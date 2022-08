A1-Ausbau: Niederlenz und Lenzburg fordern ein Dach

Baustelle Kritik an A1-Ausbau: Niederlenz und Lenzburg fordern Komplettüberdachung Die Planung für den A1-Sechsspurausbau hat bereits begonnen. Die Gemeinden Niederlenz und Lenzburg haben jedoch mehrere Forderungen. Dabei sind sie sich fast einig – aber nur fast. Andrea Marti Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Gemeinderat Niederlenz, v.l.: Ariane Bhunjun, Rita Eigensatz, Vizeammann Anton Grob, Remo Gspandl und Ammann Jürg Link. Bild: zvg

769 Millionen Franken soll er kosten, der Ausbau der A1, der 2037 fertig gestellt werden soll. Mit diesem Geld sollen unter anderem ein Ausbau auf sechs Spuren, neue Ampeln und neue Überführungen realisiert werden. Niederlenz stört sich nun an den Ausbauplänen für die Autobahn, und das gleich aus zwei Gründen: wegen zu viel Lärm und zu viel Verkehr.

Zum grösseren Verkehrsaufkommen sagt Ariane Bhunjun, die zuständige Niederlenzer Gemeinderätin: «Der Kanton hat berechnet, dass in Niederlenz nicht mehr Verkehr aufkommen soll durch den Ausbau der Autobahn. Das ist aber nicht plausibel, wenn 3500 Fahrzeuge zusätzlich zum Anschluss Lenzburg sollen. Zudem: Wenn eine Autobahn ausgebaut wird und deswegen weniger Stau entsteht, werden Leute vom öffentlichen Verkehr aufs Auto umsteigen - also werden wir im Niederlenzer Zentrum noch mehr Verkehr haben.»

Ganz gegen den Ausbau ist der Niederlenzer Gemeinderat trotzdem nicht – er fordert lediglich vom Kanton, dass das zukünftige Verkehrsaufkommen neu berechnet wird. Das schreibt die Gemeinde in ihrer Vernehmlassungsantwort zum Baukonzept.

Niederlenz: «Fordern flankierende Massnahmen»

Entsprechend den Berechnungsresultaten fordert Niederlenz «flankierende Massnahmen» vom Kanton, die den Mehrverkehr abfedern sollen. Das könnte etwa eine Temporeduktion auf der Niederlenzer Hauptstrasse sein, erklärt Ariane Bhunjun.

Ariane Bhunjun, zuständige Niederlenzer Gemeinderätin. zvg

Ganz konkrete Massnahmen möchte sie aber nicht fordern, denn: «Wir im Gemeinderat sind keine Experten der Verkehrsmodellberechnung und möchten deshalb primär, dass die zuständigen Expertinnen Vorschläge machen. Für die Entlastung des Dorfkerns, als Durchfahrtsstrecke zum Anschluss Lenzburg, wäre ein Tempo-30-Abschnitt aber eine Notwendigkeit.»

An der Lärmbelästigung stört sich Niederlenz aufgrund der Topografie: «Wegen der Lage von Niederlenz direkt am Hügel und der Autobahnbrücke ist die Lärmbelastung für das Dorf grösser, als vom Kanton behauptet», so Bhunjun, und fordert Massnahmen:

«Lärmschutzwände reichen nicht, das sind nur Pflaster, die das Problem nicht lösen. Was wir brauchen, ist eine Vollüberdeckung.»

Eine Komplettüberdachung sei zudem ökologischer als Lärmschutzwände, sagt Bhunjun. «Auf dem Dach könnte man Grünflächen bauen oder Sonnenenergie gewinnen, eine Möglichkeit wären auch Spielplätze und andere Aufenthaltsräume für die Öffentlichkeit», sagt Bhunjun. «So könnte die Fläche sinnvoll genutzt werden.»

Das Geld für den Bau einer Vollüberdachung wäre laut Bhunjun vorhanden, wäre doch das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Ausbaus auch mit höherem Budget noch angemessen.

Lenzburg fordert Vollüberdachung - aber mit Fotovoltaikanlage

Auch Lenzburg fordert zusätzliche Massnahmen, um die Lärmbelastung, die durch den Ausbau entstehen könnte, abzuschwächen. «Es müssen Lärmschutzmassnahmen getroffen werden, welche über das gesetzlich notwendige Minimum hinausgehen», schreibt der Stadtrat in einer Stellungnahme. Ausserdem, so der Stadtrat weiter, sei die Lücke in der Lärmschutzwand zwischen der Halbüberdeckung und dem Viadukt zu schliessen.

Stadtammann Daniel Mosimann. Screenshots Von Videos Der Stadt Lenzburg

Die Forderung des Gemeinderats Niederlenz, den Autobahnabschnitt zwischen den beiden Gemeinden komplett zu überdachen, unterstützt auch Lenzburg – allerdings nur zum Teil. Statt Flächen, die für die Öffentlichkeit zugänglich wären, fordert der Lenzburger Stadtrat, dass Fotovoltaikanlagen installiert würden, wie Stadtammann Daniel Mosimann auf Anfrage schreibt.

Ausserdem fordert auch Lenzburg, dass Mehrverkehr verhindert wird. Konkrete Vorschläge, wie das erreicht werden soll, hat der Stadtrat indes noch nicht.

