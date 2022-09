Durch diese Aarauer Schulhausgänge wehte Lokomotivenrauch

Bahnhofstrasse Aarau (6) Ein Tempel der Weisheit: Als sämtliche Aarauer Kinder unter einem Dach zur Schule gingen 1875 wurde das gewaltige Pestalozzischulhaus (damals noch Gemeindeschulhaus) bezogen. Ehemalige Schüler erinnern sich an ehrfurchtsvolle Momente, an Holzsäulen mit Marmoranstrich und an den Rauch der Lokomotiven, der bis in die Schulstuben drang. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Tempel der Weisheit: Das heutige Pestalozzischulhaus, gebaut 1875, anno 1890. Ursprünglich hiess das Haus Gemeindeschulhaus und beherbergte sämtliche Aarauer Schulklassen. ETH-Bildachriv / AAR

Was muss das für ein Anblick gewesen sein, dieses Schulhaus. Eine Wucht von einem Haus, ein architektonischer Paukenschlag, streng und monumental mit all den Pfeilern und Simsen, ein Tempel der Weisheit. Ein Bau, der sich gut und gerne mit Gebäuden in Zürich oder Bern messen konnte – und das mitten in einem noch spärlich bebauten Gebiet, da, wo der Wirt nebenan noch Kraut und Rüben direkt vor dem Gasthaus pflanzte und gegenüber die Bienen in den Obstgärten schwirrten: der Aarauer Bahnhofstrasse.

Hier, in diesem dank des 1859 eingeweihten Bahnhofs neuen und attraktiven Quartier, bauten die Aarauer ein Schulhaus für sämtliche Kinder der Stadt. Ein anständiges Schulhaus sollte es werden, eines, das seinem Namen und den Kinderscharen gerecht werden sollte. Den Grossteil des Geldes hatte die Stadt von Christoph Conrad geschenkt erhalten, einem ehemaligen Buchhalter. Sein Legat in der Höhe von 180’000 Franken entspricht heute einem Millionengeschenk. Emil Guido Hunziker schliesslich schenkte der Stadt das ideale Grundstück: den «Biergarten Ernst». Das war 1869.

Der Stadtrat setzte sich gegen die Architekten durch

Die Stadt handelte rasch. 34 Entwürfe entsprangen einem Wettbewerb, die Wahl fiel schliesslich auf Felix Kubly, einen ehemaligen Aarauer Kantonsschüler. Als Kubly 1872 verstarb, wurde die Arbeit dem Kantonsbaumeister Carl Rothpletz übertragen. Entgegen sämtlicher Architektenentwürfe mit der Hauptfassade gen Süden setzte sich der Stadtrat durch und verlangte – ganz Mode und nach geltendem Prestigegedenken – die Ausrichtung nach Norden, zur Bahnhofstrasse hin.

Die Ausrichtung des Hauses wurde von Süden auf Norden gedreht – aus Prestigegründen. Severin Bigler / CH Media

Wie der damalige Stadtarchivar Martin Pestalozzi zum 140-Jahr-Jubiläum des Schulhauses schrieb, erhielt Aarau einen lichtarmen Bau, erhellt von Gasleuchtern, «vor deren Zischen sich Schüler und Lehrer gleichermassen fürchteten». Die Räume für die Primarschule boten pro Jahrgang Platz für 60 Kinder, die für die Bezirksschule 40 und in der Handarbeit und im Zeichnen 30.

Eingeweiht wurde das Gemeindeschulhaus 1875 (erst 1927 wurde es zu Pestalozzischulhaus umbenannt). Bis dato hatten die Mädchen die Schule im heutigen «Silberhof» am Graben 22 besucht, die Buben die Knabenschule an der Hinteren Vorstadt (heute «Ex Libris»). Untermieterin seit der ersten Stunde ist die Handelsschule KV Aarau.

Aarau wuchs in den darauffolgenden Jahren stark und damit auch die Kinderschar; innert 30 Jahre stieg die Bevölkerungszahl um knapp 3700 Personen auf 9600. 1911 zogen die Bezschülerinnen- und schüler ins Zelglischulhaus, die Raumnot im Gemeindeschulhaus war vorerst gelindert.

Das Pestalozzischulhaus 1948. Eth-Bildarchiv / «Aargauer Zeitung»

Für die allermeisten Aarauer Kinder damals war das Schulhaus an der Bahnhofstrasse ein Gebäude, wie sie es noch nie in ihrem Leben betreten hatten, und die Bahnhofstrasse ein Ort mit grossstädtischem Flair, der mächtig Eindruck machte. Eine ganz andere Welt, gross und luftig und luxuriös, was für ein Gegensatz zu den verschachtelten Altstadthäusern und den kleinräumigen Häuschen in den Quartieren.

Erismann: Faszinosum Marmor-Fake-Säulen

Aus Zeiten, in denen es noch Gemeindeschulhaus hiess, berichtet mitunter Paul Erismann, Lehrer und Lokalhistoriker: Er beschreibt, wie er 1916 zum allerersten Mal ehrfürchtig in dieses mächtige Gebäude trat, mit Türen, so schwer, dass sie ein Knirps kaum zu öffnen vermochte, und wie sehr ihn die rosarot gestrichenen Säulen beeindruckten, die wohl Marmor vortäuschten, beim Klopfen aber hölzern tönten. Und dann, wie er jeweils mit über 60 Klassenkameradinnen und -kameraden in den engen Zweierbänken sass und mit Schiefertafel und Griffel hantierte, während von draussen der Lärm des Bahnhofs zu hören war, das Fauchen und Schnauben der Lokomotiven, sowie «die vielfältigen Pfiffe und Glockentöne samt den Zurufen des Personals. Und bis ins Zimmer war der Geruch des Lokomotivenrauchs wahrnehmbar.»

Mit dem Krieg kehrten vielerlei Nöte ein, eine der schlimmsten war die Kohlennot: Um Kohlen zu sparen, schloss die Stadt im Kriegsherbst 1917 das Zelglischulhaus und schickte die Bezler an die Bahnhofstrasse, wo nun über 1600 Kinder unter dem gleichen Dach unterrichtet wurden. Das Schulhaus war heillos überfüllt; jedes Zimmer wurde abwechslungsweise von mehreren Klassen benutzt. «Die freien Nachmittage an Mittwoch und Samstag fielen dahin, drastisch gekürzt wurden auch die Pausen. Es war ein ständiges Kommen und Gehen im Schulhaus, und oft dauerte es lange, bis jeder das richtige Zimmer gefunden hatte.»

Die Bahnhofstrasse – eine andere Welt

«Das war wirklich wie eine andere Welt, diese Bahnhofstrasse», sagt auch einer, der als Schüler ab 1952 mit dem Schulthek von der Telli ins Pestalozzischulhaus stiefelte: Der ehemalige National- und Regierungsrat Silvio Bircher (77), aufgewachsen in einem der letzten Einfamilienhäuser an der Maienzugstrasse. «In der Telli gab’s noch kein Quartierschulhaus, dafür weite Felder und Wiesen, wo wir Kinder ausgiebig spielen konnten, und dabei auch ab und zu den Landwirten verärgerten.» Nun stampften die Schulkinder Tag für Tag beim Metzger Stübi vorbei, wo noch halbe Schweine angeliefert wurden, den Tellirain hinauf. «Dann ging’s auf die Bahnhofstrasse», erinnert sich Bircher, «vorbei am repräsentativen Hauptpost- und den klassischen Bankgebäuden, bis uns das Pestalozzischulhaus in seiner ganzen grossstädtischen Eleganz verschlang.»

Silvio Bircher erinnert sich an seine Schulzeit im Pestalozzischulhaus. Katja Schlegel / «Aargauer Zeitung»

Die Faszination für die Bahnhofstrasse hat bei Silvio Bircher weit über die Primarschulzeit angehalten: «In die Bezirksschule rollten wir auf unsern Velos durch die Aarauer Paradestrasse weiter westlich, bunt gemischt in Gruppen von Mädchen und Burschen, bevor wir oben im organisatorisch strikt nach Geschlechtern getrennten Monumentalbau die Bez durchliefen. Auch in die damals noch einzige Kantonsschule im Aargau ging’s via Bahnhofstrasse. Ab und zu hatten wir Zwischenstunden, die verbrachten wir beim Zeitungslesen oder Jassen im alten Aarauerhof.»

Im selben Gebäude und im Säli des alten Bahnhofsbuffet folgten für den Gross- und Nationalrat bald Verbands-, Partei- und Kommissionssitzungen. Und wieder führte für ihn als Regierungsrat der Weg von seinem ständigen Büro beim Bahnhof an die Verhandlungen im Grossen Rat und die Sitzungen der Gesamtregierung an die Bahnhofstrasse Nr. 2, «dorthin, wo man nach der Kantonsgründung den alten Gasthof Löwen um zwei Seitenflügel erweitert und zum kantonalen Regierungsgebäude gemacht hatte». Und schon fast melancholisch sagt Bircher zum Schluss: «Die Bahnhofstrasse hat mir immer viel bedeutet, sie ist wie eine Art Lebenslauf für mich, und noch heute bin ich gerne auf dieser Strasse unterwegs.»

2018: Lernende bei ihrer Lehrabschlussprüfung (LAP) in der Aula des Pestalozzischulhauses. Chris Iseli / AAR

1953 wurde das Pestalozzischulhaus für die Kaufmännische Berufsschule umgebaut. 1976 wurde es unter Denkmalschutz gestellt; davor hatte dem Schulhaus gar der Abbruch gedroht: Wirtschaftskreise hatten den «alten Kasten» zu Gunsten einer Mall aus dem Weg haben wollen. 1980 firmiert das Haus als Handelsschule KV Aarau, 2014 wurde es totalsaniert.

