Erinnerungen al die Wirte-Ära Pauli im Bahnhofbuffet Aarau

Bahnhofstrasse Aarau (5) Erinnerungen an die Wirte-Ära Pauli: «Wenn er gekonnt hätte, wäre er mit dem Auto bis in die Gaststube gefahren» Unter der Wirtefamilie Pauli erlebte das Aarauer Bahnhofbuffet seine goldenen Zeiten. Kathi Turkier-Pauli blättert im Fotoalbum und erzählt die schönsten Anekdoten von «Vater Pauli», Ernst Pauli junior und Erika Pauli. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 27.06.2022, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ernst Pauli Senior an einer Personal-Weihnachtsfeier im Säli. Zvg / Aargauer Zeitung

«Doch», sagt Kathi Turkier und beugt sich noch etwas tiefer über das Buch. «Doch, das könnte er sein.» Muss es gar, denn dieser Platz war reserviert, und das wussten alle. Der Parkplatz gleich rechts neben der Tür gehörte Ernst Pauli junior, Chef des legendären Aarauer Bahnhofbuffets. Keinen Meter zu viel wollte er gehen, sagt die Tochter, «und wenn er gekonnt hätte; er wäre mit dem Auto bis in die Gaststube gefahren».

«Vom Feldweg zur Zukunftsstrasse» Vor rund 100 Jahren mauserte sich die Aarauer Bahnhofstrasse innert kürzester Zeit zu der mondänen Adresse, die sie noch heute ist. In einer losen Serie blickt die AZ ein ganzes Jahr lang auf grosse Würfe und visionäre Köpfe, von damals bis heute. Dies ist Teil 5 der Serie.

Wenn man über die Geschichte des Aarauer Bahnhofs spricht, dann kommt man um die Wirte-Ära Pauli nicht herum. Zwischen 1937 und 1985 kamen hier Banker, Pöstler und Regierungsräte zusammen, Pensionierte und Versicherungsvertreter, Bähnler und Kantonsschullehrer, eine lustige Mischung zwischen sitzledrigen Stammgästen und pressanten Zugreisenden.

Katharina Turkier-Pauli, genannt Kathi, Tochter der Bahnhofbuffet-Wirte Erika und Ernst Pauli junior. Zvg / Aargauer Zeitung

Passionierter Fischer und beharrlicher Nicht-Autofahrer

1937 kamen Frieda und Ernst Pauli-Zingg mit ihren Kindern Ernst (geboren 1921), Elisabeth (1922) und Eugen (1926) als Buffet-Pächter von Luzern nach Aarau. Sie, die Frau im Hintergrund, mitunter zuständig für die Wäscherei. Und er, der Senior, im Winterhalbjahr Berufsschullehrer an der Hotelfachschule Luzern, im Sommer Küchenchef in einem Engelberger Hotel, dazu Autor des Standartkochbuchs «Lehrbuch der Küche», ein gewissenhafter Koch und begnadeter Schreiber, passionierter Fischer und beharrlicher Nicht-Autofahrer. Er erfüllte sich den Wunsch nach einem eigenen Restaurant.

Der Bahnhof Aarau, undatiertes Bild. Sammlung Stadtmuseum Aarau / Aargauer Zeitung

Als die Paulis kamen, gab es im Aufnahmegebäude des Aarauer Bahnhofs ein Restaurant mit nur einem Gastraum und einer Küche im Obergeschoss. Bei einem Umbau 1951 wurde das Buffet deutlich vergrössert. Im Keller befanden sich nun riesige Kühlräume, in denen sich die Kinder ob der halben Schweine gruselten, und im Obergeschoss neu das Säli, wo von da an alles stattfand, was die Aarauer zu feiern oder abzuhalten hatten; Taufen, Generalversammlungen, Hochzeiten, Fischmöhli oder Parteisitzungen.

