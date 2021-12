Baurechtsvertrag mit Stiftung Schürmatt einstimmig genehmigt

Baurechtsvertrag Einstimmig: Katholiken stimmen dem Baurechtsvertrag mit der Stiftung Schürmatt zu Aus 1 mach 3: Die Stiftung Schürmatt will die heute am Standort Zetzwil konzentrierten Wohn- und Beschäftigungsplätze auf drei Standorte verteilen, mitunter auf Gontenschwil. Hier hat die Katholische Kirchgemeinde Menziken-Reinach ein grosses Stück Land an der Dorfstrasse. Dieses gibt sie der Schürmatt nun im Baurecht ab, der Entscheid ist am Dienstagabend gefallen. Katja Schlegel 09.12.2021, 05.00 Uhr

Die Stiftung Schürmatt in Zetzwil will die maroden Bauten ersetzen und auf drei Standorte verteilen. Einer dieser Standorte ist an der Dorfstrasse in Gontenschwil, auf dem Land neben der Peugeot-Garage. Katja Schlegel/ «Aargauer Zeitung»

Die Katholische Kirchgemeinde Menziken-Reinach gibt ihr Land an der Dorfstrasse in Gontenschwil im Baurecht für 70 Jahre und für einen jährlichen Zins von knapp 27'000 Franken an die Stiftung Schürmatt ab. Das hat die Kirchgemeindeversammlung am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Bereits am Montagabend hat der Stiftungsrat der «Schürmatt» dem Baurechtsvertrag zugestimmt.

Für Werner Sprenger, Direktor der «Schürmatt», ist das ein guter Tag. In drei Wochen geht er in Pension; den Baurechtsvertrag aufzugleisen, war ihm ein grosses Anliegen. «Dass uns die katholische Kirche mit diesem Ja den Weg freigibt und uns ihr Vertrauen für 70 Jahre ausspricht, zeugt von Mut, Weitsicht und Grosszügigkeit. Das freut mich sehr.»

Der Zeitplan für die Umsetzung reicht weit

Geplant ist, dass die «Schürmatt» in Gontenschwil fünf Wohnungen mit 30 Wohnplätzen baut. Entstehen sollen auch 30 Beschäftigungsplätze. Ein zweiter Standort für weitere 18 Wohn- und 34 Beschäftigungsplätze wird noch gesucht.

Somit würden die 78 Wohn- und 60 Beschäftigungsplätze, die sich bislang am Hauptstandort in Zetzwil befinden, auf drei Standorte verteilt. Die in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten in Zetzwil sollen ebenfalls ersetzt werden. «Mit dieser Verteilung möchten wir unsere Klientinnen und Klienten besser in die Gesellschaft integrieren und ihre Selbstständigkeit fördern», sagt Sprenger.

Der Zeitplan für diese Verteilung reicht weit, bis ins Jahr 2027: Die Bauvorhaben müssen vom Kanton absegnet werden. Weiter wird ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt, das rund ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Unter dem Strich heisst das: Der Baustart für die Neubauten in Gontenschwil (und dem noch offenen Standort) ist im Frühling 2025 angedacht, der für den Ersatz der Immobilien in Zetzwil im Frühling 2026. Bezogen werden könnten die Neubauten im Frühling 2026, die Ersatzbauten in Zetzwil Anfang 2027.