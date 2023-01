Bahnhofstrasse Aarau (11) Vom Banker bis zum Totengräber: Alle liessen sie ihre Kleider an der Bahnhofstrasse schneidern Robert Leutwyler wurde «der kleine Mann mit dem grossen Geschäft» genannt. Dem klein gewachsenen Mann gelang es, aus der 1910 eröffneten «Kleiderhalle» an der Bahnhofstrasse innert weniger Jahre das wichtigste Herrenmodegeschäft der Stadt zu machen. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Das Modehaus Leutwyler an der Bahnhofstrasse Aarau. zvg

Der Mann ist klein, nur gut 160 Zentimeter gross. Aber er hat ein gutes Näschen und ein goldenes Händchen noch dazu, das macht ihn zu einem der ganz Grossen: Robert Leutwyler-Christen, Sohn eines Handwerkers aus Lupfig, eröffnet am 17. September 1910 am Aarauer Bahnhofplatz eine «Kleiderhalle», als Gerant eines Genfer Textilunternehmens. Das Lithografieatelier Müller & Trüb (später Graphische Kunstanstalt A. Trüb & Cie.) hat hier 1908 direkt an der Ecke Bahnhofstrasse/ Bahnhofplatz anstelle eines prächtigen Gemüsegartens ein sechsgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus gebaut.

Die Lage des Hauses hätte besser nicht sein können: Direkt am Bahnhof und an den Endhaltestellen der Wynentalbahn und der Aarau-Schöftland-Bahn gelegen. zvg

Die Lage ist gut: Sowohl die Zugpassagiere der SBB als auch die aus den Tälern schwemmt es täglich an den grossen Schaufenstern der Kleiderhalle vorbei, die Wagen der Wynentalbahn und der Aarau-Schöftland-Bahn halten gar direkt vor der Ladentür.

Robert Leutwyler, der Firmengründer. zvg

Auf zwei Etagen verkauft Robert Leutwyler hier Herrenkleider und das so erfolgreich, dass er 1921, gut zehn Jahre nach der Eröffnung, das Warenlager und die Ladeneinrichtung vom Genfer Mutterhaus abkaufen und sich selbstständig machen kann.

Gefragt sind insbesondere Vestons und Anzüge aus Schweizer Halbtuch, ein roher Wollstoff, strapazier- und saugfähig, zu haben für zwischen 55 und 85 Franken. «Das war damals bereits ein kleines Vermögen», erzählt Heinz Leutwyler (75), Enkel des Firmengründers. Nobler war der Anzug aus Whipcord. Der war deutlich weniger kratzig, dafür aber noch teurer. «Der Träger konnte ihn aber jederzeit und gratis aufbügeln lassen», so Leutwyler.

«Vom Feldweg zur Zukunftsstrasse» Vor rund 100 Jahren mauserte sich die Aarauer Bahnhofstrasse innert kürzester Zeit zu der mondänen Adresse, die sie noch heute ist. In einer losen Serie blickt die AZ auf grosse Würfe und visionäre Köpfe, von damals bis heute. Dies ist Teil 11 der Serie.

1923 gliedert Leutwyler dem Verkaufsbereich ein Mass-Atelier an, auf Verlangen macht Schneidermeister Staudacher Hausbesuche. Robert Leutwyler trifft damit einen Nerv, das Geschäft gedeiht prächtig: «Fabelhaft, wie Leutwyler schafft», wird zum geflügelten Wort. «Im Volksmund wurde mein Grossvater ‹der kleine Mann mit dem grossen Geschäft› genannt», sagt Heinz Leutwyler.

Ein Glücksgriff mit Schneidermeister Luini

Ende der Zwanzigerjahre baut Robert Leutwyler das Sortiment aus und nimmt Konfirmanden-Anzüge und Kadettenuniformen auf. Anfang der Vierzigerjahre steigt die zweite Generation ins Geschäft ein: Robert junior und Hans. In dieser Zeit gelingt dem Firmengründer ein weiterer Glücksgriff: Aus 36 Bewerbungen sucht er den Tessiner Emilio Luini als neuen Schneidermeister aus. «Er liess ihn einen Massanzug schneidern», erzählt Heinz Leutwyler.

Keine einfache Aufgabe; zur geringen Körpergrösse kommt ein Bauch mit gewissem Umfang. Doch der Anzug sitzt wie angegossen. Luini bekommt einen Vertrag: Für 52 Stunden Arbeit von Montag bis Samstag kriegt er 500 Franken Lohn. Ferien gibt es im ersten Jahr eine Woche, ab dem zweiten Jahr zwei Wochen.

