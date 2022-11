Kantonsspital Aarau: Verstorbene nur noch zu Bürozeiten abholen

Bestattung Wegen Sparmassnahmen: Verstorbene dürfen im Kantonsspital Aarau nur noch zu Bürozeiten abgeholt werden Zwischen dem Kantonsspital Aarau und den regionalen Bestattern rumort es: Verstorbene Patienten können künftig nur noch während Bürozeiten abgeholt werden. Stirbt jemand am Freitagabend, muss die betroffene Familie bis Montag mit der Aufbahrung warten. ArgoviaToday 15.11.2022, 10.43 Uhr

TeleM1

Bestatter Sandro Rea ist wütend. Ihn stört die neue Regelung des Kantonsspital Aarau (KSA), die das Abholen von verstorbenen Patientinnen und Patienten einschränkt. Künftig dürfen Verstorbene nur noch zu Bürozeiten abgeholt werden. «Wenn man sich vorstellt, dass man mit Angehörigen reden muss, die unbedingt ihr Kind zurück wollen. Und einfach weil es am Freitag um 17 Uhr gestorben ist, hat man bis am Montagmorgen keine Möglichkeit mehr dazu. Das soll sich jeder mal verinnerlichen, was das bedeutet.»