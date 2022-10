AarauAn der Bahnhofstrasse waren Schweinshalsplätzchen der Renner

Bahnhofstrasse Aarau (7) Schweinshalsplätzchen für die Bahnhofstrasse: Was Frau Doktor verschmähte, liebten die Soldaten Jacqueline Gantner-Rohr (94) ist Aarauerin durch und durch. Beim Bummel durch die Bahnhofstrasse erinnert sie sich an die Schulzeit im Pestalozzi-Schulhaus, an die heimlichen Besuche im Globus und die Pflichtbesuche bei all den Gastronomen. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Jaqueline Gantner im Tearoom Brändli in Aarau. Früher kaufte sie hier jeden Samstag den Angestellten ein Dessert. Mathias Förster

Sie marschiert zügig. Mit Stock und untergehakt, aber mit geradem Rücken und wachem Blick. Und einem Erinnerungsvermögen, dass es nur so sprudelt und quillt und wild hüpft zwischen den Themen, dabei aber so lustig erzählt, dass man an ihren Lippen hängt: Jacqueline Gantner-Rohr, 94 Jahre alt, Aarauerin durch und durch. Wenn eine aus alten Zeiten an der Bahnhofstrasse zu berichten weiss, dann sie.

Die frühsten Erinnerungen an die Bahnhofstrasse? Natürlich die einer Erstklässlerin. Wie alle Aarauer Kinder besuchte die sechsjährige Jacqueline die Primar im Pestalozzi-Schulhaus, gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Margrit. Bei ihrer Geburt 1928 hatten beide jeweils nicht viel mehr als ein Kilogramm gewogen, zäh waren sie beide, aber grundverschieden: Margrit mit den dunklen Locken, Jacqueline mit dem blonden Schnittlauchhaar. Und so verschieden das Aussehen, so unterschiedlich auch die Charaktere.

Margrit die Forsche, Jacqueline die Scheue, zumindest gegen aussen. Denn faustdick hatten sie es beide hinter den Ohren, gemeinsam mit der älteren Schwester Eva jedenfalls liessen die beiden beispielsweise Kirschkerne in die Trichter der Trompeten und Tubas kullern, wenn die Militärmusik nachts unter dem Schlafzimmer der Mädchen vorbeimarschierte und sie vom Schlafen abhielt. Ihr Schlafzimmer lag denn auch relativ exponiert, direkt über der Rathausgasse.

Ihren Eltern Jakob und Margrith Rohr-Suter gehörte das «Haus zum Adler», hier führte Vater Köbi das Lebensmittelgeschäft Kafi-Rohr, den Hauptsitz. Filialen gab es hinter dem Bahnhof (heute Senevita), beim Restaurant Kreuz beim Weinbergkreisel und am Gönhardweg. Ein Pack Narok-Kaffee aus der Rohr’schen Rösterei in der Milchgasse gehörte früher zur eisernen Reserve in Aarauer Küchenschränken.

Das Haus der Rohrs ist noch heute angeschrieben. Hier führte Vater Köbi das Lebensmittelgeschäft Kafi-Rohr. Mario Heller

Ohne das Zmorge aus dem «Brändli» wäre das Gspändli verhungert

Doch zurück zur Bahnhofstrasse, zurück ins Pestalozzi-Schulhaus. Auf dem Schulweg jeweils sei sie an einem verwilderten Garten vorbeigekommen, kurz nach der Bäckerei Furter, und jeden Morgen habe sie gehofft, da den Fuchs zu sehen. Und was Jacqueline Gantner bis heute nicht vergessen hat, ist die Lehrerin, die einem Schulgspändli jeweils vor der Schule bei «Brändli» gegenüber einen Zmorgen holte. «So mausarm war ihre Familie, dass sie ohne das Brötli verhungert wäre.»

Vom Feldweg zur Zukunftsstrasse Vor rund 100 Jahren mauserte sich die Aarauer Bahnhofstrasse innert kürzester Zeit zu der mondänen Adresse, die sie noch heute ist. In einer losen Serie blickt die AZ ein ganzes Jahr lang auf grosse Würfe und visionäre Köpfe, von damals bis heute. Dies ist Teil 7 der Serie.

Ja, sie habe viele solch armer Kinder in der Klasse gehabt, die meisten aus der Altstadt. Wer etwas auf sich hielt oder kein Geschäft in der Stadt betrieb, hatte längst ein Haus im Grünen gebaut, ausserhalb der Stadt, in einem der guten Quartiere. Hatte die verschachtelte, heruntergekommene Altstadt verlassen, in der die meisten Wohnungen noch nicht einmal ein eigenes Bad hatten.

Was war da für diese Kinder die Bahnhofstrasse mit ihren mondänen Gebäuden für eine fremde Welt, was für unerreichbare Güter standen da in den Schaufenstern, was lief einem da vor den Auslagen der Bäckereien und Konditoreien das Wasser im Mund zusammen!

Der Globus an der Bahnhofstrasse, heute Manor. zvg

Den Globus besuchte sie nur heimlich

An den prächtigen Globus erinnert sich Jacqueline Gantner natürlich auch, obschon die Besuche dort nur heimlich passierten. «Wir haben nicht eingekauft in den Warenhäusern», sagt sie.

