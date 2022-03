Bezirksgericht Aarau Betrunken brutal mit dem Hund umgesprungen: Beschuldigte wird in Abwesenheit verurteilt Den Strafbefehl akzeptierte sie zwar nicht – zur Hauptverhandlung kam die Beschuldigte aber auch nicht. Sie wurde wegen Tierquälerei und Fahren unter Alkoholeinfluss verurteilt. Anja Suter Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Die Beschuldigte erschien nicht vor dem Bezirksgericht Aarau. Severin Bigler

Jede Minute soll es losgehen. Im Wartebereich sitzen am Freitagmorgen um 10.30 Uhr neben der Journalistin auch zwei Zeuginnen. Nur eine fehlt: Die Beschuldigte, Belinda (Name geändert) hat ihren Strafbefehl angefochten.

Darin listete die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe an die Frau Anfang 50 auf. An einem Dienstagabend im Juli 2021 war sie mit ihrem Auto im Raum Aarau unterwegs. Barbara wurde von der Polizei angehalten und musste sich einem Alkoholtest unterziehen. Die Atemuntersuchung ergab einen Wert von zirka 2,16 Promille.

An einem Samstagabend im August 2021 war Belinda zudem mit einem elektrischen Roller (fährt bis zu 20 km/h) auf einem Feldweg unterwegs. Zu Hause will sie gemäss Strafbefehl zwei Proseccoflaschen à zwei Deziliter getrunken haben. Bei ihrer Fahrt hatte Belinda ihren Hund dabei, welchen sie gemäss Strafbefehl an einer drei bis vier Meter langen Schleppleine hatte.

Als der Hund aufgrund seiner Erschöpfung nicht mehr konnte und sich hinlegte, schleifte Belinda ihn etwa zwei Meter weit hinter sich her. Dann stieg sie von ihrem Roller und schlug den am Boden liegenden Hund mit Fäusten.

Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet und ein Alkoholtest am selben Abend ergab einen Wert von zirka 1,28 Promille.

Zeuginnen nutzen die Wartezeit für einen Austausch

Belinda ist vorbestraft. Sie wurde bereits 2019 wegen geringfügigem Diebstahl und Fahren unter Alkoholeinfluss zu einer bedingten Geldstrafe mit drei Jahren Probezeit verurteilt. Da sie innerhalb der drei Jahre wieder straffällig wurde, widerrief die Staatsanwaltschaft diese Strafe und forderte für Tierquälerei und Fahren im angetrunkenen Zustand Folgendes: Eine unbedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 30 Franken.

Dazu kommt eine Busse von 100 Franken, die Strafbefehlsgebühr von 1400 Franken, Polizeikosten und Auslagen, was insgesamt Forderungen von 7233.20 Franken sind.

Da Belinda bis 10.30 Uhr nicht erschien, entschied das Gericht noch 15 Minuten auf die Beschuldigte zu warten. Diese Zeit nutzen die beiden Zeuginnen im Warteraum für einen Austausch. Die erste Zeugin wurde wegen des Vorfalls im Juli 2021 vorgeladen.

Belinda habe sie angesprochen und gefragt, ob sie ihren Hund streicheln durfte. Dieser sei jedoch vor der Frau zurückgewichen, erzählt die Zeugin und fügte an, dass dieses Verhalten für ihren Hund nicht normal sei. Daraufhin soll Belinda den Hund gepackt und mehrmals behauptet haben, dass er ihr gehöre.

Als die Zeugin ihr Tier befreite, habe sie den Alkohol in Belindas Atem gerochen. Die Beschuldigte fuhr mit dem Auto weg, die Zeugin rief die Polizei.

Handy wurde zerstört, Aufnahmen waren aber bereits in der Cloud

Die zweite Zeugin traf im August 2021 auf Belinda und sprach sie an, als sie sah, wie sie mit ihrem Hund umging und filmte alles. Als die Zeugin Belinda am Weiterfahren mit ihrem Roller hinderte, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Belinda das Handy der Zeugin zerstört habe. Das Video sei aber bereits in der Cloud gewesen und sie habe es auf ihr neues Handy laden können, erzählt sie.

Die Beschuldigte erschien auch bis 10.45 Uhr nicht am Aarauer Bezirksgericht. Ihre Einsprache zum Strafbefehl gilt deshalb als zurückgezogen und sie muss die Geldstrafe bezahlen.