Eine junge Schöftlerin kommt wieder

Man kam nicht nur wegen der guten Küche, vor allem der Fischgerichte, und des guten Weines wegen ins «Büffet», man kam, weil es einem wohl war. «Mein Grossvater war ein sehr humorvoller, geselliger Mensch», erinnert sich Kathi Turkier. Einer, der gerne im Mittelpunkt stand. Und einer, der gerne ass. So habe sie als kleines Mädchen nicht verstehen können, warum sie sich die Schuhe selbst binden musste, während sich der Grossvater diese binden liess. Die Erklärung dafür liegt auf der Hand: «Er hat wirklich schampar gern gegessen, das hatte Folgen für seinen Bauch.»

Vater Pauli an seinem 70. Geburtstag, in einem Meer aus Blumen. Zvg / Aargauer Zeitung

Übrigens war das Schuhbinden nicht das einzige, das er gerne für sich erledigen liess. «Er war leidenschaftlicher Angler, konnte selbst aber nicht Auto fahren. Also mussten seine Schwiegertöchter ihn an die Aare chauffieren.» Später richtete er sich im Garten seines Hauses an der Dossenstrasse einen Teich mit eigener Fischzucht ein.

Ernst Pauli junior. Zvg / Aargauer Zeitung

1945 kam eine junge Schöftlerin als Lehrtochter ins Bahnhofbuffet, die später ein wichtiges Kapitel der Buffet-Geschichte schreiben sollte: Erika Gloor, damals 17 Jahre alt, mütterlicherseits aus der «Löwen»-Wirtefamilie Lüthy. Nach zwei Jahren zog es sie weiter, auf den Niesen, in Welsche, nach England. Doch als «Vater Pauli», so nannte man Ernst Pauli senior, sie 1950 wieder ruft, kehrt sie umgehend zurück, diesmal als Gouvernante. Denn da war mehr als die blosse Freude an der Arbeit: 1952 heiratete Erika Gloor Ernst Pauli junior. Die beiden bekamen zwei Töchter, Katharina, genannt Kathi (geboren 1953) und Susanna (1957).

Drei Goldmedaillen auf einen Schlag

Mit Erika Pauli beginnt die «goldene Ära»: 1954 gewinnt das Haus drei Goldmedaillen an der Hospes in Bern, der Schweizerischen Fremdenverkehrs- und internationalen Kochkunst-Ausstellung: Ernst Pauli senior in der Abteilung Fachliteratur, Eugen Pauli in der Abteilung Kochkunst und Erika Pauli in der Abteilung Tafelservice, Thema Kindergeburtstag.

Mit diesem Tischarrangement gewann Erika Pauli an der Hospes in Bern 1954 die Goldmedaille. Zvg / Aargauer Zeitung

1956 übernehmen Eugen und Ernst Pauli das Buffet, 1960 stirbt Vater Pauli 74-jährig. Die Brüder führen das Buffet bis 1965 gemeinsam weiter, danach übernimmt Eugen das Bahnhofbuffet Olten. Anfang der Siebzigerjahre wird das Aarauer Buffet auf zwei Klassen aufgeteilt; mit dem «Bahnhofbuffet 2. Klasse», genannt «Gade», eröffnet das erste Selbstbedienungsbahnhofbuffet der Schweiz. 1972 übernimmt das Paar ausserdem die erste Autobahnraststätte der Schweiz in Kölliken, das Restaurant Dreistern.

Der Bahnhof Aarau 1964 mit dem Bahnhofbuffet der Familie Pauli. Aus der Sammlung der Kantonalen Denkmalpflege Aargau. Kantonale Denkmalpflege Aargau / Aargauer Zeitung

