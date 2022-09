Bezirksgericht Aarau Acht Monate bedingt, weil er vor FC-Aarau-Match Polizisten mit einer Glasflasche verletzen wollte Vor dem Aarau-Thun-Match vergangenen Oktober hat ein Thun-Fan eine Club-Mate-Flasche auf zwei Zivilpolizisten geworfen. Vor dem Aarauer Bezirksgericht wurde er nun deswegen verurteilt. Florian Wicki Jetzt kommentieren 26.09.2022, 16.27 Uhr

Auf dem Platz gewann der FC Thun gegen Aarau mit 0:2. Vor dem Aarauer Bezirksgericht verlor der Thun-Fan. Marc Schumacher / freshfocus

Im Fussball kochen die Emotionen zuweilen hoch. Häufig passiert dies jedoch nicht erst nach dem Anpfiff, sondern bereits auf dem Weg ins Stadion. So zum Beispiel vergangenen Oktober, als der FC Thun im Brügglifeld auf den FC Aarau traf.

Wegen eines Vorfalls, der sich rund eine Stunde vor Matchbeginn zugetragen hatte, musste sich der 25-jährige Benjamin (Name geändert) am Montagmorgen vor dem Aarauer Bezirksgericht und vor der Gerichtspräsidentin Bettina Keller verantworten.

Benjamin, im Kanton Bern wohnhaft, reiste mit rund 100 anderen Thun-Fans im Extrazug nach Aarau an. Auf dem Weg ins Stadion, auf der Frey-Herosé-Strasse kurz nach der Bahnhofunterführung, traf die Gruppe auf zwei Polizisten, sogenannte «Spotter». Die haben den Auftrag, in ziviler Kleidung anreisende Fussballfangruppen zu begleiten und zu überwachen.

Luftzug gespürt, als die Flasche am Kopf vorbeiflog

Vor Gericht sagte Stefan, angestellt bei der Kantonspolizei Aargau, sie hätten die Fangruppe kommen sehen und plötzlich sei das Geschrei losgegangen. Mehrere Fussballfans, teilweise vermummt, seien auf sie zugerannt. Deshalb hätten sie den Rücktritt angetreten, die Gefahr, verletzt zu werden, sei zu gross gewesen:

«Ich mache diesen Job schon seit gut 15 Jahren und habe einige Kollegen, die schon im Spital gelandet sind – ich weiss, zu was diese Fussballfans fähig sind, wenn sie wollen.»

Deshalb hätten sie die Beine in die Hand genommen, ihre Verfolger hinterher. Plötzlich habe er es «klimpern» gehört, er selber sei aber weitergerannt, etwa bis zum Herzogplatz , wo sie zu anderen Polizisten ins Auto stiegen. Da habe ihm sein Kollege von der Kantonspolizei Bern erzählt, er habe den Luftzug gespürt, als eine Glasflasche an ihm vorbeigeflogen sei.

Die Staatsanwaltschaft Aarau-Lenzburg legt Benjamin deswegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie versuchte einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand zur Last. Dafür fordert sie eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten bei drei Jahren Probezeit und eine Busse von 2500 Franken. Zusätzlich sei es Benjamin fünf Jahre lang zu verbieten, sich auf dem Gelände des Stadions Brügglifeld aufzuhalten.

Laut Verteidigung ist er der Sündenbock

Die Beweise sind erdrückend, es existieren Videoaufnahmen aus Aarau, auf denen Benjamin kurz vor dem Tatzeitpunkt eine Club-Mate-Flasche in der Hand hat – eine solche, wie nach dem Polizisten geworfen wurde. Ausserdem wurde an der Flasche, zumindest am Deckel, Benjamins DNA gefunden.

Er selber wollte sich vor Gericht nicht mehr äussern. Er betonte nur noch einmal, dass er am ganzen Vorfall nicht beteiligt war und keinesfalls die Flasche geworfen habe. In der Befragung zur Person gab Benjamin an, er sei vorbestraft, an einem anderen Auswärtsmatch sei er bereits mit einem Zivilpolizisten aneinandergeraten.

Sein Verteidiger argumentiere in seinem Plädoyer, es sei keineswegs erstellt, dass Benjamin der sogenannte «Flaschenwerfer» sei. Seine DNA habe sich nur am Deckel der Flasche befunden, was dafür spreche, dass dieser sie an ebenjenem Deckel aus einer Harasse gezogen und einem Kollegen in die Hand gedrückt habe.

Weiter seien im Deckel keine Glasscherben gefunden worden, folglich habe sich der Deckel – anders als in der Anklageschrift erwähnt – während des Flugs gar nicht auf der Flasche befunden, zudem hätte die Polizei die Scherben erst eine Stunde später eingesammelt – folglich könne es sich auch um eine andere Flasche handeln, zumal laut Aussage der Polizisten ja mehrere Dosen und Flaschen geflogen seien.

Alle diese Zweifel müssten laut Verteidiger zu einem Freispruch führen, Benjamin werde hier nur zum Sündenbock gemacht, weil er der Einzige sei, den man habe identifizieren können.

Tiefere Strafe, aber fünf Jahre nicht ins Stadion

Richterin Keller folgte in ihrem Urteil den Anträgen der Staatsanwaltschaft weitgehend. Sie senkte jedoch die Strafe auf acht Monate und die Busse auf 1500 Franken. Das Rayon-Verbot fürs Brügglifeld erhielt Benjamin ausgesprochen, zusammen mit der Anklagegebühr von 1000 Franken und den Untersuchungskosten von 720 Franken muss er nun 3220 Franken bezahlen, falls er das Urteil akzeptiert.

Keller sah die Tatbestände denn auch klar erfüllt, erklärte sie in der Begründung: Die Polizisten seien zu eingeschüchtert gewesen, um ihre Tätigkeit weiterhin ausüben zu können. Es gäbe objektive Beweise, eben den DNA-Test und das Video, auf letzterem sei ausserdem zu sehen, dass Benjamin Handschuhe getragen habe, so sei es kein Wunder, dass seine DNA nicht an der Flasche war. Es gäbe aber keine unüberwindbaren Zweifel, dass er es gewesen sei.

