Beissattacke gegen Aarauer Stadtpolizist

Bezirksgericht Aarau «Es ist dumm gelaufen»: Angeklagte bedauert ihre Beissattacke gegen die Polizei Nach der Auseinandersetzung eines Paares im Mai 2021 musste die Polizei einschreiten. Bei der Festnahme wurde ein Polizist gebissen und getreten. Der Fall landete vor dem Aarauer Bezirksgericht. Es ist indes beileibe kein Einzelfall, denn die Gewalt gegen die Polizei nimmt zu. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Der Bund publizierte kürzlich die Kriminalstatistik 2021. Darin ist ersichtlich, dass Gewalt gegen die Polizei in den letzten Jahren zunahm. Einige dieser Vorfälle landen vor Gericht. Wie beispielsweise am Bezirksgericht Kulm, wo ein Mann, der einen Polizisten in den Oberschenkel gekniffen hatte, antraben musste. Der Polizist forderte eine Genugtuung, wobei die Gerichtspräsidentin mit folgender Aussage die Forderung abwies: «Blessuren sind bei Polizisten ein Stück weit Berufsrisiko. Wie Verletzungen bei Fouls im Fussball. Die Spieler fordern auch nicht immer eine Genugtuung.» Die Polizeiverbände wehren sich vehement gegen diese Darstellung.

Ein weiteres Beispiel an Gewalt gegen die Polizei wurde kürzlich am Bezirksgericht Aarau verhandelt. Beschuldigt war Tanja (alle Namen geändert), 40 Jahre alt und vorbestraft. Nun sass sie wegen mehreren Delikten wieder vor Gericht. Ihre Anklageschrift ist lang. Drohung, mehrfache Beschimpfung, wiederholte Tätlichkeiten sowie mehrfache Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte stehen darin. Die Staatsanwaltschaft fordert dafür eine unbedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 30 Franken, also 3600 Franken. Dazu eine Busse von 200 Franken. Auslöser war ein Streit zwischen Tanja und ihrem Lebenspartner Franz, der im Frühling 2021 eskalierte. Knapp ein Jahr später sassen die beiden Kläger – ein Aarauer Stadtpolizist und Franz – mit der Angeklagten im Gerichtssaal.

Sie verbarrikadierte sich hinter dem Esstisch

Tanja und Franz gerieten in ihrer Beziehung bereits mehrmals aneinander. Ende Mai 2021 brachte ein lautstarker Streit in Franz' Wohnung das Fass zum Überlaufen. Ein durch den Lärm aufgescheuchter Nachbar rief die Polizei. Diese rückte mit zwei Patrouillen aus. Tanja warf währenddessen mit Gegenständen und beschimpfte Franz. Er sagte rückblickend an der Verhandlung: «Ich hatte Schiss, aber nicht Angst.» Dies bestätigte auch der Stadtpolizist, der auf der anderen Seite des Gerichtssaals sass.

Die Situation eskalierte, als die Polizei Tanja mitteilte, dass sie die Wohnung verlassen müsse. «Sie ist gegenüber der Polizei explodiert», sagte Franz an der Verhandlung. Tanja sei an diesem Abend immer mehr in Rage gekommen. Die Polizei legte ihr schliesslich Handfesseln an. Dies hinderte sie jedoch nicht daran, in die Küche zu flüchten und sich hinter dem Esstisch zu verbarrikadieren.

«Als Arschloch betitelt zu werden, ist man sich vom Bahnhof her gewohnt»

Als sie kurze Zeit später festgenommen wurde, biss sie einen Polizisten zweimal in den Oberschenkel. Tanja wehrte sich mit Zähnen und Füssen gegen ihre Festnahme. Doch der Polizei gelang es, sie auf den Stützpunkt mitzunehmen. Die Angeklagte beleidigte währenddessen den Stadtpolizisten als «Arschloch» und «Wichser» und bedrohte die Beamten mit dem Tod. «Als Arschloch betitelt zu werden, ist man sich vom Bahnhof her gewohnt», sagte der Stadtpolizist vor Gericht. Bei Morddrohungen höre der Spass aber auf.

Die Angeklagte hat sich in der Zwischenzeit bei der Polizei entschuldigt und bedauert den Vorfall. «Es ist dumm gelaufen», sagt sie in ihrem letzten Wort. Franz hat sich seit dem Vorfall wieder mit Tanja vertragen und hat kein Interesse an einer weiteren Strafverfolgung. Darum wird der Prozess für sechs Monate sistiert. Wenn Franz bei seinem Entscheid bleibt, wird in einem halben Jahr nur noch über strafbaren Handlungen gegenüber der Polizei verhandelt.

