Als auf der Bahnhofstrasse noch das Bähnli rollte

Bahnhofstrasse Aarau (9) Als auf der Bahnhofstrasse auch noch das Bähnli entgegenkam 66 Jahre lang zwängte sich nebst all dem Verkehr auch die Komposition der Aarau-Schöftland-Bahn, später WSB, durch die Aarauer Bahnhofstrasse. Vor 55 Jahren fuhr sie das letzte Mal. Katja Schlegel 13.12.2022, 05.00 Uhr

Bis vor 55 Jahren fuhr die WSB via Bahnhofstrasse nach Schöftland (undatierte Aufnahmen aus der Sammlung der Familie Brändli). zvg/Confiserie Brändli

Der Wagen ist dicht behängt mit Wimpeln und Kindern, die Wimpel flattern am Fahrzeug, die Kinder winken aus den offenen Fenstern. Es ist Samstag, der 4. November 1967. Es ist eine der letzten Fahrten der einstigen Aarau-Schöftland-Bahn auf der Aarauer Bahnhofstrasse. Das Ende einer jahrzehntelangen Geschichte, der Anfang einer neuen.

Auf der Abschiedsfahrt durch die Bahnhofstrasse im November 1967 durften Aarauer Schulkinder im geschmückten Bähnli mitfahren. zvg

Mitten des 19. Jahrhunderts brach in der Schweiz das Eisenbahnfieber aus. Am 3. Juli 1845 stimmte der Grosse Rat in Aarau dem sogenannten «Eisenbahndekret» zu. 1856 fuhr der erste Zug der Basler Centralbahn (SCB) aus Olten in Aarau ein, aber nicht in der Bahnhofstrasse, sondern im Schachen. Da, wo heute das Gasthaus zum Schützen steht, war Endstation. Hier ungefähr befand sich Aaraus erster Bahnhof, vermutlich nicht mehr als ein einfacher Holzbau. Erst im Mai 1858 wurde der Schanztunnel eröffnet, zwei Wochen später nahm die Schweizerische Nordostbahn (NOB, Zürich) die Linie Brugg-Aarau in Betrieb.

Auf der Saxerschen Bleiche trafen die beiden Linien aufeinander; hier wurde nicht nur die Lokomotive gewechselt (von NBO-Lok zu SCB und umgekehrt), hier wurde 1859 das Bahnhofsgebäude eingeweiht.

Der Bahnhof Aarau 1866, noch fast allein auf weiter Flur. zvg/Sammlung Stadtmuseum Aarau

Natürlich hatte das Eisenbahnfieber auch vor den Tälern nicht Halt gemacht. Hier rösselte seit Jahr und Tag einzig die Postkutsche aus Aarau bergan. Ein romantisches Reisevergnügen war das aber fürwahr nicht; gute drei Stunden dauerte die Fahrt Aarau – Menziken über holprige und staubige Strassen. Ideen und Projekte gab es ab den 1850er-Jahren einige (Basel-Luzern durchs Suhrental oder Aarau-Menziken-Lenzburg durchs Wynen- und Seetal), doch wurde die Euphorie von der Regierung in Aarau immer wieder gedämpft. Und so fügte man sich ergeben, wie Paul Erismann in seiner Broschüre «Wie das Suhren- und Wynental zu ihren Bahnen kamen» schreibt.

Vom Feldweg zur Zukunftsstrasse Vor rund 100 Jahren mauserte sich die Aarauer Bahnhofstrasse innert kürzester Zeit zu der mondänen Adresse, die sie noch heute ist. In einer losen Serie blickt die AZ auf grosse Würfe und visionäre Köpfe, von damals bis heute. Dies ist Teil 8 der Serie.

Es sollte noch einige Anläufe brauchen, Komitees gebildet und Fehden ausgefochten werden, bis bei den Bahngesellschaften die Idee einer schmalspurigen Strassenbahn keimte. Damit stiessen sie bei den Talbewohnern aber auf heftige Gegenwehr, die insbesondere für den Güterverkehr gern eine richtige Bahn mit eigenem Trassee gehabt hätten und kein Bähnli, das sich den Strassen entlang schlängelte. Auf die Idee, dass Strassenbahnen dereinst zum Verkehrshindernis werden könnten, kam man offenbar nicht. So steht beispielsweise im «Bericht über die Eigentrassierung der WSB» des kantonalen Baudepartements vom Juli 1977, dass man damals der Ansicht war, «dass der Strassenverkehr (Pferdefuhrwerke) durch das neue Verkehrsmittel verdrängt werde» und deshalb 80 Prozent des neuen Bahntrassees in die bestehende Strasse verlegte.

