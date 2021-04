Bezirksgericht Aarau Mutmassliche sexuelle Nötigung: Im Zweifelsfall für den Angeklagten Wegen mutmasslicher sexueller Nötigung einer Minderjährigen landete ein damals 18-Jähriger vor dem Aarauer Bezirksgericht. Beantragt waren neben vier Jahren Freiheitsstrafe auch neun Jahre Landesverweis. Valérie Jost 21.04.2021, 05.03 Uhr

Schauplatz der Verhandlung: das Bezirksgericht Aarau. Archivfoto: Severin Bigler

Es war ein komplexer Fall, der das Bezirksgericht Aarau kürzlich beschäftigte: Die Staatsanwältin bezeichnete die Anschuldigung wegen sexueller Nötigung als «klassisches Vier-Augen-Delikt». Dabei steht oft, da es keine Zeugen gibt, Aussage gegen Aussage.

Das Verfahren geht auf einen Abend von 2019 zurück. Gemäss Anklageschrift hatten sich Laura, damals 17, und Farid, damals 18 Jahre alt (Namen geändert), im Zug kennengelernt. Fünf Tage kam es auf dem Weg zu Lauras Mutter, wie schon zuvor, zu einvernehmlichen Umarmungen und Küssen. Als Farid urinieren musste und dafür in eine unbeleuchtete Strasse einbog, folgte Laura ihm – soweit decken sich die Aussagen.

Laura zufolge fasste er ihr bei einem Kuss danach an die Brüste, was für sie in Ordnung war. Als er danach aber sagte – so die Anklageschrift –, sein Penis sei steif und er wolle mit ihr Analsex haben, habe sie ihn abgewiesen. Das soll er ignoriert haben, griff ihr in die Hose und fasste ihre Vulva an, bevor sie seinen Penis anfassen sollte. Laura sei den Aufforderungen unter Schock und aus Angst vor Gewalt gefolgt. Danach hielt Farid sie fest und nötigte sie zum Analverkehr bis zum Samenerguss.

Nötigung oder Falschbeschuldigung?

Farid erzählte vor Gericht eine andere Version: Im Gegenteil habe Laura ihm in die Hose gefasst und seinen Penis gerieben. Dass er, wie er in einer polizeilichen Befragung ausgesagt hatte, dadurch zum Samenerguss kam und Lauras Hand voll Sperma gewesen sei, bestätigte er zuerst; auf eine Nachfrage der Gerichtspräsidentin sagte er aber, er habe Lauras Hand sofort weggestossen und keinen Samenerguss gehabt. Auf den Widerspruch angesprochen erzählte er von Kopf- und Bauchschmerzen, die er seit dem Verfahren habe, und dass er nicht mehr wisse, was er gesagt habe; bei der polizeilichen Befragung habe er es jedoch bestimmt noch besser gewusst.

Weiter sagte er, Laura habe auch seine Hand in ihre Hose geschoben. Das wollte er nicht, nahm seine Hand sofort weg und sagte, er brauche Zeit: «Wir sind keine Tiere, wir müssen uns zuerst kennenlernen.» Er würde nicht sofort mit einer Frau schlafen. Besonders Analverkehr habe er als Muslim nicht: «Das ist dreckig, das machen nur Esel», zitierte ihn Staatsanwältin Andrea Vollenweider später aus einer Befragung.

Antrag auf Sicherheitshaft wegen Fluchtgefahr

Im Plädoyer sagte die Staatsanwältin: «Es gibt keine Zweifel daran, dass der Übergriff wie von Laura geschildert ablief.» Farid habe sie an einen dunklen, abgelegenen Ort gelockt, zu einer Uhrzeit, zu der niemand sie schreien hören würde. Schon dieses psychische Unterdrucksetzen sei ein Nötigungsmittel; er habe sie aber auch festgehalten und damit Gewalt angewendet. «Die Gewalt muss nicht schwer sein, sondern nur genug, um das Opfer gefügig zu machen», so Vollenweider.

Ausserdem seien Farids Angaben zum Samenerguss widersprüchlich. Dass Laura Farid nicht übermässig belastet habe – indem sie sagte, die Küsse und die Berührungen der Brüste seien in Ordnung gewesen – spreche dagegen für ihre Glaubwürdigkeit. Laura habe zudem nicht selbst Anzeige erstattet, also auch keine böswillige Falschbeschuldigung geplant.

Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von vier und einen Landesverweis von neun Jahren sowie Sicherheitshaft, da Fluchtgefahr vorliege: Farid könnte sich nach Afghanistan absetzen, wo er bis zum Alter von 15 Jahren aufwuchs, wo seine Familie noch lebt und wo er für die Schweizer Behörden nicht mehr erreichbar wäre.

Widersprüche bei beiden Parteien

Farids Anwältin wies dagegen auf Widersprüche in Lauras Aussagen hin. So habe sie die Art, wie sie sich wehrte, unterschiedlich geschildert: Zuerst, dass sie sich verbal gewehrt habe, aber aus Angst nicht geschrien habe; dann, dass sie sich zuerst leise und später mit lauter Stimme gewehrt habe; und noch später, sie habe sich auch körperlich gewehrt und versucht, seinen Griff zu lösen. Auf die Widersprüche angesprochen, sagte sie sowohl bei der zweiten als auch bei der dritten Befragung, dass die jeweilig vorherige zu nahe am Ereignis gelegen habe, sie sich aber jetzt sicher sei.

Farids Anwältin zufolge erinnere man sich im Gegenteil umso besser, je weniger lang etwas her ist. «Dass Laura Monate später plötzlich genau wissen will, was passiert ist, ist unglaubwürdig.» Das Geschehen könne sich so nicht zugetragen haben. Die Verteidigerin forderte deshalb einen Freispruch sowie eine Genugtuung, da Farid wegen des Verfahrens krank geworden sei und nicht mehr arbeiten könne: «Diese falsche Anschuldigung ist eine enorme Belastung.»

Das Gericht folgte diesem Antrag schliesslich in allen Punkten bis auf die geforderte Genugtuung. Die Begründung von Gerichtspräsidentin Patricia Berger: «Es bestehen unüberwindbare Zweifel an der Schuld des Angeklagten.» Nötigungsmittel wie Gewalt oder psychisches Unterdrucksetzen seien nicht oder zu wenig stark eingesetzt worden, was Lauras Aussagen zeigen. Letztlich sei deshalb der Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» angewendet worden: Farid wurde freigesprochen.