Aarau: Mietwohnungen im Neubau Bahnhof Süd sind sehr begehrt

Bahnhof Süd Aarau Wohnen am Bahnhof Aarau ist sehr beliebt: Fast alle Mietwohnungen der ersten Neubauetappe sind schon weg In einem halben Jahr sind die ersten Wohnungen der neuen Wohn- und Geschäftsüberbauung Bahnhof Süd bezugsbereit. In der Vermietung gingen sie weg wie warme Weggli. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 18.10.2022, 20.24 Uhr

Der Westtrakt (links im Bild) ist schon im kommenden Frühling bezugsbereit, der Osttrakt dann Ende 2023. Mathias Förster

Der Neubau Bahnhof Süd ist auf Kurs. Schon im Februar soll der Westtrakt (Bauherrschaft ist die Metro Liegenschaften AG) bezogen werden können. Ende 2023 ist dann auch der Osttrakt (Bauherrschaft: Aargau Verkehr) fertig. Es zeigt sich: Die Wohnungen (in den Geschossen 3 bis 6) sind heiss begehrt. Nur zwölf Tage nachdem die 40 Wohneinheiten des Westtrakts Anfang August in die Vermarktung gingen, war die Hälfte bereits reserviert. Heute sind nur noch zwei zu haben.

So sehen die Gebäude an der Hinteren Bahnhofstrasse dereinst aus.

«Die Nachfrage war sehr gut», bestätigt Hans Setz, Vorsitzender der Geschäftsleitung und VR-Delegierter der Gross Generalunternehmung AG. «Geschätzt wird vor allem die Lage – für die Minimierung des Arbeitsweges – sowie die Architektur beziehungsweise das Design der Wohnungen. Das Gros der Mieter kommt aus der näheren und weiteren Umgebung von Aarau. Nur vereinzelte Mieter wohnen derzeit noch in Zürich.»

Visualisierung einer der Wohnungen.

Die Wohnungen, angepriesen als «ideal für Singles und Paare, die gerne unterwegs sind», haben zwischen 1,5 und 3,5 Zimmer. Keine ist grösser als 87,5 Quadratmeter. Eine 2,5-Zimmer-Wohnung im 4. Obergeschoss mit knapp 76 Quadratmetern kostet 1930 Franken brutto, natürlich ohne Parkplatz – wobei man einen solchen bei dieser zentralen Lage wohl kaum benötigt.

Visualisierung einer der Wohnungen. zvg

Die Wohnungen des Osttrakts kommen im Frühjahr 2023 auf den Markt. Dort wird es auch solche mit 4,5 Zimmern haben. In der Überbauung Bahnhof Süd werden neben den Wohnungen Läden und Büroräume untergebracht. Vor allem die Zentrale von «Aargau Verkehr», die in den Ost-Trakt kommt. Aber auch die Gesundheitsbildungsinstitution «H» wird in den «Bahnhof Süd» zügeln. Das Bauvolumen beträgt zirka 70 Millionen Franken. Auch die angrenzende Bahnanlage wird erweitert.

Es droht Stau

Auf Höhe der Baustelle «Bahnhof Süd Aarau» müssen Werkleitungsarbeiten an der Strasse durchgeführt werden. Ab Montag kann die Hintere Bahnhofstrasse nur noch einspurig befahren werden, der Verkehr wird bis Ende Jahr mit einer Ampel geregelt. «Zu Stosszeiten, vor allem am Morgen und Abend, ist mit grösseren Wartezeiten zu rechnen», teilt die Stadt mit.

