Töff-Raser vor Bezirksgericht Aarau

Bezirksgericht Aarau 148 km/h auf der Staffeleggstrasse: Töfffahrer muss nicht ins Gefängnis, findet das Verfahren aber unfair Im Mai 2020 wurden zwei Schnellfahrer an der Südrampe der Staffelegg von der Polizei erwischt. Einer mit dem Lasermessgerät, der andere durch Berechnungen eines Gutachtens auf Videogrundlage. Der Fall wurde diese Woche vor dem Bezirksgericht Aarau verhandelt. Nadja Rohner 12.08.2021, 05.00 Uhr

Zum Geschwindigkeitsexzess kam es an der Südseite der Staffelegg, auf einer Überholspur. Michael Küng

Das Wort «Glück» ist nicht eines, das an einer Gerichtsverhandlung besonders oft zu hören ist. Diese Woche fiel es am Bezirksgericht Aarau aber mehrfach. Dort musste sich Milan (Name geändert) verantworten. Der Bosnier – dem es lieber wäre, seine Nationalität würde nicht in der Zeitung stehen – ist Mitte 20. Er hat eine Lehre auf dem Bau gemacht und arbeitet mittlerweile im Aussendienst in einer gut bezahlten Branche. Ein Job, auf den er stolz ist und den er machen konnte, obwohl er während eines ganzen Jahres nicht selber zu seinen Kunden fahren durfte.