1943 stirbt Robert Leutwyler an einem Magen-Darm-Geschwür. Plötzlich, nur 64-jährig. Doch dem Erfolg des Unternehmens tut dieser Verlust keinen Abbruch: «Es war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, es war die Zeit des Aufschwungs.» Mann trägt Anzug, selbst zum Fussballspiel im Brügglifeld. Und wer etwas auf sich hält, leistet sich einen Massanzug, am besten natürlich einen von Leutwyler.

Luinis Können hat sich herumgesprochen: «Er war ein Künstler, ein unglaublich talentierter Schneider», sagt Heinz Leutwyler. Kommt dazu, dass nach dem Kriegsende alle ihre Rationierungscoupons einlösen wollen, bevor sie verfallen. «Man hat uns erzählt, dass die Kasse damals vor lauter Coupons überquollen sei.»

Nicht zu unterschätzen ist die Lage: «Die Bahnhofstrasse war Aaraus erste Adresse. Alle grossen Banken waren hier, der Schweizer Turnverein, Globus, das Aargauer Tagblatt, die Confiserie Brändli, Schild – das waren die grossen Namen», sagt Heinz Leutwyler. Natürlich habe auch die Altstadt gute Geschäfte gehabt, aber halt eben nicht Geschäfte dieser Art. «Hier galt auch ‹sehen und gesehen werden›.»

Der Blick in die Verkaufsräume des Modehauses. zvg

Im Atelier, in dem 1942 noch vier Personen arbeiten, sind es Ende der Vierzigerjahre bereits 30. Zu Spitzenzeiten verlassen pro Monat bis zu 60 Massanzüge das Atelier, für jeden braucht es 60 Arbeitsstunden. Der Durchschnittspreis liegt damals bei 400 Franken pro Anzug. Dazu kommen Spezialitäten wie Dienstanzüge für Bankpersonal, Uniformen für Polizisten, Talare für Pfarrer, Totengräbermäntel oder Pelerinen, ab den Fünfzigerjahren boomt der Verkauf von Ski-Kleidung.

Ausläufer Sommerhalder pedalt von morgens bis abends mit den Kleidern durch Stadt und Täler und bringt sie zur Anprobe, manchmal sogar am Sonntagmorgen noch vor der Kirche. «Eine Anprobe war jederzeit möglich, das war eines unserer Versprechen», sagt Heinz Leutwyler und lacht. Gewisse Herren haben das wörtlich genommen.

Heinz Leutwyler, Enkel des Firmengründers. Katja Schlegel

Die Leutwylers bauen neu - diesmal am Graben

1957 bekommen die Brüder Leutwyler die Kündigung. Die Firma Trüb hat die Liegenschaft an den Bankverein verkauft, der das Gebäude abbrechen möchte. Doch der Leutwyler AG bleibt genügend Zeit; Ende der Fünfzigerjahre kann sie das Eckhaus am Graben, die Samenhandlung Hoch & Cie, bekannt als «Samen-Mauser», kaufen. Das Haus wird abgerissen, 1962 wird der Neubau eingeweiht.

Das Geschäft hat sich in der Zwischenzeit verändert. Mass-Aufträge sind rückläufig, Konfektion ab der Stange wird immer populärer. Doch die Leutwylers – inzwischen hat mit Heinz und Peter die dritte Generation übernommen – passen sich an, behaupten sich dank Business- und Festkleidung, dank des Ateliers können sie auch Spezialwünsche erfüllen.

Die Familie Leutwyler kaufte Ende der Fünfzigerjahre die Samenhandlung «Hoch & Cie» am Graben. Zvg

Und doch endet die Geschichte Leutwyler 2010, 99,5 Jahre nach der Gründung. «Wir hatten in der Familie niemanden, der das Geschäft hätte weiterführen wollen.» Also verkaufen die Brüder die AG an die Suhrer Oelpool AG, mit allen Aktiven und Passiven. «Es war eine gute Lösung für uns, das veränderte Einkaufsverhalten bekamen auch wir zu spüren», sagt Heinz Leutwyler. «Aber die Unterschrift hat mich natürlich geschmerzt. Wir haben ein Lebenswerk beendet.»

2010 endet die Geschichte des Familienunternehmens Leutwyler. AAR

