Aarau Sexuelle Belästigung an der Bushaltestelle: 43-Jähriger kassiert 1500 Franken Busse Der Mann wollte einem 16-Jährigen gegen dessen Willen seinen Penis zeigen und diesen küssen. Zu diesem Schluss kommt das Bezirksgericht Aarau. Der Angeklagte verstrickte sich in Widersprüchen. Zara Zatti 06.11.2021, 05.00 Uhr

Am Bahnhof Aarau stiegen die beiden Männer in den gleichen Bus ein. Symbolbild: Michael Küng

Wie so oft in solchen Fällen stand es am Bezirksgericht Aarau diese Woche Aussage gegen Aussage. Der heute 17-jährige Timo (alle Namen geändert) beschuldigte den 43-Jährigen Spanier Miguel, ihn im Bus und nach dem Aussteigen sexuell belästigt zu haben. Miguel wies die Vorwürfe von sich.

Es ging um einen Abend Anfang November 2020. Der damals 16-Jährige Timo befand sich mit seinem Freund am Bahnhof Aarau. Dort trafen sie auf Miguel, welcher dort mit Kollegen Bier – nach eigenen Angaben sechs Flaschen – getrunken hatte. Timos Freund kannte den Beschuldigten, sie unterhielten sich. Timo und Miguel wohnen nicht weit voneinander, weshalb sie denselben Bus nehmen mussten.

Laut Anklageschrift habe Miguel seine Hand während der Fahrt mehrmals auf Timos Oberschenkel gelegt. Nach dem Aussteigen habe er versucht, Timo zu küssen und diesen am Nacken zu sich gezogen. Weiter habe er ihm über den Brustkorb und den Kopf gestreichelt. Timo sagte vor Gericht: «Er machte Andeutungen, mir sein Geschlechtsteil zu zeigen, er öffnete seine Hose.» Timo habe gesagt, dass er dies nicht möchte und schlussendlich die Flucht ergriffen: «Ich hatte Angst.»

Kamera im Bus zeigt mehrere Berührungen

Vor Gericht sagte Miguel aus: «Die Hand rutschte mir irgendwie aus, es war ohne Absicht und ich habe das Bein nur gestreift.» Dass das nicht stimmte, zeigt ein achtminütiges Video von der Überwachungskamera im Bus.

Darauf ist zu sehen, wie Miguel an der Tür wartet, bis Timo in den Bus steigt, und sich dann zu ihm ins Viererabteil setzt. Dort sieht man, wie er mehrmals an Timos Bein fasst – einmal für etwa zwei Sekunden. Gerichtspräsident Andreas Schöb sagte zum Angeklagten: «Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau in diesem Verfahren.»

Noch bei der Einvernahme durch die Polizei sagte Miguel aus, er habe Timo nie angefasst, sei sogar gar nie mit ihm Bus gefahren, er sei an diesem Abend zu Fuss nach Hause gegangen. Die Vorfälle nach dem Aussteigen, zu denen es keine Zeugen gibt, wies er mit einem ungläubigen Kopfschütteln von sich.

Verteidiger: Sexuelle Orientierung spreche gegen eine Belästigung

Der Verteidiger von Miguel brachte die sexuelle Orientierung der beiden Männer ins Spiel: Anders als Timo, der bisexuell ist, sei der Beschuldigte hetero: «Es ist also schon alleine aufgrund der sexuellen Neigung unwahrscheinlich, dass der Beschuldigte den Zivil-und Strafkläger sexuell belästigt haben soll.» Für die Beschuldigungen den Zeitpunkt nach der Busfahrt betreffend, gäbe es ausser Timos Aussagen keinerlei Anhaltspunkte, er plädierte für «in Zweifel für den Angeklagten.»

Zu den Berührungen während der Fahrt sagte er: «Wenn man geneigt ist zu gestikulieren, kommt es vor, dass solche Berührungen passieren.» In Timos Aussagen erkannte er gewisse Widersprüche und fragte nach den möglichen Motiven für die Anschuldigungen: «Waren es psychische Gründe, sexuelle, hat er einen Geltungsdrang oder wurde er angestiftet?»

Kleine Widersprüche erhöhen die Glaubwürdigkeit

Er forderte einen Freispruch, die Staatsanwaltschaft eine Busse von 1500 Franken und ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen. Das Gericht befand den Angeklagten für schuldig. Gerichtspräsident Schöb stellte nochmals die Frage: «Wie kommt ein junger Mann dazu, solche Anschuldigungen zu machen?».

Die Antwort gab er gleich selber: «Weil es genau so passiert ist.» Die Aussagen von Timo seien im Kern konsistent, auch wenn es kleine Widersprüche gäbe: «Aber genau diese sprechen für eine erhöhte Glaubwürdigkeit.»

Der Angeklagte habe hingegen viele Schutzbehauptungen aufgestellt und immer dann, wenn die Beweislage erdrückend wurde, ein wenig mehr eingestanden. Das Gericht verurteilte Miguel zu einer Busse von 1500 Franken, sprach aber kein Tätigkeitsverbot aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann von allen Beteiligten an die nächste Instanz weitergezogen werden.