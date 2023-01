Bahnhofstrasse Aarau (10) Mit angehaltenem Atem durch die Redaktionsstuben Rund 90 Jahre lang war das alte «Tagblatt»-Haus Teil der Aarauer Bahnhofstrasse. Maja Widmer-Waldvogel ist als Tochter der Hauswarte in dem Haus aufgewachsen. Und Dieter Weber hat aus dem Bauschutt einen Schatz gerettet. Was ihre Erinnerungen eint: Tabak. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 15.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das alte «Tagblatt»-Haus an der Bahnhofstrasse Aarau. zvg

Er fackelte nicht lange. Was da aus dem Schutt der Abbruchliegenschaft an der Bahnhofstrasse ragte, musste er retten. «Die Fassade war bereits abgebrochen, doch dahinter stand noch der zugemauerte Eingang zum früheren Tabakladen Fischer», sagt Dieter Weber. Was ihm da ins Auge stach, war nicht das, sondern was den Eingang flankierte: eine Werbescheibe der Zigarrenmarke Villiger. Weber rief einen befreundeten AZ-Wirtschaftsredaktor an.

Dieter Weber in seinem Haus in Aarau. Hier hängt die Villiger-Scheibe, die er beim Abbruch des «Tagblatt»-Hauses an der Bahnhofstrasse gerettet hat. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Es war das Gebäude des «Aargauer Tagblatts», welches im November 2003 abgebrochen wurde. Kurz zuvor war die Redaktion in die Telli verlegt worden, Meissner war an die Kasinostrasse gezogen. Das über 90-jährige Gebäude musste einem Neubau weichen, dem AZ-Medienhaus.

«Vom Feldweg zur Zukunftsstrasse» Vor rund 100 Jahren mauserte sich die Aarauer Bahnhofstrasse innert kürzester Zeit zu der mondänen Adresse, die sie noch heute ist. In einer losen Serie blickt die AZ auf grosse Würfe und visionäre Köpfe, von damals bis heute. Dies ist Teil 10 der Serie.

Jedenfalls übertrug sich Dieter Webers Aktivismus, die Abbrucharbeiten wurden unterbrochen. Weber bekam ein paar Stunden Zeit, die Glasscheibe zu retten. Seither hängt das gute Stück – mutmasslich in den Dreissigerjahren geschaffen – im Büro seines Hauses im Gönhard. Die Scheibe ist ihm lieb und teuer, wie er sagt.

Einst war hier ein Biergarten

Weber ist zwar kein gebürtiger Aarauer, hat selbst keine Erinnerungen an den längst verschwundenen Tabak-Fischer. Doch Weber ist in Sachen Tabak erblich vorbelastet: Sein Urururgrossvater Samuel Weber hatte 1838 in der Menziker Hasenwacht die erste Zigarrenfabrik gegründet und damit den Grundstein für das spätere «Stumpenland» gelegt. Fünf Generationen führten die Weber Söhne AG, bis die Produktion 1982 verkauft wurde – an Villiger. Dieter Weber selbst, Rechtsanwalt und Steuerexperte, war von 1999 bis 2014 im Verwaltungsrat der Villiger Söhne AG.

Seit 1876 befand sich an dieser Stelle der Biergarten der Brauerei Holzach. Das Haus ging 1902 an die Actienbrauerei Basel über, 1910 kaufte es die Aargauer Tagblatt AG, die an dieser Stelle ein neues Bürohaus samt Druckerei errichtete.

Auf dieser Ansicht ist rechts der Eingang zum Biergarten noch zu sehen (aus dem «Postkartenbuch der Stadt Aarau», M. Ernst und L. Kuhn). Postkartenbuch der Stadt Aarau

Seit 1869 war die Druckerei der 1847 gegründeten Zeitung (damals noch als «Aarauer Tagblatt», ab 1880 «Aargauer Tagblatt») an der Golattenmattgasse untergebracht; das Haus wurde nach dem Auszug der Zeitung an einen Coiffeur verkauft, der darin ein Badehaus für die Altstadtbewohnerinnen und -bewohner einrichtete, deren Häuser lange keine eigenen Badezimmer hatten (das Badehaus bestand bis 1973). In den Jahren 1912/1913 bekam das AT-Haus mit der Allgemeinen Aargauischen Ersparniskasse (heute CS) eine neue Nachbarin.

«Etwas Tolles, an dieser Lage zu wohnen»

Eine, für die quasi die Redaktionsstuben ein Daheim waren, ist Maja Widmer-Waldvogel (74), heute im Goldern-Quartier daheim. Ihr Vater Ernst Waldvogel war Hauswart im AT-Haus, ein Zwei-Meter-Hüne im Blaumann, energisch und gründlich, unterstützt von seiner Frau Ernesta, von allen Stini genannt. Die Familie wohnte ab Mitte der Fünfzigerjahre in der Dachgeschosswohnung. Eine Wohnung, so grosszügig geschnitten, dass die Mädchen im Gang Dartpfeile schmeissen konnten.

Ernst und Ernesta Waldvogel waren die Hauswarte im alten «Tagblatt»-Haus. zvg

Doch das war nicht das einzig Spezielle: «Das war natürlich schon etwas Tolles, an dieser Lage zu wohnen», sagt Maja Widmer. Da, wo das Leben pulsierte, wo die wichtigen Männer zur Arbeit eilten und die feinen Damen einkauften, wo die Aarau-Schöftland-Bahn vorbeirollte, wo alles schicker war als überall sonst in Aarau. Als Primarschülerin habe sie es vor allem genossen, für ins Pestalozzischulhaus nur einmal über die Strasse zu müssen. «Um diesen Schulweg haben mich die anderen beneidet.»

Ernst Waldvogel in seinem Element – und im obligaten Blaumann. zvg

Das Haus hatte drei Eingänge: den Haupteingang via Bahnhofstrasse, zwischen der Buchhandlung Meissner und dem Büro des Zeitschriftenverlags, einen Seiteneingang von der Ersparniskasse her und einen Hintereingang, «der spannendste von allen»: Erst durch die Druckerei und die Setzerei ging es mit dem Warenlift hoch, quer durch die Kantine und die Redaktion und von da wieder über die Treppe hoch in die Wohnung.

Immer ein Erlebnis sei das gewesen, der Gang durch die Redaktionsstuben. Eines, für das man vor dem Öffnen der Lifttüren nochmals tief einatmen musste. «Die Herren Redaktoren rauchten allesamt in ihren Büros, und das nicht zu knapp», sagt Widmer und lacht.

Im Herbst 2005 wurde der Neubau, das AZ-Medienhaus, mit der raffinierten Glasfassade eingeweiht. Die AZ-Medien-Gruppe zog damals mit Teilen der Redaktion, Radio Argovia und der Buchhandlung Meissner (Tochterfirma bis 2007) in den Neubau ein. Die Redaktion zog im Dezember 2009 in den Newsroom in der Telli, Radio Argovia im Mai 2021.

Das AZ-Medienhaus an der Bahnhofstrasse Aarau. Severin Bigler / CH Media

Auch wenn es das «Aargauer Tagblatt» seit der Fusion mit dem «Badener Tagblatt» 1996 zur «Aargauer Zeitung» schon längst nicht mehr gibt: Für ganz viele ist und bleibt die Zeitung ihr «Tagblatt». Und was für die Zeitung gilt, gilt auch für das Haus: Es ist und bleibt für viele das «Tagblatt»-Haus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen