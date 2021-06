Statistik: Einwohnerzahlen im Aargau West deutlich gestiegen

Bevölkerungswachstum Deutliche Zunahme der Einwohnerzahlen: So haben sich die Gemeinden im Aargau West in den letzten 10 Jahren entwickelt Welche Gemeinde ist in den letzten zehn Jahren wie stark gewachsen? Und wie hat sich ihr Ausländeranteil verändert? Ein Überblick. Nadja Rohner 22.06.2021, 19.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Esterli-Flöösch-Quartier in Staufen, eine der Neubau-Siedlungen. Chris Iseli

Schlossrued und Schmiedrued sind Ausnahmen. Hier ist die Bevölkerung in den letzten zehn Jahren um rund 2 Prozent gesunken. In allen anderen Gemeinden im AZ-Gebiet Aargau West ist eine teilweise sehr deutliche Zunahme der Einwohnerzahlen festzustellen. Am meisten in Staufen, was angesichts der starken Bautätigkeit wenig überrascht: Um über 57 Prozent, von 2590 auf 4068 Einwohner, ist die Gemeinde gewachsen. Dicht dahinter folgt Holderbank: Um knapp 56 Prozent stieg die Einwohnerzahl zwischen Ende 2010 und Ende 2020; von 904 auf 1408 Personen.

Das sind die beiden Extreme. Über die 30-Prozent-Marke geschafft haben es noch Hendschiken (37,1 Prozent), Lenzburg (32,3 Prozent), Hunzenschwil (30,8 Prozent). Fast gleich gross geblieben ist der Bevölkerungsbestand von Densbüren. Um nur 20 Personen ist er innert zehn Jahren gestiegen (2,8 Prozent).

Auch Auenstein (5,8 Prozent), Burg (3,9 Prozent), Bottenwil (3,9 Prozent), Uerkheim (5,9 Prozent) oder Teufenthal (5,5) sind nicht nennenswert gewachsen. Reitnau und Attelwil, mittlerweile fusioniert, haben praktisch gleich viele Einwohner wie Ende 2010. Im Schnitt sind die Aargauer Gemeinden um etwa 13,3 Prozent gewachsen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch der Ausländeranteil ist gestiegen

Bemerkenswerterweise ist in fast allen Gemeinden auch der Ausländeranteil gestiegen. Die Spitzenreiter liegen im Wynental: Reinach mit 42 Prozent, dicht gefolgt von der Nachbargemeinde Menziken mit 39 Prozent. Auch in Buchs (35 Prozent), Suhr (34 Prozent), Oberentfelden und Holderbank (33 Prozent), Unterkulm (31 Prozent) und Hunzenschwil (30 Prozent) ist der Anteil Einwohnerinnen und Einwohner ohne Schweizer Pass relativ hoch.

Allerdings ist das in einigen dieser Gemeinden seit Jahrzehnten so. Denn betrachtet man die Steigerung des Ausländeranteils seit 2010, so liegen andere vorne: Staffelbach bringt es auf plus 10 Prozent (von 67 auf 207 Personen), Safenwil verzeichnet plus 9 Prozent (von 580 auf 1066 Personen). Auch in Egliswil (plus 8 Prozent), Holderbank und Wiliberg (plus 7 Prozent) sowie Hallwil, Hendschiken und Kirchleerau (plus 6 Prozent) ist der Ausländeranteil signifikant gestiegen. Jedoch sind die Zahlen gerade in Winzig-Gemeinden wie Wiliberg mit Vorsicht zu geniessen, sind es doch nur gerade ein Dutzend Ausländerinnen und Ausländer mehr, die den Unterschied ausmachen.

Gesunken ist der Ausländeranteil innert zehn Jahren nur in Biberstein und Leutwil, um jeweils zwei Prozent, gleich geblieben ist er in Burg und Dürrenäsch. Kantonsweit stieg der Ausländeranteil um etwa 4 Prozent auf aktuell 26 Prozent.

Wie war es vor 15 Jahren?

Blickt man noch etwas weiter zurück und legt die Daten von vor 15 Jahren zugrunde, so zeigen sich vor allem in Dintikon (+15 Prozent), Safenwil (+14 Prozent) Brunegg (+13 Prozent), Hendschiken und Staffelbach (+11 Prozent) sowie Reinach (+10 Prozent) überdurchschnittlich hohe Anstiege der Ausländeranteile. Aber auch hier: Je kleiner die Gemeinde, desto mehr Einfluss hat der Zu- oder Wegzug einer einzelnen Familie. In Dintikon sind es konkret rund 170 Personen mehr, in Safenwil 490.