Telefonbetrug lief schief – Fluchtautofahrer in Aarau vor Gericht

Bezirksgericht Aarau Masche mit falschen Polizisten: Haben die beiden Fluchtautofahrer nun Beihilfe geleistet oder nicht? Ein falscher Polizist, ein Briefkasten in Erlinsbach, 25 fehlende Tausendernoten, eine Flucht – und mittendrin zwei Ostschweizer mit unklarer Rolle. Die beiden mussten sich nun vor Bezirksgericht Aarau verantworten. Der Vorwurf: Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 26.04.2022, 17.11 Uhr

Eine Frau aus Erlinsbach hatte den Betrugsversuch durchschaut und die Polizei eingeschaltet. Imago Stock&people

Vor Bezirksgericht Aarau stehen zwei junge Männer: Marko (Name geändert), heute 24, Serbe, und Nino (Name geändert), 25, Italiener, beide wohnhaft in der Ostschweiz. Gegen einen dritten Mann läuft ein eigenes Verfahren.

Sie sagen nichts, weder zur Sache, noch zur Person. Die Verteidiger haben sie eingefuchst. Einzig die letzte Frage von Richterin Patricia Berger, ob er noch immer Marihuana konsumiere, beantwortet Marko detailliert. Was seinen Verteidiger ihn in seinem Rücken einen «naiven Depp» zischen lässt, daraus aber gleich ein für seinen Klienten positives Argument ableitet: Marko ist ein ehrlicher, glaubwürdiger Mensch.

Versuch, über das Telefon Angst ums Geld zu machen

Was wird den beiden denn vorgeworfen? Sie sollen Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug geleistet haben. Das Opfer: eine Frau aus Erlinsbach. Und das ging so: Marko bat Nino um das Auto seiner Eltern, und zusammen mit dem dritten Mann fahren sie von St. Gallen nach Erlinsbach. In Erlinsbach steigt der dritte Mann aus und holt aus einem Briefkasten einen leeren Zeitungspacken. Eigentlich hätten darin 25 Tausendernoten sein müssen, ergaunert, ertrogen durch Telefonanrufe anderer Personen, die sich bei jener Frau aus Erlinsbach als Vertreter der Grenzpolizei Lörrach und der Aargauer Kantonspolizei ausgaben. Ihr Geld auf der Bank sei bedroht, wurde ihr gesagt, worauf sie 25’000 Franken abgehoben hat.

Und jetzt kommt die wahre Polizei ins Spiel: In deren Beisein habe die Frau, so die Anklageschrift, das Geld in der Wohnung versteckt und einen leeren Geldumschlag in Zeitungspapierform in den Briefkasten gelegt. Der dritte Mann holt ihn und kann fliehen. Zuerst zu Fuss, dann im Auto von Ninos Eltern, das Marko lenkt. Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug seitens Markos und Ninos?

Unbewiesenes kann nicht zu Verurteilung führen

Die Frage, über die Richterin Patricia Berger zu befinden hat: Wussten Nino und Marko, was da abging? Oder waren sie, wie Ninos Verteidiger sagt, höchstens Gehilfen eines Gehilfen, des dritten Mannes? Was nicht strafbar sei.

Das Gericht spricht die beiden Männer vom Vorwurf der Gehilfenschaft zu versuchtem Betrug frei. Im Zweifel für die Angeklagten, denen kein Mitwissen bewiesen werden könne. «Es ist zu unklar: Wussten sie etwas oder nicht?», begründet die Richterin den Freispruch. Sie stützt auch einen von der Verteidigung monierten Verfahrensmangel: Man hätte Nino, zumal angesichts der durch den Vorwurf im Raum stehenden Landesverweisung, von Anfang an einen Anwalt zur Seite stellen müssen. Auch den Vorwurf der falschen Anschuldigung (Nino) lässt die Richterin als «nicht nachweisbar» nicht gelten.

Schuldsprüche wegen Marihuana und Rotlichtüberfahrens

Die beiden Männer kommen dennoch nicht ganz ungeschoren davon. Für Nino wird mit dem Schuldspruch in Sachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz eine früher bedingt ausgesprochene Geldstrafe fällig. 120 Tagessätze zu 100 Franken. Nach Abzug der zwei Tage Untersuchungshaft bleiben 11’800 Franken plus eine Busse von 200 Franken zu bezahlen.

An Marko bleibt die Verurteilung wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln hängen. Auf der Flucht hat er bei einer Baustelle ein Rotlicht überfahren. Das kostet ihn 250 Franken. Die Untersuchungshaft wird ihm an eine früher ausgefällte bedingte Geldstrafe angerechnet.

Angesichts des Urteils mit Freisprüchen in den Hauptanklagepunkten wird beiden Männern ein Viertel der Verfahrenskosten überbürdet; drei Viertel hat der Staat zu übernehmen.

Die Erleichterung nach der Urteilsverkündung zeigt: Marko und Nino können mit dem Urteil vermutlich besser leben als die Staatsanwaltschaft. Das Urteil kann ans Obergericht weitergezogen werden.

