Glarner rast zugekokst und bekifft im gemieteten Lamborghini mit 140 km/h durch Aarau Ein 20-Jähriger musste sich wegen diverser Delikte vor dem Aarauer Bezirksgericht verantworten. Auf dem Kerbholz hat er so einiges, das für ihn und Dritte hätten tödlich enden können. Florian Wicki 09.12.2022, 05.00 Uhr

Mit einem gemieteten Lamborghini Huracán Evo raste der 20-Jährige durch Aarau. Symbolbild: zvg/Gerlach Delissen

Er bereue alles, habe einfach nicht nachgedacht, verkündete Melek (Name geändert) vor dem Aarauer Gesamtgericht unter Präsidentin Patricia Berger. Er akzeptiere daher den Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, weil ihm klar sei, dass alles noch viel schlimmer hätte enden können.

So viel Selbstreflexion bewies der 20-jährige Glarner noch nicht, als er mit drei Freunden im Winter 2020 einen Lamborghini Huracán Evo mietete. Ein Sportwagen mit sportlichen 640 PS. So schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift, als Fahrer habe Melek zwischen Oftringen und Aarau ausserorts mehrmals auf 120 km/h beschleunigt. Im Innerortsbereich beim Bahnhof Aarau habe er wieder auf 76 km/h beschleunigt, später beim Schachen oder auf der Aarauerstrasse sogar auf 140 km/h, nach Abzug immer noch 85 km/h zu schnell.

24 Monate bedingt und eine Rechnung von fast 8000 Franken

Später fuhr Melek auf der Aarauerstrasse kurz nach dem Ortsschild Buchs noch einmal 90 km/h und ohne Licht, was beides der Polizei auffiel. Die hielt ihn an und stellte bei ihm «mehrere körperliche Auffälligkeiten» fest. Ein erster Drogentest fiel positiv aus, Kokain und Cannabis, den Bluttest verweigerte Melek anschliessend, das Billett musste er trotzdem abgeben.

Weil er einen Monat vorher seine damals 17-jährige Freundin ans Steuer liess, obwohl er selber noch nicht 23 Jahre alt war, wurde Melek auch des Überlassens eines Fahrzeugs an eine Person ohne Führerausweis und des Begleitens einer Lernfahrt ohne Berechtigung angeklagt. Zwei Monate nach seiner Verhaftung fuhr er im Kanton Glarus wieder durch die Gegend.

Die Verhandlung in Aarau fand im abgekürzten Verfahren statt, da sich die Staatsanwaltschaft mit Melek schon im Vorfeld geeinigt hatte. So konnte er mit einer Strafmilderung rechnen, er gab im Gegenzug alles zu. Das Gesamtgericht musste am Donnerstag nur noch die Strafe genehmigen: Melek wurde im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 24 Monaten und einer Busse von 2500 Franken verurteilt. Ausserdem bezahlen muss er die Verfahrens- und Untersuchungskosten (3367.95 Franken) und die Anklagegebühr (2100 Franken), alles in allem fast 8000 Franken.

