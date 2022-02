Bahnhof Aarau: 60-Jähriger verwechselt Unterführung mit Parkhaus

Ein 60-jähriger fuhr in die Fussgängerunterführung und blieb stecken. Tele M1/Leonie Projer

Bahnhof Aarau 60-jähriger Autofahrer verwechselt Unterführung mit Parkhaus Ein Autofahrer hat fälschlicherweise die Personenunterführung beim Bahnhof Aarau mit einer Parkhaus-Einfahrt verwechselt. Verletzt wurde dabei niemand. 02.02.2022, 11.31 Uhr

Am Mittwochmorgen fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Peugeot in die Fussgängerunterführung des Bahnhof Aarau. Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 02.02.2022, 08:45 Uhr, in Aarau. Ein 60-jähriger Lenker fuhr mit seinem Peugeot auf der Bleichemattstrasse in Aarau in die Fussgängerunterführung in Richtung Hintere Bahnhofstrasse und blieb stecken.