Leutwiler Hundezüchterin wergen Beissattacken erneut vor Gericht

Beissattacken Leutwiler Hundezüchterin musste sich erneut vor Gericht verantworten Rund ein Dutzend Mal sollen die Hunde von Daniela Koller zugebissen haben und dabei andere Hunde und eine Frau verletzt haben. Das Bezirksgericht Kulm sprach die Beschuldigte aber von sämtlichen Vorwürfen frei. Nun hat das Obergericht über den Fall zu entscheiden. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 22.12.2021, 15.32 Uhr

«Ich bin glücklich, dass Gerechtigkeit gesiegt hat», sagt die Angeklagte gegenüber Argovia Today und TeleM1. TeleM1/Argovia Today

Hundezüchterin Daniela Koller musste sich diese Woche erneut vor Gericht verantworten. Ihr Fall sorgte im September 2020 für Aufsehen. Nach rund einem Dutzend Beissattacken ihrer Hunde stand die Besitzerin unter anderem wegen Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Kulm.

So soll etwa einer ihrer Hunde den Chihuahua Leroy von Heinz Bohler so sehr verletzt haben, dass er zwei Tage lang beim Tierarzt bleiben musste. Im Interview mit Tele M1 äusserte sich Bohler damals bestürzt.

Der Unmut in der Leutwiler Bevölkerung war nach den wiederholten Hundeattacken gross. TeleM1

Noch heute habe er ein mulmiges Gefühl, wenn er mit seinem Hündchen durch das Dorf spaziere. Der Hundehalter hoffte als direkt Betroffener auf ein Gerichtsurteil, das die Besitzerin zum Umdenken zwingt.

Ein Hund soll die Schnupperstiftin gebissen haben

Denn Leroy war nicht das einzige angebliche Opfer der Hunde von Koller. Immer weiter hatten sich die Vorwürfe gegen sie und ihre Hunde gehäuft. 2019 sollen die Tiere gar eine Frau gebissen haben. Dunkelviolette Flecken waren auf dem Bein der betroffenen Frau, die als Tierpflegerin im Zuchtbetrieb schnuppern durfte, zu sehen.

Das Opfer der Beissattacke sprach damals öffentlich in der Sendung Aktuell. TeleM1

Nach der Attacke nahm das Veterinäramt der Beschuldigten einen Boxer und eine Bulldogge weg und verfügte eine Reihe von Massnahmen, an die sich Koller fortan halten müsse.

So war es ihr nur noch erlaubt, jeweils mit einem Hund gleichzeitig spazieren zu gehen und diesen konsequent an der Leine zu halten. Zudem durfte sie ihre Hunde nicht mehr wie bis anhin an der Ponykutsche oder dem Velo mitführen. Dass sie sich an ersteres nicht gehalten hat, schilderte ein Zeuge vor dem Aargauer Obergericht. Er habe beobachtet, wie die Beschuldigte im April 2019 in einem Feld, angrenzend an den Wald, mindestens acht Hunde zusammen und ohne Leine ausgeführt hatte.

Die Staatsanwaltschaft zog das Urteil ans Obergericht in Aarau weiter. Sandra Ardizzone

Es stand Aussage gegen Aussage. Das Bezirksgericht Kulm sprach die Hundezüchterin deshalb von sämtlichen Vorwürfen – in dubio pro reo – frei. Statt der von der Staatsanwaltschaft geforderten bedingten Geldstrafe von 12'600 Franken und einer Busse von 3000 Franken bekam Daniela Koller eine Parteientschädigung.

Biss ins Bein streitet sie noch immer ab

Die Staatsanwaltschaft zog das Urteil nun ans Obergericht weiter. Dort bestätigte der Zeuge seine Aussage von damals. «Das kann nicht sein», sagte Koller vor dem Obergericht. «Seit der Berichterstattung über mich und meine Hunde werde ich vom ganzen Dorf überwacht. So etwas kann ich mir nicht erlauben.» Sie halte sich strikt an die Auflagen des Veterinäramts. Auch den angeblichen Biss ins Bein der Schnupperlehrtochter stritt sie ab:

«Das war ein ‹Chräbeli›, das beim Spielen mit den Welpen entstand.»

Lediglich die Attacke gegen Chihuahua Leroy gab sie zu. Jedoch sei die Aggression von dem Zwerghund ausgegangen. Sie habe daraufhin beide mitgeführten Hunde – beide rund 20 Kilogramm schwer – am Halsband hochgehoben, um einen Angriff zu verhindern. Doch weil sich die Ausziehleine des Chihuahuas um ihre Beine wickelte, sei sie hingefallen und ein Hund konnte Leroy verletzten. Das, obwohl sie das Halsband nicht losgelassen habe.

Staatsanwaltschaft hält an Strafmass fest

Sowohl Verteidigung (Freispruch) als auch Staatsanwaltschaft (siehe oben) blieben bei ihren Anträgen. Und auch das Obergericht folgte grossmehrheitlich dem Urteil der Vorinstanz. Es sprach Koller von fast allen Vorwürfen frei. Lediglich der vom Zeugen glaubhaft geschilderte Vorfall am Waldrand wird mit einer Busse von 500 Franken bestraft.

Die Erleichterung über den mehrheitlichen Freispruch war der 58-Jährigen anzusehen. Falls die Staatsanwaltschaft das Urteil nicht ans Bundesgericht weiterzieht, geht für sie eine mehrjährige Leidensgeschichte zu Ende. Sie hat ihren Ponyhof mittlerweile zum Verkauf ausgeschrieben und will ein neues Leben beginnen. Weit weg von Leutwil.

