Prostitution und Pornografie: Irrungen am Bezirksgericht Aarau

Bezirksgericht Aarau «Er wollte das Geld zurück und hat mich geschlagen»: Beschuldigter soll mit Sex nicht zufrieden gewesen sein Vor knapp zwei Jahren ist eine Prostituierte in der Region Aarau geschlagen und bestohlen worden. Als die Polizei dann das Handy des Beschuldigten durchsuchte, nahm die Geschichte eine Kehrtwende. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Whatsapp speichert automatisch Videos auf dem Handy. Das wurde einem Beschuldigten zum Verhängnis. Patrick Sison

Als Leja (alle Namen geändert) im September 2020 ihrer abendlichen Arbeit als Prostituierte nachging, konnte sie nicht ahnen, dass sie knapp zwei Jahre später im Bezirksgericht Aarau sitzen würde - und zwar in der Rolle als Privatklägerin.

Zu ihrer Linken sitzt Petar. Er ist angeklagt wegen Diebstahl, mehrfacher Nötigung, Tätlichkeiten sowie wegen Besitz und Konsum von harter Pornografie. Die Staatsanwaltschaft fordert dafür eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen à 100 Franken (total 13'000 Franken) bedingt sowie 3250 Franken Busse.

«Schlechter» Sex für 150 Franken

Der Vorfall ereignete sich laut Anklageschrift im September 2020 in der Region Aarau. Petar soll bei Leja einen Termin für Geschlechtsverkehr vereinbart und 150 Franken im Voraus bezahlt haben. Sie begannen mit den sexuellen Praktiken, bis Petar plötzlich abrupt abbrach und aufsprang, steht in der Anklageschrift. Petar sei mit der Dienstleistung nicht zufrieden gewesen sein. «Er wollte das Geld zurück und hat mich geschlagen», erzählt Leja in gebrochenem Deutsch an der Gerichtsverhandlung.

Petar habe Leja ihr Handy weggenommen und gesagt, sie erhalte es erst wieder, wenn sie das Geld herausrücke. Als Leja sich Petar an der Tür in den Weg stellte, sei er handgreiflich geworden und habe sie zu Boden gestossen, bevor er ohne Geld, aber mit ihrem Handy davon lief. Leja rannte ihm nach eigenen Angaben zwar hinterher, aber nicht bis nach draussen, schliesslich war sie nackt.

Zu ihrem Pech fiel die Tür zu ihrem Arbeitszimmer – das sich in einem Apartementhotel befindet – ins Schloss, wonach sie dann ohne Kleidung und ohne Handy auf dem Gang stand und nicht mehr rein konnte. Sie fand dann ein Tuch, welches sie um sich wickelte, bevor sie Hilfe bei einem Nachbarn holte.

Tierpornografische Videos in den Chatprotokollen

Leja ging zur Polizei, die noch am selben Tag Petars Handy durchsuchte und Chatprotokolle auswertete. Auf dem Handy fand sie ausserdem zwei strafrechtlich relevante tierpornografische Videos, die Petar per Whatsapp erhalten hatte und die automatisch auf dem Handy gespeichert wurden.

Petar wollte an der Gerichtsverhandlung von den ganzen Vorwürfen nichts wissen. Zur Begegnung mit Leja sagt er: «Ich habe sie noch nie gesehen, und sie mich sicher auch nicht.» Leja kann sich im Gerichtssaal auch nicht genau erinnern, ob ihr Kunde wirklich Petar war oder nicht. Bei der polizeilichen Gegenüberstellung hatte Leja aus einer Reihe Männer tatsächlich nicht Petar als Täter wiedererkannt, sondern einen anderen Mann bezeichnet.

«Es herrschte reger Verkehr»

Die Geschädigte wisse nicht mehr, wie viele Kunden sie an diesem Tag hatte, so Petars Verteidiger: «Es herrschte reger Verkehr.» Auch soll die Leja zu wenig Details zum Sachverhalt genannt und «die Geschichte beliebig abgeändert» haben. Die Staatsanwaltschaft habe nun einfach irgendeine Version aufgenommen.

Bei den beiden Videos handle es sich um «Fishing Expedition», argumentierte er weiter, die Beweise hätten nicht ausgewertet dürfen werden. Eine «Fishing Expedition» ist eine unzulässige Beweisausforschung. Das heisst: Die Polizei hätte beim Handy von Petar nach beliebigen Beweismitteln gesucht.

Dabei wären sie auf tierpornografische Inhalte gestossen. Diese wären als Beweise jedoch nicht verwertbar, da die Polizei bewusst nach Beweismitteln gesucht hätte, die nichts mit dem Fall von Leja zu tun hatten.

Der Verteidiger fügt noch hinzu, dass die Videos, die Petar via Whatsapp erhalten habe, automatisch gespeichert worden waren. «Er kann nichts dafür, dass die Videos auf seinem Handy sind.»

Freispruch für Diebstahl, Nötigung und Tätlichkeit

Das Gericht sah den Tatbestand des Diebstahls, der Nötigung und der Tätlichkeit auch nicht als erfüllt an. Verurteilt wird Peter aber für den Besitz und den Konsum von harter Pornografie, also die tierpornografischen Videos. Er wird zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 90 Franken (total 4500 Franken) und einer Verbindungsbusse von 1100 Franken verurteilt.

Das Urteil ist einiges milder, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Grund dafür ist der Freispruch in drei Anklagepunkten. Die Verurteilung für den Besitz und Konsum von harter Pornografie begründet das Gericht damit, dass es sich bei den Videos um Zufallsfunde handelte.

Anders als die «Fishing Expedition» handelt es sich dabei um zufällig entdeckte Beweismittel, die auf eine Straftat hinweisen. Ebenfalls sei die Speicherung des Videos bewusst gewesen, erläutert das Gericht weiter. Deshalb werde nun das Handy mit den Videos vernichtet.

