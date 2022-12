Bahnhofstrasse Aarau (9) Fürs Rendezvous an die Bahnhofstrasse: Warum die Confiserie Brändli der sicherste Ort für das erste Date war Seit 120 Jahren gehört die Confiserie Brändli zu Aarau, seit 100 Jahren ist das Haus an der Bahnhofstrasse 37 der familieneigene Hauptsitz. Hier wurde nicht nur die weltberühmte «Brändli Bombe» erfunden, hier trafen auch Amors Pfeile – unter dem strengen Blick von Martha Brändli. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Das Verkaufslokal an der Bahnhofstrasse um 1920. zvg/Familie Brändli

Um 12.29 Uhr herrschte Ruhe. Keine Gabel klapperte, kein Messer scharrte mehr, jedes Tischgespräch verstummte. Unaufgefordert. Es war Zeit für die Nachrichten über Radio Beromünster, es war Zeit für ihren Auftritt: Martha Brändli-Margot höchstpersönlich drehte jeden Mittag den Knopf an ihrem Radio – damals eine Rarität – und gemeinsam und andächtig wurde dem gelauscht, was an Berichten aus dem kriegsgebeutelten Europa aus dem Lautsprecher knarzte.

Und wehe, einer der Gäste schenkte der verordneten Stille nicht die nötige Aufmerksamkeit. Er lief ernsthaft Gefahr, das letzte Mal im Tearoom der Confiserie Brändli an der Bahnhofstrasse gespeist zu haben.

«Das waren noch Zeiten», sagt Enkel Mark Brändli (65) und lacht. Zeiten, in denen das Tearoom – von Martha Brändli 1942 nach englischem Vorbild eingerichtet – zum Aarauer Treffpunkt schlechthin für Rendezvous avanciert war. Nicht nur, weil es im ersten Stock lag und man damit geschützt war vor neugierigen Blicken.

Sondern insbesondere deshalb, weil jede Mutter ihre Tochter guten Gewissens gehen lassen konnte. Denn eines war gewiss: Unter Marthas Aufsicht wurde jeder wilde Junggeselle zum handzahmen Galanten. «Wenn meine Grossmutter aufpasste, traute sich keiner, eine Grenze zu überschreiten», sagt Mark Brändli.

Gegründet wurde «Brändli» nicht etwa in Aarau

Was wohl kaum einer weiss: Gegründet wurde das Unternehmen in Lenzburg. Arnold Brändli, jüngster Sohn einer Bözberger Bauernfamilie, hatte am Murtensee das Handwerk des Bäcker-Konditors gelernt. Nach seiner Rückkehr in den Aargau heiratete er Anna Ehrismann. 1893 eröffnete das Paar an der Aavorstadt eine Bäckerei mit Wirtschaft.

Die Firmengründer Arnold und Anna Brändli-Ehrismann. zvg/Familie Brändli

1902 ziehen die Brändlis nach Aarau, übernehmen eine Bäckerei an der Oberen Vorstadt, zwei Jahre später ziehen sie in einen Neubau im Gönhard (heute Sitz des Aargauischen Gewerbeverbands). «Aarau war damals eine aufstrebende Stadt, hier florierte die Industrie, es war die Zeit des Aufbruchs. Mit ihrem Umzug haben meine Urgrosseltern den Grundstein für den Erfolg des Unternehmens gelegt», sagt Mark Brändli. Die beiden gewinnen direkt Grosskunden wie das Kantonsspital und die Kaserne.

Vom Feldweg zur Zukunftsstrasse Vor rund 100 Jahren mauserte sich die Aarauer Bahnhofstrasse innert kürzester Zeit zu der mondänen Adresse, die sie noch heute ist. In einer losen Serie blickt die AZ auf grosse Würfe und visionäre Köpfe, von damals bis heute. Dies ist Teil 9 der Serie.

Der heutige Hauptsitz an der Bahnhofstrasse um 1920. zvg/Familie Brändli

1918 übernehmen Sohn Ernst und Schwiegertochter Martha, geborene Margot, das Geschäft; er gelernter Kaufmann mit einer Zusatzausbildung zum Konditor, sie eine Berner Zahnarztgehilfin. Die beiden verlagern die Geschäftstätigkeit, weg von klassischer Backware, vermehrt hin zu Konditorei- und Schokoladenprodukten.

1920 ziehen sie erneut um, an die neu beste Adresse Aaraus, 1922 kaufen sie die Liegenschaft: Es ist das Haus an der Bahnhofstrasse 37, seit 100 Jahren Hauptsitz der Confiserie Brändli. Hier wird 1924 auch die «Brändli Bombe» erfunden, entwickelt als Spezialität zum 100-Jahr-Jubiläum des Eidgenössischen Schützenfestes.

Ernst und Martha haben ein gutes Gespür für die Stadt bewiesen: Das Geschäft an der Bahnhofstrasse floriert, die wichtigsten Köpfe des Kantons gehen hier ein und aus, Politiker, Bankiers, Industrielle. Doch 1939 stirbt Ernst an Tuberkulose, Martha wird von einem Tag auf den andern alleinige Geschäftsführerin eines Unternehmens mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Daneben zieht sie drei Kinder gross.

Ernst und Martha Brändli-Margot. zvg/Familie Brändli

Womit die Nachfahren lange gerungen haben

Unter diesen Umständen erstaune ihre Strenge nicht, sagt Mark Brändli, aber die Strenge ging eben auch mit einem etwas übertriebenen Statusdenken einher, mit dem die Nachfahren lange rangen. «Sie hat das Unternehmen mit eiserner Hand geführt und duldete nur adrettes Publikum, das sich zu benehmen wusste», sagt Enkel Mark. Wer ihr als Gast nicht passte, habe das deutlich zu spüren bekommen. «Der hat keinen Fuss mehr hier hineingesetzt, verständlicherweise.»

Der Hauptsitz um 1940. zvg/Familie Brändli

Knapp 20 Jahre lang führt Martha Brändli das Unternehmen allein, bis 1958 ihr Sohn Peter Brändli, ein Jurist (das bringt ihm den Übernamen Dr. Praliné ein), ins Geschäft einsteigt und es 1973 nach dem Tod von Martha übernimmt.

Doch auch in der dritten Generation hat eine Frau die tragende Rolle inne: Nach dem Tod ihres Bruders Peter 1975 übernimmt Esther Gehring-Brändli. Ihr jüngster Sohn Andreas Gehring und dessen Partnerin Katharina Hagenauer, die heutigen Besitzer der Liegenschaft, stossen Anfang der Neunzigerjahre dazu. Operativer Leiter wird Mario Monaco.

2003 übernimmt die vierte Generation mit Peters Söhnen Nik und Mark Brändli und deren Ehefrauen José und Rita die Gesamtverantwortung. Seit 2014 ist die fünfte Generation im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung, die Ururenkel der Firmengründer: Marks Kinder Alexandra und Philippe und Niks Sohn Dominik Brändli.

«Die Confiserie weiterführen und mit einem solch tollen Team zusammenarbeiten zu dürfen, ist eine grosse Ehre, das Unternehmen schafft eine unglaubliche Identität. Natürlich bedeutet es auch eine grosse Verantwortung», sagt Alexandra Brändli (39), der Duft der Confiserie habe ihr Leben geprägt.

Die Geschäftsleitung der Confiserie Brändli in Aarau (v.l. Mark, Rita, Alexandra, Philippe und Dominik Brändli). Hannes Kirchhof

So schön aus der Zeit gefallen

100 Jahre «Brändli» an der Bahnhofstrasse; da ist viel passiert. Wo in der Nachbarschaft Häuser nicht abgerissen und neu gebaut wurden, sind längst andere Nutzer eingezogen oder/und haben sich Namen geändert. Auch die Confiserie selbst hat sich räumlich verändert, seit 2004 befindet sich die Manufaktur an der Mühlemattstrasse.

Aber am Haus an der Bahnhofstrasse ist immer noch fast alles, wie es immer war. Die Möbel, die Lampen so schön aus der Zeit gefallen. Die Wandbespannung so detailreich, dass man sich beim Betrachten verlieren kann, dazu die Reiterbilder zu Ehren der bis 1972 in der Aarauer Kaserne stationierten Kavalleristen, die daran erinnern, wie wichtig einst Armeeangehörige als Kunden für die Familie Brändli waren – es ist noch immer eine kleine Zeitreise, so ein Besuch im Tearoom.

Und doch. Es hat sich viel getan. Zum Guten hin, wie Mark Brändli sagt: «Den Ruf der etwas abgehobenen Adresse konnten wir abschütteln, bei uns sind alle Gäste herzlich willkommen, und zu unseren Mitarbeitenden haben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Viele von ihnen arbeiten seit Jahren, teils Jahrzehnten bei uns.»

Verändert hat sich natürlich auch sonst viel: «Brändli» hat verschiedene Partnerschaften ausgebaut, so zum Beispiel mit der Buchhandlung Schreiber in Olten oder dem Marktladen Berg und Tal in Zürich, aber auch mit dem KaDeWe (Kaufhaus des Westens) in Berlin, Globus, dem Jelmoli in Zürich sowie Loeb in Bern, um nur einige zu nennen. «Wir werden uns auch künftig an zusätzlichen Standorten weiterentwickeln», sagt Alexandra Brändli.

Die wichtigste Adresse bleibt aber die Aarauer Bahnhofstrasse: «Auch wenn wir hier nur Mieterin sind, ist das unser Mutterhaus, es ist das Herz unseres Unternehmens.» Und bald schon wird die Adresse doppelt geführt: Ab Ende 2023 werden die Produkte der Confiserie Brändli auch in der neuen Filiale von Orell Füssli Thalia AG am Bahnhof Aarau erhältlich sein.

