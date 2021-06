Bezirksgericht Aarau Autoposer wird teils freigesprochen – finanziell hat es sich für ihn aber nicht gelohnt Weil die Polizei bei einer Poser-Jagd an der Aarauer Bahnhofstrasse keine technischen Hilfsmittel benutzte, kann die Schuld eines jungen Mannes nicht bewiesen werden. Peter Weingartner 24.06.2021, 16.39 Uhr

Ein junger Mann, nennen wir ihn Alain, hat einen weissen Mercedes C 43 AMG mit Schiebedach und Auspuffklappe geleast. Sein Hobby lässt er sich etwas kosten, denn in seinem angestammten Beruf als Logistiker verdient er 3500 bis 4500 Franken pro Monat, derzeit temporär auf dem Bau 32 Franken pro Stunde. Bei seinen Eltern geniesst der knapp 22-Jährige freie Kost und Logis.

Alain steht vor dem Bezirksgericht Aarau, weil er eine Busse von 300 Franken und die Strafbefehlsgebühr von 400 Franken nicht bezahlen will. An Neujahr ist er einer Polizeipatrouille aufgefallen, als er in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Telli unverhältnismässig laut, das heisst hochtourig, unterwegs war.

«Ich wollte höher schalten, berührte dabei irrtümlich einen falschen Schalter»,

führt Alain zu seiner Rechtfertigung an. Zudem sei er im Eco-Modus gefahren.

An der Aarauer Poser-Promenade erwischt

Am 28. März, eine Woche vor Ostern, ein zweiter Vorfall. Die Polizei nimmt Alain an der Bahnhofstrasse Aarau nach dem Busbahnhof heraus. Die Vorhaltung: mehrfaches Verursachen von unnötigem Lärm durch zu schnelles Beschleunigen, dazu übermässige Musikbeschallung. Die Polizei, zum Zwecke an der Poser-Promenade Bahnhofstrasse, auffällige Automobilisten zu erwischen, hatte einen der Ihren an der Bahnhofstrasse postiert, in Zivil. Der avisierte seine uniformierten Kollegen, die die gemeldeten Fahrzeuge nach dem Busbahnhof herausnahmen und die Fahrer verzeigten.

Die Polizisten, vier an der Zahl, sind als Zeugen geladen. Gerichtspräsident Reto Leiser will von den damals Uniformierten wissen, ob sie Alains Auto gehört hätten, als dieses auf Höhe Kantonalbank aufgeheult habe. Ihre Antwort: Nein. Der Verkehr sei stark gewesen, und sie hätten sich auf die Angaben ihres Kollegen verlassen. Alain ist sich keiner Schuld bewusst, er sei nicht «übertrieben sportlich» unterwegs gewesen. Seine Beobachtung: Als er kontrolliert wurde, seien andere Autos vorübergefahren und hätten Lärm gemacht, die Polizei quasi verhöhnt.

Das Problem mit der Objektivität

Einzelrichter Leiser spricht Alain von den Vorwürfen, die Vorfälle an der Bahnhofstrasse betreffend, frei. Er zweifelt an der Objektivität der Feststellungen, würde den Einsatz technischer Hilfsmittel erwarten: Schallmessungen. Das hülfe gegen potenzielle Willkür, würde subjektive Wahrnehmungen objektivieren.

Den Neujahrsvorfall in der Telli hält der Aarauer Gerichtspräsident hingegen für erstellt, zumal die Polizisten damals nicht auf Poserjagd waren, sondern im Quartier Präsenz markierten.

Das Gericht reduziert die Busse von 300 auf 100 Franken. Dazu kommen 400 Franken Strafbefehlsgebühr plus 800 Franken Verfahrenskosten, die der Beschuldigte berappen muss. Rein finanziell – Reto Leiser hatte Alain zu Beginn der Verhandlung auf die Möglichkeit eines Rückzugs der Einsprache aufmerksam gemacht, was keine Verfahrenskosten nach sich gezogen hätte – hat sich Alains Einsprache nicht gelohnt. Statt 700 muss er 1300 Franken bezahlen. Das Urteil kann von Alain und von der Staatsanwaltschaft ans Obergericht weitergezogen werden.