Das Billett Aarau-Schöftland retour kostete 90 Rappen

Während die Wynentaler noch haderten, rauften sich die Suhrentaler zusammen. Im Dezember 1900 wurde der Spatenstich für die Aarau-Schöftland-Bahn ausgeführt, am 17. November 1901 wurde die Strecke eröffnet, am 19. November fuhr die letzte Postkutsche. Das Billett für eine Zugfahrt nach Schöftland und zurück kostete 90 Rappen. «Fabrikarbeiter und Schüler liess man noch billiger fahren, was einen guten Eindruck machte», so Erismann.

Die AS-Haltestelle auf dem Bahnhofplatz, noch vor dem Bau der Hauptpost. zvg/Postkartenbuch der Stadt Aarau

Die «Elektrische Strassenbahn Aarau-Schöftland», kurz AS, startete auf dem Bahnhofplatz, fuhr via Bahnhofstrasse auf den Rathausplatz (heute Aargauerplatz), um von da aus in die Obere Vorstadt einzubiegen. Dazu machte die Bahn aber keine Kurve, sondern machte eine Spitzkehre. Vor dem Bau hatten die Aarauer noch gewünscht, dass sich die Bahn noch tiefer in die Stadt hinein schlängelt. So sprach man von einer Linienführung vom Rathausplatz durchs Obertor zum Zollrain und von dort via Laurenzenvorstadt zum Bahnhofplatz. Aufgrund der hohen Baukosten und der Enge der Stadttore verzichtete man schliesslich darauf.

Bis 1967 machte die AS auf dem Rathausplatz (heute Aargauerplatz) eine Spitzkehre (undatierte Aufnahme aus der Sammlung der Familie Brändli). zvg/Confiserie Brändli

«Willkommen sei vom Tal der Suhr

Die längst ersehnte Schienenspur.

Es komme jetzt nur, wir wünschens all,

Die Schwester auch im Wynental.»

Inschrift über dem Eingang zum «Löwen» am Aarauer Rathausplatz (heute Regierungsgebäude am Aargauerplatz) am Tag der Einweihung der AS.

Die Verbindung zwischen Kreuzplatz und Gais noch vor dem Bau der Unterführung 1906. zvg/Postkartenbuch der Stadt Aarau

1904 wurde die Wynentalbahn eingeweiht, die Schwesterbahn, wobei die beiden Bahnen rechtlich unabhängig voneinander waren. Bis 1906 lag der Endhalt der Wynentalbahn beim Güterbahnhof in der «Gais», weil ein Kreuzen der vielen Gleise nicht möglich war. 1906 baute man die Unterführung zum Kreuzplatz hin und führte auch die Wynentalbahn bis auf den Bahnhofplatz. Bis 1924 teilten die beiden Bahnen sich die Station, bis die Wynentalbahn ihre Station an die Hintere Bahnhofstrasse verlegen musste – dem Eidgenössischen Schützenfest wegen. Man befürchtete, dass es sonst auf dem Kreuzplatz zu einem Verkehrschaos kommen würde.

Von der Bahnhofstrasse weg haben wollte man auch die AS, stand sie doch dem ständig zunehmenden Verkehr irgendwie immer und allem im Weg. Doch es sollte noch einmal über 40 Jahre dauern, bis auch die AS von der Bahnhofstrasse verschwand. Ein erstes Projekt wurde 1943 versenkt, weitere scheiterten an den Kosten oder wurden wegen den Plänen zum Nationalstrassenausbau auf die lange Bank geschoben. 1958 kam es wenigstens rechtlich zum Zusammenschluss: Die Wynentalbahn und die Aarau-Schöftland-Bahn fusionierten zur Wynental-Suhrentalbahn, kurz WSB.

Historische (undatierte) Aufnahme der Suhrentalbahn auf der Aarauer Bahnhofstrasse. zvg

Doch im November 1967 war es schliesslich so weit: Der 260 Meter lange Tunnel wurde eröffnet, die beiden Gleise zusammengeschlossen. Mit «Ereignis des Jahres» titelte das «Aargauer Tagblatt» die Berichterstattung, der «Mann von der Strasse» sei glücklich, «dass der immer unhaltbareren Verkehrssituation auf der Aarauer Bahnhofstrasse nun ein Ende gesetzt wurde; damit ist der leidgeprüfte Aarauer Automobilist mehr als zufrieden». Besonders stolz war man auf den Tunnel, wo die WSB «wie eine U-Bahn aus der Tunnelröhre ans Tageslicht klettert». Und der Redaktor schrieb weiter: «Andere Städte werden uns um diese Lösung beneiden.»

Artikel im Aargauer Tagblatt vom November 1967 zur Gleis-Zusammenlegung der WSB aus Menziken und Schöftland: Die WSB taucht an der Entfelderstrasse aus dem Tunnel auf. AT-Archiv

(November 1967)