Frau Pauli hätte nichts gegen eine Nacht im Gefängnis

In den beiden Betrieben arbeiten nicht nur die Eltern; auch die Töchter helfen mit, kaum dass sie alt und kräftig genug sind. «Mein Vater war im Wirteverein für die Lehrlingsausbildung zuständig, meine Mutter hat das Buffet mehr oder weniger allein geführt», erzählt Kathi Turkier. Das habe eine strenge Hand erfordert, ein klares Regime. Damals umfasste der Betrieb gut und gerne 50 Angestellte. Und weil es immer und überall an Hilfskräften fehlte, stellte die resolute «Frau Pauli» kurzerhand schwarz an. Die Bussen zahlte sie ohne zu Murren. «Als sie zum vierten Mal deswegen vor dem Richter stand, drohte der ihr, dass sie beim nächsten Mal ins Gefängnis wandere.» Sie habe nur trocken erwidert, dass sie sich darauf freue. Dann könne sie endlich einmal ausschlafen.

Erika Pauli im Juni 2008. Raphael Hünerfauth / AGR

Das Buffet wurde im ganzen Land für seine gute Küche bekannt. Jambalaya, ein Reis-Curry-Gericht, liebten die Gäste besonders. Aber vor allem liebten sie die Crèmeschnitten: Gross waren sie und einzigartig gut. 70 Rappen kosteten sie pro Stück. Kathi Turkier lächelt verschwörerisch; dank dieser Crèmeschnitten habe sie die Leute besser kennen gelernt, die Rappenspalter vor allem. «Unter der Woche bestellten die Banker grosszügig drei Schnitten auf Spesen, zwei noch für daheim. Und am Wochenende kamen die gleichen Männer und bestellten nur eine für die ganze Familie; sie sei so gross, dass man das unmöglich allein schaffe.»

Plötzlich stirbt der Patron

1974 stirbt Ernst Pauli junior überraschend, nur 53-jährig. Eine furchtbare Zeit. Von einem Tag auf den andern werden sämtliche Konti gesperrt, Erika Pauli ist handlungs- und zahlungsunfähig. Als verwitwete Frau droht sie sogar die Pacht auf das Buffet zu verlieren. Doch sie weiss sich zu helfen. «Wie immer», sagt Tochter Kathi. Auch die SBB haben ein Einsehen und lassen ihr das Buffet, wegen der jahrelangen guten Zusammenarbeit mit der Familie. Frau Pauli bewältigt nun alles allein: Das Buffet, die inzwischen zwei Autobahnraststätten Kölliken Süd und Nord, die 150 Angestellten, an 365 Tagen im Jahr. Bis 1985. Nach 48 Jahren endete die Ära Pauli im Buffet.

Die dritte Generation wäre bereitgestanden: Kathi und ihr Mann Christian Turkier, Sous-Direktor am Bahnhofbuffet Neuchâtel. Doch er war Libanese. «Die SBB sagten uns, dass wenn ein Schweizer sich auf das Buffet bewerben würde, dieser den Vorrang bekäme.» Ausserdem war das Buffet marode, hätte dringend saniert werden müssen. «Aber investieren wollte keiner, schon damals war klar, dass der Bahnhof abgerissen werden würde.» Deshalb und weil die Kündigungsfrist ein Jahr betrug, entschieden sich Christian und Kathi Turkier um. Sie übernahmen den «Bären» in Suhr, führten diesen 14 Jahre lang. 1999 übernahm Kathi Turkier von ihrer Mutter die Autobahnraststätten, 2009 verkaufte sie sie. Seither ist sie das, was sie ursprünglich hätte werden wollen: Künstlerin. Wie ihre Schwester Susanna auch.

Im Frühling 2008 wurde der alte Aarauer Bahnhof abgerissen. «Meine Mutter hatte Freude daran, dass etwas Neues entsteht, hat sich auf das neue Gebäude gefreut», sagt Kathi Turkier. Erika Pauli starb im Mai 2010, knapp zwei Monate vor der Eröffnung des neuen Bahnhofs.

Quellen: "Bahnhof Aarau - Chronik eines Baudenkmals", Michael Hanak, Hannes Henz, Ruedi Weidmann, 2011 Verlag Scheidegger & Spiess / Aarauer Neujahrsblätter 2019

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen