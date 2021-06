Zonenplan: Beinwil sichert sich viel Grün

Zonenplanänderung Beinwil sichert sich viel Grün, aber für Einige wohl nicht genug Das fast 2 Hektaren grosse «Tschuepli» wird faktisch ausgezont. Die Zonenplanänderungen liegen seit gestern auf. Für die Gemeinde könnte es teuer werden. Urs Helbling 15.06.2021, 05.00 Uhr

Die prächtig gelegene «Tschuepli»-Wiese soll von der «W2b» in eine «Grünzone» überführt werden. Urs Helbling

Die Erwartungen waren gross, als der Souverän an der Gemeindeversammlung im Dezember 2019 sämtliche rund 100 nicht überbauten Parzellen in der Wohnzone W2b zur Überprüfung an den Gemeinderat zurückwies. Ebenso gross dürfte jetzt bei vielen die Enttäuschung sein: Denn seit Montag, seit dem Beginn des kombinierten Mitwirkungs- und Auflageverfahrens, ist klar, bei welchen Parzellen der Gemeinderat Beinwil am See eine effektive respektive faktische Rückzonung für realistisch hält.

Es sind nicht viele, aber es sind spektakuläre Parzellen: Ganz ausgezont werden sollen 34,3 Aren an der Hallwilstrasse (südlich der Jugendherberge und der Bootswerft Männich), die ab Herbst 2019 mit einer Planungszone (einem temporären Bauverbot) belegt waren. Und vor allem soll das 1,94 Hektaren grosse «Tschuepli», die Wiese ob der Kirche, von der «W2b» in eine «Grünzone» rückgezont werden.

Das «Tschuepli» in Beinwil am See Urs Helbling

Das «Tschuepli» ist damit nicht für ewige Zeiten, aber zumindest für die nächsten zehn, wohl eher zwanzig Jahre vor der Überbauung geschützt – immer unter der Voraussetzung, dass die Böjuer an der Gemeindeversammlung vom 11. November den Anträgen des Gemeinderates zustimmen.

3,24 Hektaren «W2b» werden um oder ausgezont

Neben dem «Tschuepli» sollen noch drei weitere, kleinere Flächen zu «Grünzonen» werden. Und der Campingplatz soll von der «W2b» in eine «Campingzone» überführt werden. Insgesamt sollen 3,24 Hektaren «W2b» rück- oder umgezont werden. Das wird einigen zu wenig sein. «Namentlich der Landschaftsschutzverband Hallwilersee (LSVH) behält sich vor, im Rahmen der öffentlichen Auflage weitere Rückzonungen zu verlangen», heisst es dazu im bis am 13. Juli aufliegenden Planungsbericht. Gross dürfte die Enttäuschung auch in den Gebieten sein, in denen Anwohner seit Jahren gegen eine Überbauung kämpfen (etwa Seehalde), die aber jetzt nicht um- oder ausgezont werden sollen.

Auf den Gemeinderat dürfte also einmal mehr einiges an Kritik zukommen. Ein kleiner Trost wird ihm sein, dass ihm der Kanton attestiert, auch in der Zusatzrunde für die BNO-Totalrevision, also ab dem Dezember 2019, gute Arbeit geleistet zu haben. «Insgesamt wurde eine planerisch ausgewogene und nachvollziehbare Vorlage ausgearbeitet», heisst es im abschliessenden Vorprüfungsbericht des Kantons.

Gemeinderat will Kredit für Entschädigungszahlungen

In der Diskussion über Auszonungen halten die Landschaftsschützer die Angst des Gemeinderates Beinwil am See vor Entschädigungsforderungen stets für übertrieben. Der Rat bleibt aber auch jetzt vorsichtig, wie dem Planungsbericht zu entnehmen ist. Und insbesondere will er die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bei der Entschädigungsfrage in Pflicht nehmen. «Der Gemeinderat beabsichtigt, der Gemeindeversammlung eine spezifische Kreditvorlage zu unterbreiten», heisst es im Planungsbericht.

Heikel sind vor allem die Auszonungen an der Hallwilstrasse: Der Gemeinderat geht, gestützt auf ein Rechtsgutachten aus dem Jahr 2018, davon aus, dass eine Entschädigungspflicht bestehen könnte. Er beabsichtigt, so steht es im Planungsbericht, mit den Eigentümern eine Entschädigungs- oder Kaufvereinbarung abzuschliessen. «In dieser Vereinbarung wird die Entschädigungshöhe festgelegt», heisst es, «die Vereinbarung wird rechtskräftig, wenn die Gemeindeversammlung dem dafür benötigten Kredit zustimmt hat.» Bei einem (geschätzten) Landpreis von 1000 Franken würden 3,4 Millionen Franken fällig.

Aus Gemeindesicht finanziell nicht ohne ist auch die «Tschuepli»-Umzonung: Die Gemeinde besitzt nämlich gut die Hälfte (0,89 Hektaren) der Fläche und hat das Land – als Teil des Tafelsilbers – mit vier bis viereinhalb Millionen Franken in den Büchern. Wenn da 10 oder 20 Jahre nicht gebaut werden kann, dürfte sich eine Wertberichtigung aufdrängen.