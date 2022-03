Offiziell: Jaisli zieht an den Aarauer Graben

Bäckerei Jetzt ist es offiziell: Jaisli-Beck eröffnet neues Lokal beim Aarauer Graben Gemunkelt wurde bereits seit längerem, nun wurde es bestätigt: Die in der Region tief verwurzelte Bäckerei Jaisli zieht an die Aarauer Altstadt. Sie übernehmen das Lokal, wo zuvor der Dessousladen Perosa drin war. Marc Jaisli verspricht einen neuen Treffpunkt für die Stadt. Ein solcher dürfte auch beim Bahnhofplatz entstehen, wo das Restaurant Traders seinen Aussenraum aufwerten will. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 23.03.2022, 17.00 Uhr

Aarau Standortmarketing versprach auf einem Flugblatt «einen neuen und belebten Treffpunkt» an dieser Stelle. Nun ist klar: Einziehen tut der Jaisli-Beck samt kleinem Café. Valentin Hehli (21.2.2022)

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der Jaisli-Beck zieht in die Aarauer Altstadt, genauer in das Lokal am Graben, wo zuvor das Dessousgeschäft Perosa während über 60 Jahre drin war. Das Umnutzungsgesuch soll morgen Donnerstag veröffentlicht werden, kündigte Marc Jaisli an, nachdem in den letzten Wochen darüber gemunkelt worden war. Angedacht ist «ein neuer, unkomplizierter Treffpunkt», entsprechend dem Flugblatt, das Aarau Standortmarketing in den letzten Wochen an den Schaufenstern des Lokals aufgehängt hatte.

Laut Marc Jaisli wird das neue, vierte Bäckereigeschäft seiner Familie in einem ähnlichen Stil daherkommen wie die Filiale am Keiserpark in Buchs. «Ein Keiserpark im Kleinformat» werde es, da die Ladenfläche in Aarau doch um einiges kleiner ist. «Es wird ein paar Sitzplätze geben, drinnen und draussen», sagt er. Dazu klassisch die Verkaufstheke mit dem frischen Gebäck.

Im früheren Perosa-Lokal am Graben zieht neu der Jaisli-Beck ein. Valentin Hehli (21.2.2022)

Die anderen Jaisli-Läden bleiben

Viele Menschen in der Region hätten bei ihm den Wunsch nach einem unkomplizierten Treffpunkt geäussert, sagt Marc Jaisli. Für die Umsetzung habe er auch auf gute Unterstützung seitens des Liegenschaftsbesitzers zählen können.

Die drei bisherigen Jaisli-Lokale in Buchs, in der Telli und im City-Märt bleiben «aufgrund der Mietverträge» bis auf weiteres bestehen, im City-Märt sicher noch für die nächsten drei Jahre. Man sei zuversichtlich, dass beide Geschäfte in der Aarauer Innenstadt gut nebeneinander existieren können.

Die Bäcker-Familie Jaisli mit Marc, Heidi und Beat Jaisli sowie Sandra Meier-Jaisli (von links). zvg

«Wir sind ein junger Betrieb und haben ein lebhaftes, gutes Team, das vorwärts denkt», sagt Marc Jaisli. Eine Eröffnung des neuen Lokals am Graben ist für den Herbst geplant.

Mehr Grün beim «Traders»

Auch am Bahnhofplatz gibt es eine Änderung: Weil noch nicht klar ist, wie es mit dem «Aarauerhof» langfristig weitergeht, besteht im Erdgeschoss seit drei Monaten die Zwischennutzung durch «Gleis Bier» (der Name ist Programm) und «Traders». Letzteres ist ein Restaurant, das sich vor allem auf asiatische Küche spezialisiert hat. Und: Nun soll der Aussenraum zur Kantonalbank hin aufgewertet werden. Dort sind aktuell schon ein paar Tische, Bänke und Sonnenschirme auf dem «Bahnhofplatz West» aufgestellt.

Aber laut einem aktuell aufliegenden Baugesuch wird es bald noch etwas romantischer. Geplant ist eine gemütliche Terrassen­gestaltung mit viel Grün, der «Traders Garden»: Fass-­Hocker, Fass-Tisch, Gerüst­elementen, Paletten mit Sitzkissen, Sonnensegel, Lichterketten und zahlreiche Pflanzen, von Essbarem bis Heilkräutern. Die Aussenraumgestaltung wird nicht von Dauer sein. Bis ­sicher Ende 2023 darf das ­«Traders» bleiben. Die Liegenschaftsbesitzerin, die Aargauische Pensionskasse, hat aber Neubaupläne

