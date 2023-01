Bezirksgericht Aarau Ein Raser liefert dem Gericht den Videobeweis gleich selber Ein junger Mann, 22, hatte sich beim Rasen selber gefilmt. Vom Bezirksgericht Aarau erhielt er nun eine Quittung, die «etwas wehtun muss». Peter Weingartner 11.01.2023, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte war innerorts deutlich zu schnell unterwegs. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Wie kann man einen Sohn nach einem Rennfahrer benennen und ihm als zweiten Vornamen jenen des Gottes der Schönheit geben? Nomina sunt Omina. Emerson (Name geändert) lebt in der Region Aarau. Und hier hat der junge Mann auch delinquiert. Nicht ganz 20, Lehrling, mit einem Sportwagen, auf den Namen seiner Mutter eingelöst, die selber aber nicht Auto fährt.

Kam Emerson bislang mit Bussen davon, weil er mit seiner Karre unnötig Lärm verursacht hat, gings kürzlich vor dem Bezirksgericht Aarau um Gröberes. Der Gipfel der Naivität, wohl dem Bedürfnis zu beeindrucken geschuldet: Er hat sich gefilmt, als er zu schnell fuhr. Und zwar deutlich zu schnell, nach Toleranzabzug innerorts statt 50 km/h 101,08 und 100,57 km/h. Nicht über längere Zeit; das Aufheulen des Motors muss den Motorenlärmfetischisten gereizt haben.

Der Verteidiger weiss wohl, was die Zahlen bedeuten. Raserei. Die beiden versuchens mit Schutzbehauptungen. Er sei beim Filmen bloss der Beifahrer gewesen, sagt Emerson. Und der Verteidiger zweifelt die Aussagekraft des verkehrstechnischen Gutachtens an.

Gericht hat Videofilme genau analysiert

Das Gericht macht sich die Sache nicht einfach; statt einer Stunde dauert die Beratung anderthalb, bis Gerichtspräsident Reto Leiser das einstimmig gefällte Urteil bekannt gibt. Mehrfach hätten Richterinnen und Richter die Videos angeschaut, auch in Verlangsamung. Der Schluss: Emerson muss der Lenker gewesen sein, «sonst hätte er auf dem Schoss des Lenkers sitzen müssen». Bloss in einem Fall, einem Video aus dem Kanton Zürich, folgt das Gericht der Verteidigung und Emerson, der von einem Video erzählt, das in einer Whatsapp-Gruppe herumgeschickt wurde. Das Fahrzeug dort: kein BMW, ein Seat. Nicht Emersons Kategorie.

Zu diesem Hauptpunkt, mehrfache qualifizierte grobe Verletzung elementarer Verkehrsregeln durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts, mit dem Emerson das Risiko eines schweren Unfalls eingegangen sei, kommen weniger schwer wiegende Delikte: Fahren ohne gültigen Fahrausweis, Nutzung eines Mobiltelefons während des Fahrens und eine einfache Geschwindigkeitsüberschreitung: 74,76 km/h statt 50 km/h.

Unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft wegen Teilfreispruch

In einer Sache gibt’s für Emerson einen Freispruch. Dass er seine Änderungen (andere Felgen, Tieferlegung) am Fahrzeug, von einer Garage vorgenommen, nicht beim Strassenverkehrsamt gemeldet hat, kann das Gericht ihm nicht vorwerfen. Er hat einen Termin gebucht; sein Pech: Emerson wurde zwischen dieser Buchung und dem Termin erwischt, worauf man kleinere Abweichungen vom Erlaubten feststellte, Abweichungen, die bei einer amtlichen Kontrolle vielleicht auch festgestellt worden wären.

Das Gericht verurteilt Emerson zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten bei einer Probezeit von vier Jahren. Es bleibt damit vier Monate unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. «Es brauchte sehr viel, um Sie zu stoppen», begründet Reto Leiser die lange Probezeit. Insgesamt – «es muss etwas weh tun» - hat Emerson eine Busse von 3000 Franken zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte 10’000 gefordert. Zudem hat Emerson die Verfahrenskosten von rund 6000 Franken zu übernehmen. Den amtlichen Verteidiger bezahlt der Staat; Emerson muss diese Kosten zurückzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen.

Emerson zeigt sich in seinem letzten Wort geläutert

Das Urteil kann beim Obergericht angefochten werden. Zumindest Staatsanwältin Andrea Vollenweider sieht dafür keinen Grund, ist ihr das Gericht doch in den Hauptpunkten gefolgt. Und sobald das Urteil rechtskräftig ist, kann Emerson sein Handy mit seinen Filmchen abholen.

Und Emerson? Er schreibt die Fehler seiner Jugend zu, gibt sich geläutert, fährt mit dem Zug zur Arbeit, hätte auch gegen fünf Jahre Probezeit nichts gehabt und kann sich vorstellen, nie mehr Auto zu fahren: «Ich brauche das nicht.» Was er bräuchte, um wieder Auto fahren zu dürfen: ein verkehrspsychologisches Gutachten. Die Zeit wird’s zeigen. Der BMW ist verkauft.