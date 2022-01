Bezirksgericht Aarau: Ehemann freigesprochen

Bezirksgericht Aarau Mann soll Frau und Kinder mit dem Tod bedroht haben: «Ich würde mir eher beide Hände abschneiden» Nach 39 Jahren geht die Ehe eines Paares in die Brüche. Die gebürtige Kroatin wirft ihrem Mann vor, sie bedroht und psychisch fertig gemacht zu haben. Zudem befand sich im gemeinsamen Keller auch eine Waffe, wie lange diese da ist, weiss jedoch niemand so genau. Anja Suter Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Nach 39 Jahren Ehe traf sich ein Paar vor dem Bezirksgericht Aarau. Er als Angeklagter und sie als Zivil- und Strafklägerin. Severin Bigler

Eigentlich hätten Ivo und Vanja (alle Namen geändert) bald ihre Rubinhochzeit gefeiert. Vor fast 40 Jahren haben die beiden gebürtigen Kroaten geheiratet, gemeinsam haben sie vier Kinder. Eine Feier wird es aber kaum geben, stattdessen trafen sich die beiden vor dem Aarauer Bezirksgericht. Mit Ivo als Angeklagtem und Vanja als Zivil- und Strafklägerin.

Die Vorwürfe, welche die blonde Frau, Anfang 60, an ihren Noch-Ehemann richtet, wiegen schwer: Ivo soll Vanja zwischen Oktober und November 2020 zweimal gedroht haben, dass er sie und die gemeinsamen Kinder töten werde, sollte sie sich von ihm scheiden lassen. So steht es in der Anklageschrift.

Im Januar 2021 erstattete Vanja Strafanzeige gegen Ivo. Ein weiterer Anklagepunkt: Widerhandlung gegen das Waffengesetz. Im Keller des Ehepaars lag eine Schweizer Armeepistole, versteckt in einem Karton zwischen alten Satinvorhängen. Dort deponiert wurde die Waffe aber nicht von Ivo, sondern von Vanja, aus Angst, es könne etwas passieren, wenn ihr Mann die Pistole in die Hände bekommt.

Gemeinsame Tochter sorgte dafür, dass die Waffe unbrauchbar wurde

Vor Gericht ging Vanja ihrem zukünftigen Ex-Mann bestmöglich aus dem Weg. Nur kurz kreuzten sich ihre Blicke, als die beiden vor Gerichtspräsident Reto Leiser Platz nahmen. Ebenfalls anwesend waren die gemeinsame Tochter Nikolina und ihr Lebenspartner, die als Zeugen vorgeladen waren. Nikolina war es, die die Armeepistole aus der elterlichen Wohnung abgeholt und sie ihrem Freund, der früher bei der Bundeswehr tätig war, übergeben hat, damit er die Waffe zerlegt und sie unbrauchbar macht. Erst später brachten sie die Pistole zur Kantonspolizei Aargau.

«Haben Sie die Drohung Ihres Vaters gegenüber der Mutter und Ihnen als Kindern gehört?», wollte Gerichtspräsident Leiser von Nikolina wissen. «Nein, meine Mutter hat es mir erzählt. Wir Kinder haben von den Streitigkeiten der Eltern lange nichts mitbekommen», sagte die Tochter. Angst habe sie vor ihrem Vater aber nie gehabt:

«Er hat nie die Hand gegen uns erhoben.»

Um ihre Mutter habe sie sich jedoch gesorgt: «Zwischen den beiden herrscht eine andere Beziehung.» So sei es auch am 1. Januar 2021 zu Streitigkeiten zwischen den Eltern gekommen. «Es war eine explosive Stimmung, mit lautem Wortwechsel, es ging drunter und drüber.» Die Mutter zog daraufhin für einige Monate zu ihrer Tochter, bevor sie eine eigene Wohnung fand. Sie habe ihren Vater auf die Drohungen angesprochen, sagt die Tochter vor Gericht: «Er begann zu weinen und sagte, dass er nie so etwas gesagt habe.»

Angesprochen auf die Waffe, sagte Nikolina aus, dass diese ihres Wissens schon seit Ewigkeiten bei der Familie sei. «Ich glaube nicht, dass mein Vater überhaupt noch wusste, dass sie existiert.» Trotzdem habe sie entschieden, die Pistole aus der Wohnung zu holen. «Man weiss ja nie. Lieber so, als dass etwas passiert.»

Er beschuldigte sie, eine Affäre zu haben

Auch Mutter Vanja kam vor Gericht zu Wort. Während sie von der fast 40-jährigen Ehe sprach, brach ihre Stimme mehrmals. Doch was überwog, war die Wut der Frau. «Er hat mich nie geschlagen, aber er hat mich psychisch kaputtgemacht», sagte sie über Ivo. Vanja arbeitet in einem 100-Prozent-Pensum. Ivo bezieht Geld von der AHV. «Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, hat er mich oft beschuldigt, dass ich eine Affäre habe.» Wie er auf die Idee komme, habe er aber nie erklären können. Keine genauen Angaben kann Vanja derweil zur Pistole machen. «Ich weiss nicht, seit wann sie da ist.»

Ivo war vor Gericht um einiges wortkarger als seine Frau. Er habe sie nie mit dem Tod bedroht und auch nicht seine Kinder:

«Ich würde ihnen nie wehtun, ich bin streng katholisch. Ich würde mir eher beide Hände abschneiden.»

Ginge es nach Ivo, würde die Scheidung wahrscheinlich nicht vollzogen werden. So gab er vor Gericht an, dass eine Rückkehr nach Kroatien für ihn im Raum stand, er aber nicht ohne seine Frau gehen wolle, «und sie will ja nicht». Von der Waffe habe er derweil nichts gewusst.

«Es ist passiert, was passiert ist»

Bevor das Urteil fiel, erklärte Vanja über ihren Anwalt ihr Desinteresse an einer Verurteilung Ivos. «Es ist passiert, was passiert ist. Ich bin jetzt aber eine freie Person, ich will nicht, dass er verurteilt wird», sagte sie. Dem folgte auch der Gerichtspräsident. Ivo wurde vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen. «Die Schuld muss zweifelsfrei erwiesen sein, und das ist sie nicht. Es steht Aussage gegen Aussage», sagte Leiser. Der Vorwurf zur Widerhandlung gegen das Waffengesetz wird eingestellt. «Besitzen kann man nur etwas, auf das man tatsächlich zugreifen kann», erklärte Leiser. Das sei bei der Waffe nicht gegeben gewesen.

Nach der Urteilsverkündung verliessen Vanja und Ivo nacheinander ohne ein Blick- oder Wortwechsel den Saal. Sie werden sich jedoch bald wieder vor Gericht treffen, im März haben die beiden den Termin für ihre Scheidung.

