er nachholen, sagte er vor dem Gesamtgericht. «Wichtig ist, dass ich mein Leben in den Griff bekomme.» Bisher habe er seine Familie und sich selbst nur enttäuscht.

Auch der Staatsanwalt Patrick Vogler war an der Verhandlung mit dabei und liess verlauten: «Es ist dem Zufall zu verdanken, dass bei der halsbrecherischen Fahrt nichts passiert ist.» Für Vogler sei dieser Unfall ein Raserdelikt: «Der Rasertatbestand ist auf jeden Fall erfüllt.» Ab 60 km/h zu viel in der 80er-Zone gilt man als Raser. Bei Francesco waren es sogar mindestens 70. Dies hat das Eidgenössische Institut für Metrologie (Metas) anhand der Videos im Tunnel mit der Verkehrsmesstechnik ausgewertet. So waren es mindestens 150,8 km/h, welche Francesco auf seinem Tacho hatte. Dafür forderte die Staatsanwaltschaft 15 Monate Gefängnis bedingt und eine Landesverweisung von drei Jahren.

Ganz anders sah es der Verteidiger: «Es ist ein Selbstunfall. Nicht mehr und nicht weniger.» Die Videobeweise, mittels derer die Geschwindigkeit ermittelt wurde, seien unzulässig, argumentierte er weiter.

Deshalb forderte er lediglich 100 Tagessätze à 90 Franken bedingt, also 900 Franken Geldstrafe für das Nichtbeherrschen des Fahrzeugs. Bezüglich der Landesverweisung fragte er den Gerichtspräsidenten: «Was will der in Italien?» Sein Leben wäre zerstört, denn Francesco ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. «Er ist nicht krimineller als andere Leute in seinem Alter», betonte Francescos Verteidiger.

Eine bedingte Strafe, kein Landesverweis

Francesco sagte in seinem Schlusswort: «Ich wusste nicht, wer ich bin und was ich will.» Er habe eine harte Vergangenheit gehabt und bereue sehr, was er gemacht habe. Das Bezirksgericht folgte nicht der Staatsanwaltschaft. So ist er zwar schuldig der qualifizierten groben Verkehrsverletzung und erhielt eine 15-monatige Freiheitsstrafe, aber nur bedingt. Dafür beträgt die Bewährungszeit vier Jahre. Auch vom Landesverweis wurde abgesehen.

Nichtsdestotrotz ermahnte ihn Gerichtspräsident Reto Leiser: «Von unserer Seite ist es die allerletzte Chance. Nutzen Sie das.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen