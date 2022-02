Was die Schliessung der Valiant-Filialen für Wynental bedeutet

Banken im Wynental Der einst bedeutsame Bankenplatz wird weiter ausgedünnt: Was die Schliessung der Valiant-Filialen für das Wynental bedeutet Die Valiant Bank baut ab – die Retailbank will rund einen Viertel ihrer Geschäftsstellen streichen, um profitabler zu werden. Vier davon befinden sich im Aargau. Damit verschwindet in drei Gemeinden die letzte Bank im Dorf – zwei bangen sogar um ihren Bancomaten. Daniel Vizentini und Florian Wicki Jetzt kommentieren 22.02.2022, 18.35 Uhr

Vier Filialen will die Valiant 2022 im Aargau schliessen – wie zum Beispiel jene an der Hauptstrasse in Gränichen. Florian Wicki

Knapp ein Jahr, nachdem die UBS die Schliessung ihrer Geschäftsstelle in Reinach bekanntgab, folgt nun die Valiant-Bank mit einem ähnlichen Schritt: Gleich vier Filialen werden geschlossen. Betroffen sind diejenigen in Gontenschwil, Gränichen, Beinwil am See und Boniswil. Die Kundenzentren in Suhr, Oberentfelden, Unterkulm, Seon und Seengen werden fortgeführt, klassische Valiant-Bankschalter gibt es noch in Aarau, Reinach und Schöftland. Bei Letzterem wurde das Bankgebäude letztes Jahr den Ortsbürgern verkauft.

Dass die Valiant in der Region so präsent ist, hat einen geschichtlichen Hintergrund: 2002 fusionierte die Berner Valiant-Gruppe mit der Luzerner Regiobank (LRB) und der Aargauer Interregio Bank (IRB) mit Sitz in Reinach. Diese wiederum ging 1998 aus einem Zusammenschluss zwischen der Schöftler Bank Suhrental, der Bank Reinach und der Bank in Menziken hervor.

Mit dem Wirtschaftswachstum dank Tabak- oder Aluminiumindustrie wurde das Obere Wynental schon 1852 mit der Gründung der «Bank in Menziken» zu einem Bankenplatz. So bedeutsam die dortige Bankengeschichte war, so stark hat sich die Situation in den letzten 25 Jahren gewandelt. Zuerst noch mit einer Expansion: Die Raiffeisenbank zum Beispiel stiess neu nach Reinach und Unterkulm vor. 2013 eröffnete die UBS die Filiale in Reinach, die sie 2021 wieder schloss. Und die Hypothekarbank Lenzburg witterte 2011 die Gelegenheit und eröffnete eine Filiale in Menziken – am Waagplatz, wo die Valiant kurz zuvor ausgezogen war.

Die «Hypi» wurde explizit von der damaligen Frau Gemeindeammann Annette Heuberger angefragt, sagte damals Hypi-Chefin Marianne Wildi. Heute sagt sie: Der Schritt nach Menziken habe sich auch zehn Jahre danach gelohnt. «Wir sind sehr zufrieden mit unserem Standort in Menziken. Unser Team vor Ort ist mit der Bevölkerung stark vernetzt und konnte sich in der Region gut etablieren.»

Aus ihrer Sicht wird sich die Geschichte aber nicht wiederholen: «Zurzeit planen wir keinen aktiven Ausbau unserer Standorte mit Geschäftsstellen.» Mit physischen Standorten in Suhr, Menziken und Seon könne die Bank die Region bereits gut abdecken. Digitalisierung hin oder her: Die Hypi will an ihrem Netz festhalten.

«Filialen lohnen sich heute noch – wenn auch das Kundenverhalten sich ändert und wir uns diesem anpassen müssen. Die zwei Jahre Corona haben die Menschen stark geprägt, digitaler Konsum ist zur Gewohnheit geworden.»

Deshalb plane die Bank nun, ihre Geschäftsstellen baulich nach diesen neuen Bedürfnissen auszurichten.

2011 gab es in Menziken heftige Reaktionen bei der Valiant-Schliessung

Die Schliessung der Valiant in Menziken vor bald elf Jahren führte zu teils heftigen Reaktionen. Auf dem damals neuen Kreisel Oberdorf zum Beispiel wurde mit kuriosem Kreiselschmuck protestiert: Unbekannte stellten dort zweimal einen Sarg in den Valiant-Farben auf. Vor der Filiale am Waagplatz stand zudem ein lilafarbenes Grabkreuz mit der Nachricht: «Als Bank in Menziken geboren, als Valiant gestorben.»

Filialschliessungen gab es in der Region zuletzt auch bei der definitiven Eingliederung der Neuen Aargauer Bank (NAB) in die Credit Suisse: Betroffen waren die NAB-Filialen in Unterkulm, Seengen, Unterentfelden und Buchs. 17 Gemeinden in der Region haben auch keinen Bancomaten mehr. 2016 bemühte sich etwa Teufenthal um einen letzten Bancomaten im Dorf – vergebens.

Die Valiant-Bank in Reinach, wo die Wyna das halbe Gebäude unterquert. Peter Siegrist

(15.4.2011)

Gränichen: «Kunden werden abspringen»

Dass die Valiant-Bank nun vier ihrer Filialen in der Region schliessen will, bedauern die betroffenen Gemeinden erwartungsgemäss sehr. In Gränichen ist die Valiant im historisch wichtigen, früheren Bahnhofsgebäude an der Kantonsstrasse. Der Gränicher Gemeindeammann Peter Stirnemann wurde am Freitag, wie alle anderen betroffenen Ammänner, von der Valiant telefonisch vorinformiert. Auf Anfrage sagt er, dass er die Schliessung nur bedingt nachvollziehen könne:

«Wenn man Reingewinne und Boni der Banken sieht, sollte doch der Weiterbestand eines Standorts in einer Gemeinde mit 8500 Menschen möglich sein.»

Viele Personen könnten oder wollen gewisse Geschäfte nicht digital erledigen. «Ich glaube, das wird zu wenig berücksichtigt», sagt Stirnemann. «Ich denke, dass bei der Valiant nun einige Kunden abspringen werden.»

Doch der Rückzug sei auch teilweise verständlich: Eine Filiale zu unterhalten, sei teuer. Und wenn sie nicht genügend gebraucht werde, dann lohne es sich wohl nicht. «Wir alle sind da nicht ganz unschuldig.»

In Gränichen ist die Valiant derzeit noch im ehemaligen Bahnhofsgebäude an der Hauptstrasse. Florian Wicki

Gränichen steht immerhin nicht besonders schlecht da: Nebst einer Raiffeisen-Filiale kann die Gemeinde auch auf eine Niederlassung der Aargauischen Kantonalbank zählen. Gerade in Gränichen, wo in den letzten Jahren so viel Wohnraum gebaut wurde, dürfe das Hypothekargeschäft mit persönlichem Kontakt zu den Bankangestellten eine wichtige Rolle spielen.

Gontenschwil: Mindestens einen Bancomaten will der Gemeinderat behalten

Ein paar Kilometer weiter oben im Tal, in Gontenschwil, ist man gelinde gesagt auch nicht glücklich, wie Frau Gemeindeammann Renate Gautschy sagt:

«Der Zeitpunkt kam überraschend und wir bedauern es ausserordentlich. Für das Dorf ist der Wegzug der Valiant ein Verlust.»

Die wirtschaftlichen Überlegungen der Bank findet sie nachvollziehbar, auch wegen der veränderten Kundenbedürfnisse mit der Digitalisierung. Diese vermöge aber den direkten Kontakt nicht zu ersetzen, sagt Gautschy. Sie findet es schade, dass keine andere Lösung gefunden wurde: «Allenfalls wäre eine Reduktion der Öffnungszeiten ausreichend gewesen. Aber es ist nicht ‹üblich›, solche Veränderungen zu diskutieren.»

In Gontenschwil schmerzt der Wegzug laut Gautschy besonders, da sich danach keine Bank mehr im Dorf befinden wird:

«Der Gemeinderat setzt sich nun vehement dafür ein, dass im Minimum der Bancomat der Valiant im Dorf bleibt. Das werden wir der Bank mit einem Schreiben mitteilen, mündlich habe ich diesem Anliegen bereits Ausdruck gegeben.»

Boniswil: «Die ältere Bevölkerung nicht noch mehr ausschliessen»

Auch um den Hallwilersee herum schmerzt der Wegzug von Valiant. So hat der Gemeindeammann von Boniswil, Rainer Sommerhalder, der Bank ebenfalls sein Bedauern ausgedrückt. Doch: Aus Sicht eines gewinnorientierten Unternehmens sei es nachvollziehbar. «Welche Rolle Werte wie Kundenbindung und Präsenz dabei spielten, kann ich nicht beurteilen.» Das Verschwinden der Bank aus Boniswil sei aber definitiv ein Wertverlust für die Gemeinde.

Sommerhalder gibt zu bedenken, dass nicht alle Menschen ohne Mühe auf digitale Ersatzlösungen umschwenken können:

«Man muss aufpassen, dass man damit eine Generation, die bereits unter der Pandemie besonders zu leiden hatte, nicht noch mehr ausschliesst.»

Sommerhalder denkt dabei vor allem an die älteren Menschen, die nicht mit Handys und digitalen Produkten aufgewachsen sind. Auch Boniswil hätte, nimmt Valiant den Bancomaten gleich mit, keine weiteren Geldautomaten mehr im Dorf.

Beinwil am See: «Wegfall der Poststelle war deutlich schlimmer»

Entspannter beobachtet man den Wegzug der letzten Bank im Dorf in Beinwil am See. Laut Gemeindeammann Peter Lenzin ist es zwar für eine Gemeinde nie glücklich, wenn Arbeitsplätze verschwinden – Valiant beschäftigt in Beinwil am See derzeit zwei Personen. «Die Bank hat uns versichert, dass die beiden ein Angebot erhalten, zukünftig in der Filiale in Reinach zu arbeiten», sagt er, der sich mit der Situation abgefunden zu haben scheint. Da die Filiale schon lange keine klassische Schalterbank mehr war, schmerze der Verlust der Geschäftsstelle nicht ausserordentlich:

«Der Wegfall der Poststelle hat uns deutlich mehr getroffen.»

Für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen aber, für die der Wegzug der Valiant-Filiale eine grössere Herausforderung darstelle, sei nun die Bank gefragt, mit kreativen Mitteln Lösungen zu finden, so Lenzin.

Und schliesslich denkt er auch an die Liegenschaft der Valiant am Böjuer Löwenplatz: «Der Gemeinderat hofft, dass das Gebäude in Zukunft nicht einfach leer steht. Es wäre schön, wenn sich ein neues Gewerbe findet.»

