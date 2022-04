Badi-Eröffnungen im Westaargau

Badisaison Aargau West Es wird warm! Die ersten Badis im Westaargau öffnen schon am Wochenende Rechtzeitig zum Start der Badesaison klettern die Temperaturen über 20 Grad. In den Badis laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Besonders in der Badi Kölliken wird unermüdlich saniert, damit zum Saisonbeginn alles steht. Die Badi-Saisonstarts der AZ-Region Aargau West im Überblick. Kim Wyttenbach Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Die Badi Kölliken erhält unter anderem eine neue Rutschbahn. Auch andere Badis der Region Aargau West haben Neuerungen, sei es punkto Infrastruktur oder Kulinarik. Kim Wyttenbach

Noch ist die Kölliker Badi zu. Badmeister Pascal Henchoz ist aber bereits wieder fleissig. Aktuell überwacht den Aufbau der neuen Wasserrutsche: «Diese wird das Highlight unserer Badi», sagt er stolz. Die Rutsche ist froschgrün, 27,5 Meter lang und hat ein sogenanntes Fakemodul. «Das Fakemodul vermittelt dem Badegast das Gefühl, ins Nichts zu rutschen bevor die Rutsche eine Kurve macht», erklärt Henchoz. Neben der Wasserrutsche erwarten die Badegäste in Kölliken ein neuer Spielplatz und neue Stühle sowie erneuerte Garderoben. Henchoz: «Wir hoffen, dass die Garderoben bis zum Saisonstart am 15. Mai renoviert werden können, wegen Lieferschwierigkeiten können wir es aber nicht garantieren.»

Die Badesaison 2022 eröffnet aber nicht Kölliken, sondern Möriken-Wildegg. Bereits nächsten Samstag ist es so weit. Wer also am Wochenende keine Lust hat, Ostereier zu suchen, kann in der Badi Möriken-Wildegg den Sprung ins Wasser wagen. Technische Probleme haben die Eröffnung kurzzeitig in Frage gestellt. «Die Störungen wurden behoben und somit freuen wir uns auf viele Badegäste am kommenden Samstag», sagt Badmeister Daniel Hürzeler. «Gewöhnlich starten wir mit rund 24 Grad Celsius Wassertemperatur in die Saison. Weil wir aber erst seit Freitag heizen können, wird das Wasser beim Saisonstart etwas kälter sein. Wir hoffen, eine Wassertemperatur von 20 Grad Celsius zu erreichen.» Neben einem beheizten Schwimmbecken können sich besonders die Kleinen auf den Saisonstart in Möriken-Wildegg freuen. Auf sie wartet ein neues Kinderplanschbecken mit Sandkastenwelt.

Die Badi Rupperswil-Auenstein wird das Wasser durch Abwärme geheizt. Britta Gut

Eine Woche später, am 23. April, gehen die Tore zum Schwimmbad Rupperswil-Auenstein auf. Auch hier müssen die Badegäste nicht frieren, weil das Wasser durch Abwärme aus dem SBB-Kraftwek Rupperswil-Auenstein auf bis zu 25 Grad geheizt wird. Neu begrüssen Marina Fischer und Pasquale Scinagula die Badegäste im Schwimmbad-Restaurant, verrät Bademeisterin Christine Schuster. Im Winter führt das Wirtepaar das Erlebnis-Restaurant Rossweid auf dem Sörenberg.

Das Freibad Suhr öffnet am 30. April. Einen Tag später, am Tag der Arbeit, starten das Schwimmbad im Aarauer Schachen und das Schwimmbad Rütimatt in Schöftland in die neue Saison.

Das Schwimmbad Wührimatt in Küttigen ist ab dem 7. Mai für seine Badegäste bereit. Gleich am nächsten Tag können Mamis in der Badi mit einem Muttertagsbrunch überraschen werden. Am selben Wochenende nehmen sowohl die Biobadi Biberstein als auch das Freibad Menziken ihren Betrieb auf.

Bademeister Christof Hübscher (links) freut sich auf Gäste im Schwimmbad Walkenmatt. Anja Suter

Bademeister Christof Hübscher und sein Team öffnen die Tore des Schwimmbads Walkenmatt in Lenzburg ebenfalls am 7. Mai. «Am Eröffnungswochenende werden vornehmlich die Saisonkabinen bezogen, aber es gibt immer welche, die den Sprung ins Wasser wagen», sagt Christof Hübscher. «Damit ich sicher der erste bin, springe ich immer schon vor der Türöffnung einmal ins Schwimmbecken.» Das Team freut sich besonders, diese Saison wieder Schaumparties durchführen zu können.

Eine Woche später, am Samstag, 14. Mai, beginnt der Badespass in Entfelden, Unterkulm und Bottenwil-Uerkheim. Hugo Stocker, seit drei Jahren Badmeister in Unterkulm und seit diesem März Betriebsleiter, freut sich bereits jetzt auf seine Badegäste und besonders auf die «Eisheiligen»: «Die Eisheiligen sind unsere Badegäste, die auch bei 14 Grad Wassertemperatur am Eröffnungstag ins Wasser springen.» In Bottenwil-Uerkheim begrüssen Martha und Daniel Graber ihre Badegäste am Eröffnungstag mit einem hausgemachten Thai Curry und offerieren jedem Gast ein Getränk.

In Walde kann laut Website ab dem 15. Mai ab 10 Uhr das Tüechli wieder auf der Badiwiese auslegt werden.

Nichts für Gfrörli und schon gar nicht für Unerfahrene ist aktuell das Schwimmen in den Seen und Flüssen. Die Aare und der Hallwilersee weisen aktuell Temperaturen von deutlich unter 10 Grad auf. Das Arbeiterstrandbad in Tennwil hat trotz eisiger Temperaturen bereits seit dem 26. März geöffnet. Und das Strandband Seerose in Meisterschwanden eröffnet am 1. Mai offiziell die Badesaison mit einer erweiterten Cocktailkarte, wie Kurt Freudemann erzählt.

