Beschuldigter stand wegen nicht bezahlter Coronabusse vor Gericht

Bezirksgericht Aarau «Ich habe den Abstand eingehalten»: Mann erhielt Coronabusse am Aarauer Bahnhof und geht damit vor Gericht Ein Beschuldigter hielt sich vor zwei Jahren unter anderem nicht an den Corona-Mindestabstand beim Bahnhof Aarau. Nun sass er kürzlich vor dem Bezirksgericht und musste sich wegen einer Coronabusse und weiterer Delikte verantworten. 20.07.2022

Weil der Beschuldigte am Bahnhof Aarau den Corona-Mindestabstand nicht einhielt, hatte er damals eine Busse erhalten. Michael Küng

Mit den steigenden Ansteckungszahlen während der Coronapandemie veränderten sich auch fast wöchentlich die Massnahmen. Darunter der Mindestabstand, den man zueinander einhalten musste. Weil Michael (Name geändert) sich im Frühling 2020 unter anderem nicht daran hielt, landete er nun vor dem Bezirksgericht Aarau.

Michael ist 30 Jahre alt, hat keine Ausbildung abgeschlossen und aktuell auch keine feste Anstellung. Der gebürtige Berner sitzt im Gefängnis Lenzburg seine Haft ab und arbeitet im Landwirtschaftsbetrieb der Anstalt. Denn er ist kein unbeschriebenes Blatt. Das zeigen nicht nur sein Vorstrafenregister und der aktuelle Strafvollzug, sondern auch seine neuste Anklageschrift.

Darin stehen Urkundenfälschung, falsche Anschuldigung, Widerhandlung gegen das Waffengesetz sowie das Nichteinhalten des Mindestabstands während der Coronapandemie. Die Staatsanwaltschaft beantragt für diese Taten drei Monate Freiheitsstrafe sowie eine Busse von 100 Franken. Für Michael würde dies bedeuten: Verlängerung seiner jetzigen Haftstrafe. Nun fand die Verhandlung am Bezirksgericht Aarau statt.

Verbotenes Messer und falsche Personalien

Der Ursprung für seine Anklage ist ein Ereignis an einem Herbsttag im Oktober 2018. Michael geriet in eine Polizeikontrolle, wobei die Polizei bei ihm ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von 9,5 Zentimetern entdeckte. Bei Messern wäre eine Klingenlänge von maximal fünf Zentimetern erlaubt – Klappmesser aber sowieso verboten. Michael war schon mehrere Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten und gab deshalb der Polizei die Personalien seines Bruders an, statt seine.

Die Lüge flog auf. Dies führte zur Anklage wegen Urkundenfälschung und falscher Anschuldigung. Ausserdem soll er eine Busse nicht bezahlt haben, die er bekam, weil er im März 2020 den Mindestabstand von zwei Metern am Aarauer Bahnhof nicht einhielt. Ob er je eine Busse erhalten habe, weiss Michael angeblich nicht mehr, aber er sei sich sicher: «Ich habe den Abstand eingehalten.»

Apfel schneiden rechtfertigt Messer

Auf die Frage von Gerichtspräsidenten Reto Leiser, wieso er ein Messer bei sich gehabt habe, antwortete Michael: «Zum Apfelschneiden und weil es früher halt cool war.» Sichtlich peinlich war ihm der Grund für die falschen Personalien. «Ich habe nicht so weit überlegt», sagte er. Er sei auf Bewährung gewesen und habe Angst vor den Konsequenzen gehabt.

Doch spätestens anlässlich des Hausbesuchs beim Bruder bemerkte die Polizei, dass es sich nicht um den Beschuldigten handelte. So begannen die Konsequenzen für Michael. Sein Verteidiger sagte in seinem Plädoyer, dass die Polizei vergessen habe, Michael auf seine Rechte hinzuweisen. Die Polizei hätte die falschen Daten selbst in das Formular eingefüllt und nicht Michael. Dieser unterschrieb letztlich nur das Dokument. Dazu kam, dass es für die Polizei ein leichtes Spiel gewesen wäre zu überprüfen, ob die Personalien wirklich stimmen. «Schliesslich ist er bei den Polizeiorganen bekannt», sagte der Verteidiger.

Zu berücksichtigen sei auch, dass sich die Brüder mittlerweile versöhnt hätten, sagte er in seinem Plädoyer weiter. «Der Bruder hat sich gegen eine Strafanzeige entschieden.» Was den Sachverhalt mit dem Corona-Mindestabstand angehe, forderte er Freispruch. Erstens sei es unklar, um was für eine Busse es sich handle. Zweitens sei der Sachverhalt unklar und drittens «ist irgendwie alles unbekannt».

Freispruch für den Corona-Mindestabstand

«Er ist sicher kein Engel», sagte der Verteidiger und sah nichtsdestotrotz lediglich den Straftatbestand der Widerhandlung des Waffengesetzes als erfüllt. Für die weiteren drei Tatbestände forderte er einen Freispruch. Doch das Gericht sah dies anders. So wurde Michael zwar für den Corona-Mindestabstand freigesprochen, für die restliche Anklage aber zu zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Gerichtspräsident sagte bei der Begründung des Urteils, dass beim Corona-Mindestabstand sämtliche Unterlagen fehlen würden. So sei weder eine Busse vorhanden, noch die Namen der Polizisten, die diese ausgestellt hätten. Ebenfalls bemerkte er: «Ab 7 Uhr morgens sind am Bahnhof Aarau meist mehr als fünf Leute», deshalb sei es fast unmöglich, den Abstand einhalten zu können.

Die Urkundenfälschung hingegen sei auch strafbar, wenn Michael diese nicht selbst ausgefüllt hätte. Die falschen Angaben, die er bei der Polizei machte, sowie die gefälschte Unterschrift des Bruders reichten bereits für eine Verurteilung. Bei der falschen Anschuldigung bringe die Versöhnung der beiden Brüder keinen Freispruch für Michael. Im Gegenteil: «Man darf niemanden falsch anschuldigen», sagte Leiser und schloss die Verhandlung.

