Barbara Deucher liegt im Rennen um Bezirksrichtersitz vorne

Bezirk Aarau Deucher vorne, Ganz enttäuschend, Schlotter überraschend: Das Rennen um Bezirksrichtersitz ist noch nicht entschieden Von den drei Kandidierenden für den freien Laienrichtersitz am Bezirksgericht Aarau hat niemand das absolute Mehr erreicht. Barbara Deucher (FDP) schwingt jedoch obenaus. Nadja Rohner 25.09.2022, 14.29 Uhr

Mit Michael Schlotter, Barbara Deucher-Brändli und Michael Ganz (v.l.) bewarben sich gleich drei Personen für den freien Laienrichtersitz am Bezirksgericht Aarau. Zvg / Aargauer Zeitung

Noch ist offen, ob die FDP Aarau ihren durch Giorgio Meiers Rücktritt freigewordenen Bezirksrichtersitz halten kann. Barbara Deucher (44, FDP) hat sich zwar in der Urnenwahl gegen Michael Ganz (50, GLP) und Michael Schlotter (32, parteilos) behauptet. Und zwar sehr deutlich: Deucher erhielt 8101 Stimmen, Ganz 5446 und Schlotter 4348. Das absolute Mehr von 9058 erreichte aber niemand, weshalb es am 27. November zum zweiten Wahlgang kommt. Wer von den drei Aarauern dann noch antritt, werden die nächsten Tage zeigen. Die AZ hat das Trio hier vorgestellt.

Mit einem solch klaren Resultat im ersten Wahlgang konnte man nicht unbedingt rechnen. Ganz ist als ehemaliger Aarauer Stadtrat, Clubbetreiber und Spitex-Präsident schon länger bekannt, während man Barbara Deucher vorwiegend in FDP-Kreisen sowie im Kreisschulrat Aarau-Buchs kannte. Sie hatte jedoch mit Flyern und vor allem Plakaten intensiv Wahlwerbung betrieben. Einen Erfolg kann auf jeden Fall Schlotter verbuchen, der ganz ohne Partei im Rücken als bisher unbeschriebenes Blatt angetreten war: Er war Ganz in manchen Gemeinden dicht auf den Fersen, in anderen überholte er ihn haushoch. In Gränichen etwa machte Schlotter 485 Stimmen, Ganz 376. Ganz holte nicht mal in Aarau mehr Stimmen als Deucher, was für einen ehemaligen Stadtrat doch sehr erstaunlich ist.

Das Bezirksgericht Aarau hat acht Laienrichter. Sie wurden 2020 bei den Gesamterneuerungswahlen gewählt. Damals verlor die SVP, nachdem sie vier Jahre vorher einen ihrer drei Sitze abgeben musste, nun noch die letzten zwei. Sie gingen an die SP (aktuell zwei Sitze) und die Grünen (aktuell einen Sitz). Die Zusammensetzung lautet aufgrund der Vakanz aktuell wie folgt: Susan Dober Spielmann («Mitte», Aarau); Urs Bolliger (FDP, Aarau); Martina Suter (FDP, Aarau); Sandro Stamm (GLP, Hirschthal); Renato Mazzocco (SP, Aarau); Pia Wildberger (SP, Küttigen); Caroline Bürgi-­Boiteux (Grüne, Aarau.