Andreas Schmid kehrt als neuer Belegarzt Chirurgie ans KSA zurück

Belegsarzt Chirurgie Chirurg Andreas Schmid verlässt Hirslandenklinik und kehrt ans Kantonsspital Aarau zurück Andreas Schmid wird neuer Belegarzt Chirurgie im Kantonsspital Aarau. Er ergänzt die hochspezialisierte Chirurgie von Bereichsleiter Mark Hartel. 15.02.2022, 12.30 Uhr

Andreas Schmid, der neue Belegarzt Chirurgie im Kantonsspital Aarau. KSA

Andreas Schmid wechselt von der Hirslandenklinik ans Kantonsspital Aarau zurück. Mit ihm konnte das KSA einen ausgewiesenen Experten im Bereich der onkologischen und minimal-invasiven Viszeralchirurgie als Belegarzt dazugewinnen, heisst es in einer Mitteilung. Er ergänzt die hochspezialisierte Chirurgie von Bereichsleiter Mark Hartel.

Mark Hartel, Bereichsleiter Chirurgie. KSA

«Es freut mich, mit meinem Kollegen Andreas Schmid die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten am KSA weiter zu zentrieren», lässt sich Bereichsleiter Mark Hartel in der Mitteilung zitieren. Andreas Schmid wird als Belegarzt mit eigener Praxis sowohl auf medizinischer als auch organisatorischer Ebene mit dem Spital zusammenarbeiten und ausschliesslich seine Patientinnen und Patienten behandeln. Seine Praxis befindet sich am KSA-Praxiszentrum am Bahnhof.

KSA weiterhin primäre Anlaufstelle im Bereich der Bauchmedizin

Andreas Schmid werde sich auch im Rahmen des Weiterbildungskonzeptes engagieren, ergänzt Hartel. Zusätzlich beteiligt sich Schmid aktiv am Notfalldienst.

Andreas Schmid leistete 2005 bis 2007 als Oberarzt Chirurgie sowie von 2001 bis 2004 als Assistenzarzt Chirurgie am Kantonsspital Aarau bereits wertvolle Dienste. Sein Wissen erweiterte er unter anderem am Universitätsspital Zürich sowie am Stadtspital Triemli und am Universitätsklinikum des Saarlandes (DE). Die letzten 11 Jahre war er in Aarau in der Klinik Hirslanden tätig.

Der in Aarau gebürtige und in der Region verwurzelte 51-jährige Schmid sei in der Region gut etabliert und gelte über die Kantonsgrenze hinweg als beliebter Chirurg.