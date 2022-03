Verwaltungsgericht stoppt das Baumfällen am Mitteldamm

Baumdrama am Mitteldamm Verwaltungsgericht stoppt das Baumfällen, die meisten der 21 Eschen sind aber schon weg Dienstagmorgen in der Frühe standen Baumschützer erneut am Mitteldamm und versuchten, das weitere Fällen der 21 Eschen zu stoppen. Nach offenbar unschönen Szenen kam der Anruf aus Solothurn, der einen Fällstopp verfügte. Daniel Vizentini 1 Kommentar 29.03.2022, 16.20 Uhr

Vorerst gestoppt: Die Eniwa muss ihre Sicherheitsholzerei sistieren. Zirka 15 von 21 betroffenen Bäumen seien aber bereits gefällt. Daniel Vizentini

Als gestern kurz nach dem Mittag der Holzschlag beim Mitteldamm in Aarau/Erlinsbach SO begann, waren die Baumaktivisten nicht mehr vor Ort. In grosser Eile verfasste Leo Keller, Präsident des «Vereins Rettet den Mitteldamm», eine Beschwerde gegen die Erlaubnis des Rechtsdiensts vom Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, zirka 21 Bäume fällen zu lassen – aus Sicherheitsgründen, wie die Eigentümerin Eniwa ihrerseits klarstellte.