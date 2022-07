Bezirksgericht Aarau Die Grünliberalen wollen der FDP einen Bezirksrichtersitz abjagen Mit Michael Ganz setzen die Grünliberalen der FDP-Kandidatin Barbara Deucher einen gewichtigen Kontrahenten in der Bezirksrichter-Wahl entgegen. Auch ein Parteiloser kandidiert für den Urnengang vom 25. September. Nadja Rohner 29.07.2022, 14.59 Uhr

Nach seinen umstrittenen Äusserungen zum Ukraine-Krieg hat FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier seinen Sitz am Bezirksgericht Aarau geräumt. Die FDP will diesen verteidigen und hat für die Ersatzwahl, deren Anmeldeschluss am Freitag war, Barbara Deucher-Brändli nominiert. Die 45-jährige Betriebswirtin und Kommunikationsexpertin sitzt aktuell im Kreisschulrat Aarau-Buchs sowie im Vorstand der Bezirkspartei.