Warenhäuser und Grossisten waren eine Bedrohung für Läden wie den ihrer Familie, die galt es zu boykottieren. Ebenso wie andere Unternehmen, deren Inhaber dem Vater nicht genehm waren. Noch nicht einmal der Konkurrenz wegen, da reichte ein Gerangel um ein Fischereipatent, eine «Fischenz», denn der Vater war ein leidenschaftlicher Fischer.

Und dann gab es natürlich die anderen, die Kunden, die meisten freundschaftlich verbunden. Tonnenweise Kaffee lieferten die Schwestern Rohr Bahnhofstrasse ab, Bahnhofstrasse auf an die verschiedenen Cafés, Restaurants und ins Bahnhofsbuffet der Paulis, dazu kiloweise Puderzucker, den sie an der Milchgasse mit angehaltenem Atem in die Tüten gefüllt hatten. Tag für Tag hotterte Jacqueline mit dem Lieferwagen kreuz und quer durch die Stadt und bis hoch in die Täler.

Der Bahnhof Aarau 1964 mit dem Bahnhofbuffet der Familie Pauli. Aus der Sammlung der Kantonalen Denkmalpflege Aargau. Kantonale Denkmalpflege Aargau

Und immer wieder musste die Familie in den belieferten Gaststuben einkehren; was habe sie sich doch jeweils gelangweilt, sagt Gantner noch heute, ob dem höflichen Geschwätz der Erwachsenen. «Aber es war Pflicht.» Pflicht, wie auch die tägliche Fahrt des Vaters zum Güterbahnhof in Zürich im feschen Amerikaner, um da das knackigste Gemüse und die prallsten Früchte einzukaufen.

Ein erhabenes Gefühl sei das gewesen, wenn sie ihn begleiten durfte, nur selbst fahren durfte sie nie. All die Fahrpraxis habe bei ihr nicht gefruchtet, sagt sie und lacht, ihr Mann habe bis zuletzt Angst gehabt, bei ihr ins Auto zu steigen.

Dann verliebte sie sich ausgerechnet in den Metzger

Als ihr Vater Mitte der Fünfzigerjahre das Rösten einstellte und die Lebensmittelgeschäfte abgeben wollte, lehnten die Mädchen ab. Eva und Jacqueline führten inzwischen den Zigarrenladen nebenan. «Das Lebensmittelgeschäft war nicht so meins.»

Doch dann verliebte sich Jacqueline Rohr in einen jungen Mann namens Hans, den alle nur Jan nannten: der Sohn von Metzger Gantner an der Kasinostrasse. «Der einzige Metzger in der Stadt, der die abgeschnittenen Plätzchen beinah zärtlich aufs Papier legte und sie nicht einfach draufklatschte.» Das ist ihr geblieben. Vielleicht, weil es sie selbst so viel Überwindung kostete, Fleisch anzufassen?

Jedenfalls stieg Jacqueline Gantner in den Familienbetrieb ihres Mannes ein, kümmerte sich vor allem um die Buchhaltung. Bis sie sich an das Fleisch gewöhnt hatte, «und man gewöhnt sich an alles». Wieder belieferte Jacqueline Gantner die vielen Restaurants der Stadt, statt mit Kaffee nun mit Fleisch, und kehrte mit ihrem Mann bei den Kunden ein. Sie bestellte einen Schnaps, Jan eine Ovi. Serviert wurde es immer verkehrt herum.

Reissenden Absatz fanden in den Gaststätten an der Bahnhofstrasse die Schweinshalsplätzchen: Was die Frau Doktor und die Frau Direktor wegen des Fetts nicht haben wollten, liebten die Soldaten aus der Kaserne, «handtuchdünn flachgeklopft und dick paniert».

Warum es bei Gantners exklusiv Chorizo gab

Jacqueline Gantner machte einiges anders, als es sich gehörte. Sie trug Hosen, weil es in der Metzgerei einfach zu kalt war für einen Rock, und phasenweise eine Perücke, weil die Zeit nie reichte, um zum Coiffeur zu gehen. Sie begrüsste die Kundinnen mit Namen und nicht mit dem Titel ihrer Ehemänner. Und sie behandelte ihr Personal ausgesprochen gut; bei Gantners bekamen die Angestellten Kost und Logis, man ass gemeinsam.

Und samstags holte Jacqueline Gantner bei «Brändli» nebenan für die Angestellten ein feines Dessert. Das sprach sich herum, nie hatten die Gantners Personalmangel. Und weil Jacqueline Gantner Italienisch und Spanisch sprach, kamen auch viele Einwanderinnen zu ihr. Fortan gab es in der Metzgerei Gantner Chorizo. Exklusiv.

Vor dem mächtigen Portal an der Bahnhofstrasse 49 bleibt sie stehen. Heute Sitz der Credit Suisse, ist es für Gantner die «Ersparniskasse» geblieben. Hier seien sie einmal im Jahr hingekommen als Familie, wenn der Vater der Mutter das Haushaltsgeld vom Konto abheben liess. «Da gab es für uns Kinder die wunderbarsten Täfeli», sagt sie und strahlt übers ganze Gesicht. Wie wohl damals, vor fast 90 Jahren.

